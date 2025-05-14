Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Віткофф і Рубіо не прилетять до Стамбула 15 травня - що відомо

Віталій Кірсанов
14 травня 2025, 18:51оновлено 14 травня, 19:23
140
Водночас Віткофф не впевнений, чи буде в Стамбулі російський диктатор Володимир Путін.
Віткофф і Рубіо приїжджають до Стамбула
Віткофф і Рубіо прилетять до Стамбула 16 травня / Колаж: Главред, фото: commons.wikimedia.org, скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Коли саме Віткофф і Рубіо прилетять до Стамбула
  • Чи прилетить Трамп до Туреччини

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф разом із державним секретарем США Марко Рубіо прибудуть у п'ятницю, 16 травня, до Стамбула, де очікують на переговори щодо завершення російсько-української війни, водночас наразі незрозуміло, чи прибуде на зустріч диктатор Володимир Путін, повідомив кореспондент Reuters Філ Стюарт.

"Віткофф заявив, що він і міністр Рубіо поїдуть у Стамбул у п'ятницю, але не впевнений, чи буде там Путін", - написав Стюарт у соцмережі Х зі столиці Катару Дохи, де зараз перебуває президент США Дональд Трамп.

відео дня

Як повідомлялося, Трамп у вівторок відвідав Саудівську Аравію, а в середу, 14 травня, прибув до Катару. Відповідаючи на запитання про участь у переговорах у четвер, він сказав, що його щільний графік "не означає, що я не зроблю цього, щоб врятувати безліч життів і повернутися". Трамп додав, що не знає, чи прибуде до Туреччини Путін, якщо його самого там не буде.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, Дональд Трамп натякнув на можливий прорив у переговорах між Росією та Україною, які мають відбутися в четвер, 15 травня, у Стамбулі.

Тим часом, у середу, 14 травня, посли ЄС погодили новий, 17-й пакет санкцій проти Росії. Він спрямований на посилення тиску на Кремль через війну в Україні та передбачає обмеження проти "тіньового флоту" і низки російських компаній.

Президент України Володимир Зеленський прибуде до Туреччини незалежно від того, чи приїде туди Володимир Путін. За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, відмова російського лідера від участі в переговорах стане для світу чітким сигналом того, що саме Москва ухиляється від діалогу і не прагне досягти миру.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін вторгнення Росії Марко Рубіо Андрій Єрмак Стів Віткофф переговори в Стамбулі
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
На Україну обрушиться жорсткий шторм: країну накриють зливи та сніг

На Україну обрушиться жорсткий шторм: країну накриють зливи та сніг

19:49Синоптик
"Зустріч з Путіним має закінчитись політичною перемогою": деталі від Зеленського

"Зустріч з Путіним має закінчитись політичною перемогою": деталі від Зеленського

19:29Війна
Віткофф і Рубіо не прилетять до Стамбула 15 травня - що відомо

Віткофф і Рубіо не прилетять до Стамбула 15 травня - що відомо

18:51Світ
Реклама

Популярне

Більше
Не російська, як багато хто думає: яка мова найближча до української

Не російська, як багато хто думає: яка мова найближча до української

Гороскоп на завтра 15 травня: Овнам - море щастя, Рибам - несподіваний візит

Гороскоп на завтра 15 травня: Овнам - море щастя, Рибам - несподіваний візит

Популярний міф зруйновано: дешевше купити картоплю чи вирощувати, пояснення здивує

Популярний міф зруйновано: дешевше купити картоплю чи вирощувати, пояснення здивує

"Ось наше щастя": зрадниця Яна Соломко показала ще одну дитину

"Ось наше щастя": зрадниця Яна Соломко показала ще одну дитину

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 травня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 травня (оновлюється)

Останні новини

19:56

Яловичина та свинина стрімко дорожчають: скільки зараз коштує кілограм

19:49

На Україну обрушиться жорсткий шторм: країну накриють зливи та сніг

19:29

"Зустріч з Путіним має закінчитись політичною перемогою": деталі від Зеленського

18:55

Що не можна робити жінкам 15 травня: суворі прикмети і заборони

18:51

Чи будуть відновлювати знищені Росією міста України - названо несподіваний нюансВідео

Українці почали економити на харчах: Пендзин розповів, ціни на які продукти "пробиватимуть стелю"Українці почали економити на харчах: Пендзин розповів, ціни на які продукти «пробиватимуть стелю»
18:51

Віткофф і Рубіо не прилетять до Стамбула 15 травня - що відомо

18:48

Віддерла руку: путіністка Бабкіна отримала серйозну травму

18:33

Іванна Онуфрійчук розповіла, в яких традиціях виховує сина від казахського мільйонера

18:31

Скільки мов знав Іван Франко: цифри здивують багатьох

Реклама
18:19

На Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації: список населених пунктів

18:15

Вартість яєць в Україні може різко змінитися: чи перевалить ціна за 100 гривеньВідео

18:05

ТСН проведе прямий ефір зі Стамбула: ексклюзивні деталі про перемовини України та росії — 15 травня на 1+1 Україна

17:57

Мухи та комахи зникнуть з дому за хвилини - бабусин метод, який справді працюєВідео

17:34

Путін вкотре послав Трампа: Огризко – про те, чи завдасть Захід смертельний удар по Росії

17:32

"Дам більше, ніж уявляєте": Трамп несподівано дав Україні велику обіцянку

17:30

Міжнародний аудит виявив в НАБУ роздуті штати і провали розслідувань у сфері оборони, – експерт

17:22

"Магічні" правила: священник відповів, чи можна робити фото на кладовищі

17:18

"Зради і пекло": дружина пораненого Розового подала на розлучення

17:17

Спецтрибуналу дали "зелене світло": Рада Європи готує "судний день" для Путіна

17:03

Трамп анонсував "хороші новини" для України - про що йдеться

Реклама
16:45

Ціни полетіли вгору: наскільки в Україні подорожчали сигарети та алкоголь

16:38

Шкодить не лише легеням: дослідники виявили нову жертву тютюнового диму

16:36

Навіщо господині миють полуницю оцтом: секретний прийом

16:36

Є загиблі та поранені: перші кадри з місця удару балістики в СумахФото

16:34

Цекало повернувся в Росію, де публічно виховував свою худу дружинуВідео

16:32

"Є два формати": названо реальні сценарії переговорів у Стамбулі та яка роль США

16:05

Уперше з 2022 року: Росія "просочилася" на Євробачення

16:00

Ціни на рівні 2022 року: відомо, коли зміниться вартість пального в УкраїніВідео

15:40

3 знаки зодіаку, які почнуть нову главу в житті в травні

15:20

В Україні зросте середня зарплата: економіст вказав на важливий нюанс

15:11

Що буде, якщо одночасно натиснути педалі газу і гальма: водії здивуються

15:00

Розміщення польських військ в Україні: Сікорський різко відповів на заяву з США

14:59

"Не знаю, чи буде він": Трамп готовий "знайти віконце" для зустрічі з Путіним

14:25

Понад 250 гривень за кілограм: в Україні різко подорожчала популярна ягода

14:08

Названо найнебезпечніший день травня: все перевернеться з ніг на головуВідео

14:05

Мурахи забудуть дорогу до вашого дому: знайдено безкоштовні засоби

14:02

Ціни на оренду квартир різко "підскочили": в яких областях найдорожче

13:59

В Іспанії затримали ексзаступника секретаря РНБО Гладковського: деталі від САП

13:29

У Трампа висунули Росії ультиматум, Путін має лише два варіантиПогляд

13:17

Втрати шалені, але ворог не відходить: аналітик пояснив задум РФ біля Покровська

Реклама
13:06

Дощі починають відступати: названо дату, коли в Україну прийде потепління

12:59

Ціни впадуть вже наприкінці травня: економіст розповів, які продукти подешевшаютьВідео

12:42

Китайський гороскоп на завтра 15 травня: Мавпам - зміни, Свиням - помилки

12:38

"Не чекайте гарячої води": киян попередили про проблеми на літо

12:37

Росіяни терміново евакуюють військові частини з Криму: партизани назвали причину

12:31

Євробачення-2025: коли у фіналі виступить Україна 17 травня

12:12

У ЄС погодили жорсткий удар по РФ на тлі ігнорування 30-денного перемир'я - ЗМІ

12:10

Українці можуть отримати допомогу у розмірі понад 10 тисяч гривень - деталі

11:46

Буданов відкрив карти: для чого Зеленський їде на переговори у Стамбул

11:41

Коли обвалиться курс гривні: Пендзин назвав терміни і причини

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти