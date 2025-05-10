"Історичний крок": держави підтримали створення Спецтрибуналу для РФ - Єрмак

Що відомо:
- Міжнародна Коаліція держав підтримала створення Спецтрибуналу для РФ
- Відповідне рішення має глобальне значення, каже Єрмак
Міжнародна Коаліція держав офіційно підтримала створення Спеціального трибуналу за злочини агресії проти України. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак і зазначив, що це історичний крок.
"Це більше ніж політична заява - це підтвердження того, що міжнародне право стоїть вище за право сили", - написав він.відео дня
Єрмак додав, що це рішення має глобальне значення, яке повертає справедливість як ключову умову безпеки.
"Безкарність породжує нову агресію. А покарання - зупиняє її. Ми щиро вдячні кожній країні, яка стала на бік справедливості. Це не лише підтримка України - це внесок у світ, де кордони шанують, народи захищають, а мир має юридичну основу. Ми продовжуємо рух вперед. Україна не зупиниться, доки не буде встановлена правда. Бо лише через справедливість можливий мир - справжній, стійкий і довговічний. І сьогодні світ чітко заявив: саме такого миру він прагне для України", - підсумував він.
Спецтрибунал для Путіна - що відомо
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що всі хочуть бачити главу Кремля Володимира Путіна на лаві підсудних у Гаазькому трибуналі. Його судитимуть після перемоги України. Треба провести справжній і справедливий процес, щоб агресія, яку вчинила Росія проти мирних українців, не повторилася.
Раніше Главред писав, що за інформацією ЗМІ оновлений лейбористський уряд Великої Британії прагне "влити енергію" у спецтрибунал за злочини країни-агресора Росії.
Напередодні також комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США проголосував за резолюцію про створення спеціального трибуналу для Росії.
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Хто такий Андрій Єрмак
Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.
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