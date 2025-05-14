Буданов відкрив карти: для чого Зеленський їде на переговори у Стамбул

Зустріч із російським диктатором важлива для України з декількох причин.

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Рішення Зеленського може наблизити Україну до перемир'я / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот

Що сказав Буданов:

Зеленський прийняв правильне рішення, погодившись на переговори з РФ

Україна демонструє прагнення закінчити війну

Президент відправиться у Стамбул, щоб зберегти життя українців

Президент України Володимир Зеленський погодився відправитись у Стамбул задля прямих переговорів з кремлівським диктатором Володимиром Путіним з декількох причин.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. За його словами, перш за все Україні потрібне припинення вогню, щоб зберегти людські життя.

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Тому рішення Зеленського про невідкладну зустріч з очільником країни-агресорки Росії очільник ГУР цілком підтримує, адже прямий діалог про можливе перемир'я може наблизити його.

"Нам потрібне негайне і всеосяжне припинення вогню передусім, аби зберегти життя наших людей. У мене немає сумнівів, що Володимир Зеленський всебічно готовий до такої зустрічі й у співпраці з нашими партнерами ми можемо досягти бажаного результату", - наголосив Буданов.

Можливі переговори України та Росії в Стамбулі - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський планує полетіти до Туреччини, щоб провести особисті переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Якщо Путін не прибуде на переговори, це свідчитиме про те, що він не готовий закінчувати війну.

Згодом високопоставлений колишній кремлівський чиновник на умовах анонімності повідомив ЗМІ, що Росію на переговорах може представляти не Путін, а міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник президента РФ з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Напередодні стало відомо, що Росія вже подала сигнал про можливість прямих переговорів, а Сполучені Штати висловили підтримку такому діалогу між главами двох держав.

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Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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