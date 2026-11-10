Народилися в Україні, але служать Кремлю: хто представляє РФ на переговорах

Серед них генерал ФСБ, якого СБУ називала організатором убивств українських розвідників.

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Переговори в Абу-Дабі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/umerov_rustem

Що відомо:

У делегації РФ в Абу-Дабі 11 осіб, троє народилися в Україні

Серед них - Мединський, генерал ГРУ Зорін і генерал ФСБ Мінаєв

СБУ пов'язувала Мінаєва з убивствами українських розвідників

Троє членів делегації країни-агресорки РФ на тристоронніх переговорах з Україною та США в Абу-Дабі народилися на території сучасної України. Це помічник Путіна Володимир Мединський, генерал російської військової розвідки Олександр Зорін і генерал ФСБ Дмитро Мінаєв. Про це повідомило видання Главком.

Усього російська делегація налічує 11 осіб, її очолює Мединський. Усі троє переговірників збудували кар'єру в російських державних і силових структурах. До складу делегації також увійшли представники МЗС РФ, ФСБ і Генерального штабу російської армії.

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Володимир Мединський народився 18 липня 1970 року у Смілі на Черкащині. Колишній міністр культури РФ, нині помічник Путіна, просуває кремлівські наративи про нібито історичну єдність України та Росії і редагував російські підручники історії, у яких повномасштабне вторгнення виправдовують діями Заходу та розширенням НАТО. У травні 2025 року він уже очолював делегацію РФ на переговорах у Стамбулі.

Хто ще з делегації РФ народився в Україні

Олександр Зорін народився 11 серпня 1968 року в Харкові. Генерал-лейтенант представляє Головне управління Генштабу ЗС РФ - російську військову розвідку - і брав участь у військовій операції РФ у Сирії. У травні 2022 року його залучали до переговорів про вихід українських захисників із заблокованої "Азовсталі", а у 2025 році він входив до російської делегації в Стамбулі.

Чим відомий генерал ФСБ Мінаєв

Дмитро Мінаєв народився на Луганщині. Генерал-лейтенант ФСБ очолює департамент контррозвідувальних операцій російської спецслужби.

У квітні 2019 року тодішній голова СБУ Василь Грицак назвав Мінаєва справжнім організатором убивств українських розвідників Олександра Хараберюша та Максима Шаповала. Про це тоді повідомляла Українська правда.

За словами Грицака, генерал ФСБ особисто перебував на окупованій території під час обох терактів.

"У дні підриву автомобілів Хараберюша і Шаповала Мінаєв безпосередньо перебував на Донбасі", - заявляв тоді очільник СБУ.

За версією української спецслужби, Мінаєв також був причетний до підготовки замаху на ще одного українського розвідника. Хараберюша вбили 31 березня 2017 року, а Шаповал загинув у Києві 27 червня 2017 року внаслідок вибуху автомобіля.

Хто ще входить до делегації РФ в Абу-Дабі

Окрім трьох уродженців України, до складу російської делегації увійшли:

Михайло Галузін - заступник міністра закордонних справ РФ;

Сергій Рябков - заступник міністра закордонних справ РФ;

Ігор Костюков - начальник Головного управління Генштабу РФ;

Юрій Жигарловський - заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу;

Олексій Комков - начальник служби оперативної інформації та міжнародних зв'язків ФСБ;

Олена Подобреєвська - заступниця начальника управління президента РФ з державної політики в гуманітарній сфері;

Олексій Поліщук - директор Другого департаменту країн СНД МЗС РФ;

Олег Постніков - директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ.

Як зазначає видання, двоє співробітників ФСБ у переговорній групі пов'язані з операціями російських спецслужб проти України, зокрема зі збором розвідданих напередодні повномасштабного вторгнення. Один із них увійшов до основної делегації, інший - до експертної групи.

Чи готова Москва домовлятися в Абу-Дабі

Екс-міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду зазначив, що у Вашингтоні не сприймають Москву як рівноправного партнера, попри гучні заяви Трампа.

"Попри слова Трампа про партнерські відносини та економічну співпрацю з Росією, він на неї дивиться не як на партнера. Він чудово розуміє, що ніякого рівноправного партнерства між США і Росією немає і ніколи не буде", - наголосив дипломат.

Говорячи про інструменти тиску на агресора, Огризко нагадав, що в Києва лишаються можливості бити по чутливих для РФ об'єктах.

"Крім того, Україна може завдавати ударів по газорозподільних станціях, по тепловій та електричній енергетиці. Є багато точок, атаки на які впливатимуть на Росію. Можна також бити по дата-центрах, маркетплейсах тощо. Тож у нас залишаються важелі впливу, але, звісно, вони значно менші", - пояснив Огризко.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) оцінюють наміри Кремля скептично. На їхню думку, Москва не має наміру вести переговори добросовісно, а натомість налаштована на продовження війни проти України.

Переговори в Абу-Дабі - новини за темою

Як повідомляв Главред, голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров назвав основні теми переговорів в Абу-Дабі. За переговорний стіл сіли делегації України, США та Росії. Перший день тристоронньої зустрічі завершився 10 листопада.

Формат зустрічі узгодили заздалегідь. За словами Умєрова, переговори пройдуть у тристоронньому форматі з окремими зустрічами.

Ще наприкінці жовтня Москва не підтверджувала дату й місце зустрічі. Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков назвав передчасними розмови про зустріч в Абу-Дабі. Тепер Рябков сам входить до складу делегації.

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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