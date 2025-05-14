Трамп анонсував 'хороші новини' для України - про що йдеться

Трамп висловив переконання, що протягом трьох днів варто очікувати на хороші новини щодо врегулювання війни РФ проти України.

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Трамп анонсував "хороші новини" для України в найближчі дні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/DonaldTrump

Про що сказав Трамп:

Можуть бути "хороші новини" щодо війни Росії проти України

Не факт, що Путін приїде до Стамбула, якщо президента США там не буде

Президент США Дональд Трамп натякнув на можливий прорив у перемовинах між Росією та Україною, які мають відбутися в четвер, 15 травня, у Стамбулі. Про це він заявив під час зустрічі з журналістами перед переговорами з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані в межах свого турне на Близькому Сході, повідомляє NBC News.

"Я думаю, що ми отримаємо досить хороші новини звідти сьогодні і, можливо, завтра, а може, і в п'ятницю, чесно кажучи, але подивимося", - сказав Трамп у середу в Катарі після зустрічі з еміром. відео дня

Під час перельоту Трамп зазначив, що досі розглядає варіант особистої участі у переговорах у Туреччині в четвер, додавши, що Путін хоче бачити його на цій зустрічі.

"Я не знаю, чи він (Путін – ред.) приїде… Я знаю, що він хотів би, щоб я був там, і це можливо. Якби ми могли закінчити війну, я б думав про це. Завтра у нас все заброньовано, ви це розумієте", - сказав Трамп.

На запитання журналістів про можливу участь у переговорах Трамп відповів, що його насичений графік "не означає, що я цього не зроблю, якщо це допоможе врятувати багато життів". Водночас він зауважив, що не впевнений, чи приїде Путін у Туреччину, якщо його самого там не буде.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп не відкидає можливості особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Туреччині 15 травня. За словами американського лідера, він готовий скоригувати свій щільний розклад заради збереження людських життів.

Тим часом, у середу, 14 травня, посли ЄС узгодили новий, 17-й пакет санкцій проти Росії. Він спрямований на посилення тиску на Кремль через війну в Україні та передбачає обмеження проти "тіньового флоту" й низки російських компаній.

Президент України Володимир Зеленський прибуде до Туреччини незалежно від того, чи приїде туди Володимир Путін. За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, відмова російського лідера від участі в переговорах стане для світу чітким сигналом того, що саме Москва ухиляється від діалогу та не прагне досягти миру.

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Що відомо про NBC News? NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року. До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

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