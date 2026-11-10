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Ексзірка DZIDZIO розкрив причину відстрочки від мобілізації: "Сам не планую"

Христина Трохимчук
10 листопада 2026, 17:45
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Український співак і шоумен Юлік розповів, чому поки що не планує мобілізуватися.
Юлік - відстрочка від мобілізації
Юлік - відстрочка від мобілізації / колаж: Главред, фото: instagram.com, julikofficial

Ви дізнаєтеся:

  • Чим Юлік займається паралельно з шоу-бізнесом
  • Як артист отримав офіційну відстрочку від мобілізації

Український співак і шоумен Юлік пояснив, чому наразі не планує мобілізуватися. В інтерв’ю проєкту "Наодинці з Гламуром" артист поділився подробицями своєї професійної діяльності, яка, за його словами, дає йому законне право на відстрочку.

Як зазначив виконавець, він уже давно займається педагогікою та навчає студентів акторській майстерності, сценічній мові, а також основам театру та драматургії. За словами артиста, його викладацький стаж розпочався задовго до того, як ця діяльність стала масовим трендом.

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Юлік - професія
Юлік - професія / фото: instagram.com, julikofficial

"Сам поки що не планую. Можливо, колись настане той час", - зізнався шоумен.

Співак підкреслив, що саме робота в освітній сфері дозволяє йому мати офіційну відстрочку від мобілізації. При цьому він не виключає, що з часом обставини можуть змінитися.

Юлік про мобілізацію
Юлік про мобілізацію / фото: instagram.com, julikofficial

"Зараз я вже давно, ще до того, як це стало мейнстрімом, викладаю. Акторська майстерність, сценічна мова, театр і драматургія, мистецтво. Викладацька діяльність. Викладачі мають відстрочку від армії. Але все може бути", - зазначив артист.

Таким чином, Юлік продовжує поєднувати творчу кар’єру з викладацькою діяльністю, приділяючи час навчанню молодих талантів.

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