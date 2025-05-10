Пипинення вогню на 30 днів: в ОП розкрили план дій, якщо РФ відкине ініцативу

Заступник керівника Офісу президента зазначив, що рішення було ухвалене лідерами вільного світу і Росія має дати чітку відповідь.

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Київ чекає на відповідь Москви / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези Брусила:

Україна запропонувала Росії повне припинення вогню на 30 днів

Київ чекає на чітку відповідь Москви

Якщо Росія відмовиться, Захід зможе швидко зібратися та визначити наступні кроки

Україна запропонувала Росії повне припинення вогню строком на 30 днів, починаючи з понеділка, 12 травня. Наразі Київ очікує на чітку відповідь Москви. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Брусило в еірі "Ми - Україна".

"Ми це визначаємо дуже просто. Сьогодні ця пропозиція оголошена, вона була прийнята і вироблена лідерами вільного світу. Сьогодні Україна є центром глобальних подій, відповідно Росія має відреагувати на ту пропозицію, яку сформували більшість лідерів і підтримали її, і недвозначно про це заявили", - зазначив він. відео дня

Брусило наголосив, що перемир’я має розпочатися без попередніх умов і діяти протягом 30 днів. Якщо Росія відмовиться від цього кроку, Захід матиме можливість швидко зібратись повторно й визначити подальші заходи впливу на Кремль.

"Це перемир'я, ця тиша, буде дійсною починачи з понеділка. Якщо Росія не погодиться на умови цієї тиші - припинення вогню, лідери завжди зможуть знову зібратися в тому форматі, в якому вони сьогодні збиралися, провести відеоконференцію, вирішити, якими будуть їх наступні кроки. Станом на зараз ми чекаємо відповіді від Москви, якоїсь конкретної реакції на абсолютно конкретну і зрозумілу, чітку пропозицію - 30-денна тиша без попередніх умов", - додав заступник керівника ОП.

Припинення вогню в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 10 травня президент України Володимир Зеленський оголосив про намір розпочати повне та безумовне припинення вогню між Україною та Росією з 12 травня. Перемир’я має тривати щонайменше 30 днів та охоплювати всі сфери – суходіл, повітряний простір та море.

Лідери Франції та Великої Британії виступили із заявою, в якій пригрозили Росії новими санкціями у разі відмови від припинення вогню. Вони також підкреслили, що разом зі США готові посилити військову та фінансову підтримку України.

Зустріч "Коаліції охочих" у Києві, за участі лідерів України, Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі, викликала різку реакцію Москви. Дмитро Медведє запропонував лідерам цих країн "засунути мирні плани" у непристойне місце, а Пєсков заявив, що РФ не боїться санкцій.

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Хто такий Ігор Брусило? Ігор Миколайович Брусило (нар. 1980) — український дипломат. Указом Президента України 17 березня 2021 року призначений Заступником Керівника Офісу Президента України, пише Вікіпедія.

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