Після Абу-Дабі – до Путіна і Зеленського: що задумали посланці Трампа

У США розраховують, що відносини, побудовані з Путіним, допоможуть "викристалізувати" рішення для обох сторін.

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Українська делегація, Джаред Кушнер і Стів Віткофф / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, t.me/umerov_rustem

Ключові факти:

Віткофф і Кушнер можуть поїхати до Москви та Києва

Мета - підготувати рішення для Путіна і Зеленського

Два тижні США щодня говорили з обома сторонами

Спецпредставники Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер після переговорів в Абу-Дабі можуть вирушити до Москви та Києва. Там вони планують напряму поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Про це з посиланням на американського чиновника повідомило видання Axios.

За даними видання, Віткофф і Кушнер хочуть використати переговори, щоб "викристалізувати" рішення, які Путіну і Зеленському доведеться ухвалити.

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Тристоронні переговори США, України та країни-агресорки Росії проходять в Абу-Дабі 10-11 листопада. Це перша зустріч сторін за участі американських посередників з лютого, коли процес призупинили через війну в Ірані.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Як посланці Трампа готувалися до переговорів в Абу-Дабі

Протягом останніх двох тижнів Віткофф і Кушнер щодня, іноді кілька разів на день, телефонували російським та українським посадовцям. За словами американських чиновників, переговірники тижнями переконували Путіна відновити мирний процес.

У Вашингтоні не приховують, що роблять ставку на налагоджені контакти з Кремлем.

"Відносини, які ми побудували з Путіним, відіграватимуть важливу роль у цих переговорах", - сказав американський чиновник.

Водночас Білий дім, за даними Axios, налаштований лише "обережно оптимістично". Переговори відбуваються у двох форматах:

військова робоча група обговорює моніторинг припинення вогню та безпекові домовленості;

політична група працює над територіальними питаннями, де в лютому прогресу не було.

Хроніка президентства Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Чи готовий Кремль до предметних переговорів

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в інтерв'ю Главреду зазначив, що Віткофф і Кушнер не вирішують хід переговорів самостійно, адже на процес дедалі більше впливають Європа та Україна.

"Чергові візити Віткоффа і Кушнера подаватимуть як досягнення або можливість досягнень у переговорному процесі. Але це не означає, що все станеться швидко", - наголосив експерт.

На думку аналітика, у Вашингтоні й самі не розраховують на швидке припинення вогню, а процес потрібен Трампу передусім для демонстрації активності.

"Я не бачу, що вони серйозно розраховують на швидкий результат. Скоріше, йдеться про переговори заради переговорів. Процес має рухатися, тому що Трампу потрібно показувати, що щось відбувається", - пояснив Клочок.

Справжньою ознакою переходу до предметної фази експерт назвав готовність Заходу говорити про послаблення санкцій проти Росії.

"Заява про готовність Європи та Сполучених Штатів знімати санкції з Росії. Якщо вони скажуть: ми готові, наприклад, послабити санкції в енергетичній сфері, дозволити Росії продавати нафту і газ, а Європа готова це купувати за певних умов - тоді так", - підсумував Клочок.

Переговори в Абу-Дабі - новини за темою

Як повідомляв Главред, перед початком тристоронніх переговорів представники США, України та європейських партнерів провели окрему зустріч в Абу-Дабі. Після неї Віткофф зробив першу заяву щодо консультацій. Учасники наголосили, що майбутні домовленості мають надати Україні надійні гарантії безпеки.

Напередодні зустрічі американські посадовці оцінили позиції Києва і Москви. За даними BBC, сторони в приватних розмовах демонструють певну гнучкість у питанні контролю над східними регіонами. Публічно жодна зі сторін на поступки не пішла.

Поїздку посланців Трампа до Києва обговорювали ще на початку вересня. Тоді, за даними Kyiv Independent, Віткофф почав побоюватися візиту до української столиці на тлі російських атак.

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Про персону: Стів Віткофф Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході. Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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