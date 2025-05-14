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"Є два формати": названо реальні сценарії переговорів у Стамбулі та яка роль США

Юрій Берендій
14 травня 2025, 16:32
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Росіяни можуть спробувати повторити сценарій 2022 року в рамках переговорів у Стамбулі, коли переговори тривали паралельно з боями, зазначив політолог.
'Є два формати': названо реальні сценарії переговорів у Стамбулі та яка роль США
Названо реальні сценарії переговорів у Стамбулі та яка роль США / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru, Офіс президента України

Про що йдеться у матеріалі:

  • Чому США погрожують вийти з мирних переговорів
  • Які можливі два формати переговорів у Стамбулі
  • Чи можлива зустріч у Стамбулі делегацій нижчого рівня

Спецпредставник президента США Стів Віткофф висловив надію на якнайшвидшу зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і лідером Кремля. Як зазначив у коментарі Главреду політолог і політичний консультант Ігор Ретерович, переговори в Стамбулі можуть відбутися у двох можливих форматах.

Він також додав, що заяви Віткоффа супроводжувалися жорсткою позицією від Дональда Трампа про те, що у разі відсутності прямих перемовин між Києвом і Москвою, США можуть припинити участь у мирному процесі.

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Чому США погрожують вийти з переговорів

"Такі слова – скоріше, були адресовані саме Москві, а не Києву. Тому що Україна не проти перемовин, про що публічно оголошував Зеленський. Штати намагаються активізувати Російську Федерацію, щоб змусити її сісти за стіл перемовин", - зазначив він.

Рейтерович зазначив, що заяви про можливий вихід США з переговорного процесу наразі є радше попередженням, спрямованим саме до Росії. Адже Путін зацікавлений у тому, щоб Трамп залишався залученим до перемовин. Якщо ж США вийдуть із процесу, це відкриє шлях для посилення тиску на Росію з боку Заходу, включно з розширенням військової підтримки України. Таким чином, Віткофф фактично вперше передав Москві чіткий сигнал, що час переходити до реального діалогу з Києвом.

"Чому американці роблять акцент саме на особистій зустрічі Зеленського і Путіна? Тому що це стиль Трампа. У нього дуже персоніфікована політика. Трамп чудово розуміє, що Путін – єдина людина, яка на Росії ухвалює рішення. І вирішив його простимулювати для виходу на перемовини. Трамп постійно наголошує на тому, що вони із Зеленським і Путіним можуть утрьох зустрітися і поговорити. Це для нього важливо", - підкреслив політолог.

Чи можлива зустріч у Стамбулі делегацій нижчого рівня

Водночас Рейтерович підкреслює, що зустріч представників нижчого рівня з обох сторін може тимчасово задовольнити Вашингтон, але цього недостатньо. США вже мають встановлені дедлайни — це лічені дні або тижні. І якщо Росія продовжуватиме затягувати процес, Трамп буде змушений ухвалити жорстке рішення, навіть попри власне небажання. У такому разі США посилять санкційний тиск на Москву, адже для Трампа на кону стоятиме його політичний рейтинг, який він не стане жертвувати заради поступок Кремлю.

Політолог зауважує, що ймовірність особистого візиту Путіна до Туреччини вкрай низька. Росія досі не демонструє активної позиції щодо переговорного процесу — лунають лише розмиті заяви про можливу участь делегації, зокрема Лаврова. Водночас не виключено, що Путін може змінити плани в останню мить, аби спробувати перехопити ініціативу.

Які можливі два формати переговорів у Стамбулі

Рейтерович окреслює два можливі сценарії:

Перший — у четвер вранці Росія оголошує про готовність до 30-денного перемир’я й надсилає до Туреччини делегацію нижчого рівня.

"Якщо перемовини будуть на рівні нижчих делегацій, Зеленському жодним чином не варто брати у них участі. Зустріч з якимось Лавровим не потрібна – це не його рівень, не президента країни", - вказує він.

Другий — Путін вирішує особисто прибути до Туреччини. За чутками, він може сьогодні поспілкуватися з Трампом телефоном. Якщо лідер Кремля таки прилетить до Стамбула, там також з’явиться Трамп. У такому разі можливі зустрічі у форматах: Трамп-Путін, Трамп-Зеленський, Зеленський-Путін.

"Станом на сьогодні, єдина перспектива, яку можуть дати можливі консультації чи перемовини, полягає в тому, що якщо вони розпочнуться, Росія матиме менше аргументів, щоб не приєднуватися до 30-денного перемир'я. Якщо представники Кремля вже сіли за стіл перемовин і начебто визнали Україну суб'єктом, тоді логічно буде припинити активну фазу бойових дій і про щось розмовляти", - сказав він.

Рейтерович резюмує, що Росія, ймовірно, спробує повторити сценарій 2022 року, коли переговори відбувалися паралельно з бойовими діями. Однак позиція України, Заходу та, схоже, й Трампа полягає в іншому: спочатку перемир’я — і лише потім перемовини.

Переговори у Стамбулі – останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп не виключає особистої зустрічі з Володимиром Путіним у Туреччині 15 травня та готовий внести корективи у свій напружений графік задля збереження людських життів.

Як повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, президент Володимир Зеленський погодився на поїздку до Стамбула для переговорів із Путіним, зокрема через нагальну потребу в припиненні вогню заради порятунку цивільних.

За даними Reuters, Трамп також направить до Туреччини своїх спецпредставників з питань України та Росії — Кіта Келлога і Стіва Віткоффа, які візьмуть участь у переговорах між Києвом і Москвою, запланованих на 15 травня.

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Хто такий Ігор Рейтерович

Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму
Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА".

У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України".

Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.

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