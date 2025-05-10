"Історичний крок": держави підтримали створення Спецтрибуналу для РФ - Єрмак

Глава ОП зазначає, що це рішення має глобальне значення, яке повертає справедливість як ключову умову безпеки.

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Міжнародна Коаліція держав підтримала створення Спецтрибуналу для РФ / Колаж: Главред, фото: itlos.org, Главред

Що відомо:

Міжнародна Коаліція держав підтримала створення Спецтрибуналу для РФ

Відповідне рішення має глобальне значення, каже Єрмак

Міжнародна Коаліція держав офіційно підтримала створення Спеціального трибуналу за злочини агресії проти України. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак і зазначив, що це історичний крок.

"Це більше ніж політична заява - це підтвердження того, що міжнародне право стоїть вище за право сили", - написав він. відео дня

Єрмак додав, що це рішення має глобальне значення, яке повертає справедливість як ключову умову безпеки.

"Безкарність породжує нову агресію. А покарання - зупиняє її. Ми щиро вдячні кожній країні, яка стала на бік справедливості. Це не лише підтримка України - це внесок у світ, де кордони шанують, народи захищають, а мир має юридичну основу. Ми продовжуємо рух вперед. Україна не зупиниться, доки не буде встановлена правда. Бо лише через справедливість можливий мир - справжній, стійкий і довговічний. І сьогодні світ чітко заявив: саме такого миру він прагне для України", - підсумував він.

Спецтрибунал для Путіна - що відомо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що всі хочуть бачити главу Кремля Володимира Путіна на лаві підсудних у Гаазькому трибуналі. Його судитимуть після перемоги України. Треба провести справжній і справедливий процес, щоб агресія, яку вчинила Росія проти мирних українців, не повторилася.

Раніше Главред писав, що за інформацією ЗМІ оновлений лейбористський уряд Великої Британії прагне "влити енергію" у спецтрибунал за злочини країни-агресора Росії.

Напередодні також комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США проголосував за резолюцію про створення спеціального трибуналу для Росії.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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