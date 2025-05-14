Віткофф і Рубіо не прилетять до Стамбула 15 травня - що відомо

Водночас Віткофф не впевнений, чи буде в Стамбулі російський диктатор Володимир Путін.

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Віткофф і Рубіо прилетять до Стамбула 16 травня / Колаж: Главред, фото: commons.wikimedia.org, скріншот

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Коли саме Віткофф і Рубіо прилетять до Стамбула

Чи прилетить Трамп до Туреччини

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф разом із державним секретарем США Марко Рубіо прибудуть у п'ятницю, 16 травня, до Стамбула, де очікують на переговори щодо завершення російсько-української війни, водночас наразі незрозуміло, чи прибуде на зустріч диктатор Володимир Путін, повідомив кореспондент Reuters Філ Стюарт.

"Віткофф заявив, що він і міністр Рубіо поїдуть у Стамбул у п'ятницю, але не впевнений, чи буде там Путін", - написав Стюарт у соцмережі Х зі столиці Катару Дохи, де зараз перебуває президент США Дональд Трамп. відео дня

Як повідомлялося, Трамп у вівторок відвідав Саудівську Аравію, а в середу, 14 травня, прибув до Катару. Відповідаючи на запитання про участь у переговорах у четвер, він сказав, що його щільний графік "не означає, що я не зроблю цього, щоб врятувати безліч життів і повернутися". Трамп додав, що не знає, чи прибуде до Туреччини Путін, якщо його самого там не буде.

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Нагадаємо, Дональд Трамп натякнув на можливий прорив у переговорах між Росією та Україною, які мають відбутися в четвер, 15 травня, у Стамбулі.

Тим часом, у середу, 14 травня, посли ЄС погодили новий, 17-й пакет санкцій проти Росії. Він спрямований на посилення тиску на Кремль через війну в Україні та передбачає обмеження проти "тіньового флоту" і низки російських компаній.

Президент України Володимир Зеленський прибуде до Туреччини незалежно від того, чи приїде туди Володимир Путін. За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, відмова російського лідера від участі в переговорах стане для світу чітким сигналом того, що саме Москва ухиляється від діалогу і не прагне досягти миру.

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