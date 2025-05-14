В Іспанії затримали ексзаступника секретаря РНБО Гладковського: деталі від САП

Поліція Іспанії затримала колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського.

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Ексзаступника секретаря РНБО Гладковського затримали в Іспані / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Що відомо:

В Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО

Він є обвинуваченим у завдані державі збитків на загальну суму 17,44 млн грн

Вирішується питання екстрадиції до України

У вівторок, 14 травня, в Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського. Вирішується питання про його екстрадицію в Україну. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Гладковський є обвинуваченим у справі НАБУ та САП щодо зловживання службовим становищем та нанесення державі збитків на суму 17,44 млн грн. Слідство встановило, що він використав своє службове становище для отримання неправомірної вигоди компанією ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс", у якій він і його родина мають частку.

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"Наразі вирішується питання щодо екстрадиції особи до України", - йдеться у повідоленнні.

У САП нагадали, що у жовтні 2019 року йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою). У липні 2021 року обвинувальний акт було направлено до Вищого антикорупційного суду.

Попри це, у листопаді 2023 року Гладковський виїхав з України. У квітні 2024 року ВАКС оголосив його в розшук.

Зазначимо, що імені затриманого у САП не називають, проте, ймовірно, йдеться про Олега Гладковського.

Справа Гладковського - що відомо

Нагадаємо, у 2019 році гучний корупційний скандал довкола постачання комплектуючих на військові заводи став причиною звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО та кадрових чисток у концерні "Укроборонпром".

Колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, а також ексзаступника міністра оборони та директора департаменту Міноборони звинувачують у завданні державі збитків на 17,44 млн грн.

17 жовтня 2019 року Гладковського затримали в аеропорту "Бориспіль" при спробі залишити країну. Наступного дня йому оголосили підозру у зловживанні владою та недостовірному декларуванні. 21 жовтня він вийшов із СІЗО під заставу, яку внесла його родина.

Як повідомляв Главред, його син Ігор Гладковський також став фігурантом розслідування.

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Хто такий Олег Гладковський? Олег Гладковський — колишній партнер п’ятого президента України Петра Порошенка. Він очолював корпорацію "Богдан", частка в якій також належала Порошенкові. З 2015 до 2019 року Гладковський обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО. Його ім’я також фігурує у скандалах навколо оборонних закупівель.

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