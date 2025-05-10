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Пипинення вогню на 30 днів: в ОП розкрили план дій, якщо РФ відкине ініцативу

Руслана Заклінська
10 травня 2025, 20:27
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Заступник керівника Офісу президента зазначив, що рішення було ухвалене лідерами вільного світу і Росія має дати чітку відповідь.
Пипинення вогню на 30 днів: в ОП розкрили план дій, якщо РФ відкине ініцативу
Київ чекає на відповідь Москви / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези Брусила:

  • Україна запропонувала Росії повне припинення вогню на 30 днів
  • Київ чекає на чітку відповідь Москви
  • Якщо Росія відмовиться, Захід зможе швидко зібратися та визначити наступні кроки

Україна запропонувала Росії повне припинення вогню строком на 30 днів, починаючи з понеділка, 12 травня. Наразі Київ очікує на чітку відповідь Москви. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Брусило в еірі "Ми - Україна".

"Ми це визначаємо дуже просто. Сьогодні ця пропозиція оголошена, вона була прийнята і вироблена лідерами вільного світу. Сьогодні Україна є центром глобальних подій, відповідно Росія має відреагувати на ту пропозицію, яку сформували більшість лідерів і підтримали її, і недвозначно про це заявили", - зазначив він.

відео дня

Брусило наголосив, що перемир’я має розпочатися без попередніх умов і діяти протягом 30 днів. Якщо Росія відмовиться від цього кроку, Захід матиме можливість швидко зібратись повторно й визначити подальші заходи впливу на Кремль.

"Це перемир'я, ця тиша, буде дійсною починачи з понеділка. Якщо Росія не погодиться на умови цієї тиші - припинення вогню, лідери завжди зможуть знову зібратися в тому форматі, в якому вони сьогодні збиралися, провести відеоконференцію, вирішити, якими будуть їх наступні кроки. Станом на зараз ми чекаємо відповіді від Москви, якоїсь конкретної реакції на абсолютно конкретну і зрозумілу, чітку пропозицію - 30-денна тиша без попередніх умов", - додав заступник керівника ОП.

Припинення вогню в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 10 травня президент України Володимир Зеленський оголосив про намір розпочати повне та безумовне припинення вогню між Україною та Росією з 12 травня. Перемир’я має тривати щонайменше 30 днів та охоплювати всі сфери – суходіл, повітряний простір та море.

Лідери Франції та Великої Британії виступили із заявою, в якій пригрозили Росії новими санкціями у разі відмови від припинення вогню. Вони також підкреслили, що разом зі США готові посилити військову та фінансову підтримку України.

Зустріч "Коаліції охочих" у Києві, за участі лідерів України, Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі, викликала різку реакцію Москви. Дмитро Медведє запропонував лідерам цих країн "засунути мирні плани" у непристойне місце, а Пєсков заявив, що РФ не боїться санкцій.

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Хто такий Ігор Брусило?

Ігор Миколайович Брусило (нар. 1980) — український дипломат. Указом Президента України 17 березня 2021 року призначений Заступником Керівника Офісу Президента України, пише Вікіпедія.

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