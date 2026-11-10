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Росіяни оголосили про "захоплення" на Сумщині: у ЗСУ розкрили реальну ситуацію

Марія Николишин
10 листопада 2026, 17:49
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У 8 корпусі ДШВ наголошують, що село перебуває в тилу Сил оборони, а окупанти бачать його хіба що з дрона.
Росіяни оголосили про 'захоплення' на Сумщині: у ЗСУ розкрили реальну ситуацію
ЗСУ спростували захоплення села на Сумщині / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, deepstatemap

Коротко:

  • ЗСУ спростували заяву РФ про захоплення Микільського
  • Село на Сумщині перебуває в тилу Сил оборони

ЗСУ спростували заяву російських окупантів про нібито захоплення села Микільське Сумської області. Населений пункт залишається під контролем українських військових. Про це повідомив відділ комунікацій 8 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

""Аврора" знову вистрілила холостим. Цього разу на Сумщині. Росіяни заявили, що, мовляв, захопили населений пункт Микільське, хоча село перебуває в тилу Сил оборони України, і окупанти бачать його хіба що з дрона", - зазначили військові.

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У корпусі переконані, що поява фейку не випадкова. Його приурочили до дати, яку в Росії досі відзначають як одну з ключових у радянському календарі, а сам населений пункт розташований на ділянці, де оборону тримають українські десантники.

"Чергову "перемогу" явно готували до 7 листопада, річниці більшовицького перевороту. Але більшовики хоча б дійшли до Зимового палацу, а їхні недолугі нащадки беруть штурмом села в смузі відповідальності 8 корпусу ДШВ на Північно-Слобожанському напрямку хіба що у звітах", - наголосили в 8 корпусі ДШВ.

Військові також припустили, що наступну вигадану звитягу російська пропаганда може прив'язати вже до зимових свят.

"Наступна червона дата в Росії - Новий рік. Нам уже самим цікаво, що вони "візьмуть" на честь Діда Мороза"" - іронізують у корпусі.

Росіяни оголосили про 'захоплення' на Сумщині: у ЗСУ розкрили реальну ситуацію
Суми / Інфографіка: Главред

Де росіяни готуються до наступу

Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов говорив, що російські війська готуються активізувати наступальні дії на прикордонні Сумської та Харківської областей.

За його словами, на Сумщині окупанти намагаються захопити Рясне, а на Великобурлуцькому напрямку Харківщини можуть просуватися в бік Анищиного.

"У східній частині Сумщини росіяни активно намагаються лізти в бік нещасного того населеного пункту Рясне, зайняти його повністю, і намагаються все ж таки трішечки розширити свою зону контролю в цілому - і вздовж кордону, і поглибити її на українську територію. Поглибити її не вдається, але деякі ознаки підготовки до розширення на тих ділянках, на яких немає російського контролю в ближньому прикордонні, вони відзначаються. Вони там трішечки підтягують сили, але, знову ж таки, ми це бачимо, ми знаємо, що вони хочуть зробити", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, начальник штабу 34-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ полковник Алім Керімов говорив, що російська окупаційна армія на Херсонщині відмовилася від класичного наступу: якщо у 2025 році ворог здійснив близько 700 штурмових виходів, то зараз їх 150–200 на рік. Натомість РФ, яка скористалася перемир’ям в Олешках для перекидання сил, робить ставку на удари артилерією, авіацією та FPV-дронами.

Головний сержант 5 стрілецької роти 2 батальйону 102-ї бригади ТрО Олег Маріяш заявляв, що на Херсонщині кілзона відсунулася на 15-20 кілометрів у тил порівняно з початком весни. Після завершення перемир'я в Олешках удари російських окупантів відновилися.

Аналітики Інституту вивчення війни підкреслювали, що російські війська 3–4 листопада штурмували українські позиції одразу на кількох ділянках фронту, від півночі Сумщини до Запорізької області, проте підтвердженого просування не досягли. Найгарячішим став Костянтинівсько-Дружківський напрямок, де противник за дві доби атакував 24 рази.

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Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

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