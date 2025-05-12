Переговори Зеленського і Путіна та заяви Трампа: головні новини України (дайджест)

Новини України 12 травня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 12 травня / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншоти із відео

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Кремль маніпулює в питанні перемир'я: в ISW розкрили деталі

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія намагається маніпулювати в питанні дискусій щодо 30-денного перемир'я, а також порушити єдність України, Європи та Сполучених Штатів.

У звіті ISW наголошується, що кремлівські чиновники останнім часом активізували взаємодію із західними медіа, намагаючись донести свої меседжі безпосередньо до адміністрації президента Дональда Трампа та американської аудиторії. Зокрема, вони прагнуть представити умови капітуляції України, запропоновані Москвою, як нібито виважені та прийнятні.

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Зеленський перехопив ініціативу в Путіна: що відбувається в мирних переговорах

Президент України Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну зустрітися особисто для мирних мирних переговорів у Туреччині 15 травня. Таким чином, він перехопив у Путіна ініціативу і тепер чинить тиск на російського диктатора.

Як пише The Guardian, потік пропозицій та ультиматумів свідчить про швидкий розвиток дипломатії довкола конфлікту, однак за риторикою неясно, наскільки змінилися фундаментальні позиції двох сторін.

Чи згодна Україна на переговори без перемир'я: Єрмак розкрив позицію Києва

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував можливість початку переговорів із Росією без попереднього припинення бойових дій.

Як наголосив він в інтерв'ю РБК-Україна, ключовим моментом у цьому питанні є слово "якщо", адже Україна вже стикалася з подібними ситуаціями в минулому і добре розуміє, до чого може призвести участь у переговорах без режиму тиші.

"Це вже поразка Путіна": нардеп сказав, чого найбільше боїться глава Кремля

Російський диктатор Володимир Путін боїться того, що західні політики демонструють єдність і рішучість у питанні завершення розв'язаної ним війни в Україні.

У країни-агресорки Росії станом на зараз досі є вразливі місця, на які можна тиснути, зокрема санкції. Таку думку висловив народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, пише OBOZ.UA.

РФ проігнорувала перемир'я: вдарила бомбами та БпЛА, є поранені та прильоти

У ніч з 11 на 12 травня Сили оборони України успішно відбили масовану атаку російських безпілотників, збивши 55 ударних дронів типу Shahed та інших моделей.

Станом на 08:30 підтверджено знищення 55 ударних БПЛА, які противник запустив із різних напрямків - на сході, півночі, півдні та в центральній частині країни, повідомляє Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

Погодинні відключення світла повернуться: стало відомо, у якому місяці це може статися

У липні й на початку серпня є ризик повернення погодинних відключень електроенергії.

Але поки немає спеки, енергосистема тримається. Про це сказав директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в ефірі одного з телеканалів.

Змінила тональність США: Єрмак розкрив деталі зустрічі Зеленського з Трампом

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що після короткої зустрічі президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського у Ватикані змінилася тональність Вашингтона щодо українського питання.

За словами Єрмака в інтерв'ю РБК-Україна, незважаючи на коротку тривалість, зустріч виявилася вкрай значущою.

Пастка в тилу росіян: спецзагін ЗСУ "покришив" штурмовиків РФ

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України успішно ліквідували штурмовий підрозділ російських військ у тилу противника.

Як повідомляється в Telegram ССО, група спецпризначенців виконувала завдання з проведення спецрозвідки за межами лінії фронту, коли помітила переміщення ворожих сил.

"Домовилися спланувати зустріч": Зеленський поговорив із Папою Львом XIV

Президент Володимир Зеленський провів першу розмову з новим Папою Римським Левом XIV. Про це український лідер написав у Телеграм у понеділок, 12 травня.

"Ласкаво просимо до петлі": у The Times сказали, чого насправді Кремль хоче від України

Російський диктатор Володимир Путін продовжує стверджувати, нібито країна-агресорка Росія готова до мирних перемовин з Україною. Але при цьому глава Кремля категорично відмовляється припиняти вогонь і переходити до повноцінної дипломатії.

Більше того, російський диктатор продовжує фактично вимагати капітуляції України і територіальних поступок. Про це йдеться в матеріалі The Times.

Ініціатива Зеленського про 30-денне перемир'я: у Китаї зробили важливу заяву

Міністерство закордонних справ Китаю заявило про підтримку всіх ініціатив, спрямованих на мирне врегулювання війни в Україні, включно з пропозицією про 30-денне припинення вогню, висунутою Україною, Європейським союзом і США.

Про це повідомив представник МЗС КНР Лінь Цзянь, позиція Китаю щодо конфлікту залишається незмінною, повідомляє Укрінформ.

Берлін висунув ультиматум Путіну: 12 годин на відповідь - або санкції проти РФ

Російський диктатор Володимир Путін має відповісти на пропозицію про припинення вогню в Україні до кінця дня. Про це заявив представник німецького уряду Стефан Корнеліус, повідомляє The Guardian.

За його словами, Німеччина попередила Кремль, що "годинник цокає". Якщо Москва не прийме цю вимогу, то "почнеться підготовка" до нових санкцій.

Мокрий сніг і дощі накриють Україну: у яких областях будуть сильні опади

Погода в Україні у вівторок, 13 травня, буде переважно прохолодною, а подекуди навіть дуже холодною.

Максимальна температура повітря становитиме упродовж дня +14…+17 градусів, а на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині буде лише +9…+12 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

Путін ігнорує пропозицію Зеленського: в МЗС анонсували відповідь на саботаж РФ

Росія повністю проігнорувала пропозицію щодо повного і тривалого припинення вогню. Кремль демонструє, що його єдина мета — продовження війни. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х.

"Мова ультиматумів неприйнятна": у Кремлі відповіли Європі

Прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у Стамбулі 15 травня, пишуть росЗМІ.

За його словами, глава Кремля вже позначив свою позицію щодо відновлення переговорів.

"У Москви є час до вечора": Макрон висунув ультиматум Путіну щодо України

Росія має час до вечора понеділка, щоб погодитися на спільну ініціативу США та ЄС щодо безумовного 30-денного припинення вогню в Україні. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє France24.

Україна і країна-агресорка Росія можуть зустрітися для проведення мирних перемовин.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомляє Haberturk. Він зазначив, що Туреччина намагається виконувати свою роль у пришвидшенні переговорів.

Трамп може поїхати до Стамбула на переговори Зеленського і Путіна - що відомо

Трамп може особисто приїхати до Стамбула 15 травня для участі в переговорах між президентом України Зеленським та російським диктатором та воєнним злочинцем Путіним. Відповідну заяву він зробив під час пресконференції, передає Clash Report.

Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди із США - що передбачається

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між Україною та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови в рамках угоди щодо корисних копалин. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

"Я буду в Туреччині": Зеленський хоче бачити Трампа на переговорах з Путіним

Україна підтримала ідею США щодо припинення вогню та проведення прямих переговорів з РФ у Туреччині. Київ хотів би, щоб на зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним був присутній президент США Дональд Трамп. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Україну накриває потужна негода: литимуть дощі з мокрим снігом

Погода в Україні 13 травня буде дощовою та прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі у західних та Вінницькій областях на ґрунті будуть сильні заморозки - до -3 градусів. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Рекордний кешбек від держави: яку суму отримали українці за березень

У березні 2025 року уряд виплатив українцям 443 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва. Це рекордна сума з початку дії програми, яка стартувала у вересні 2024 року. Про це повідомили в Міністерстві економіки.

Виплати отримали 3,4 млн учасників програми, які накопичили понад 2 грн кешбеку та активували картки для виплат "Національний кешбек" у застосунку "Дія".

Поляки почали "блокаду" на кордоні з Україною: в ДПСУ розповіли, де зупинено рух

У понеділок, 12 травня, польські перевізники розпочали акцію протесту на кордоні Польщі та України. Протестувальники заблокували рух вантажівок біля пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Про це повідомила Держприкордонслужба України.

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