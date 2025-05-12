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Зеленський перехопив ініціативу в Путіна: що відбувається в мирних переговорах

Анна Ярославська
12 травня 2025, 08:13
1936
Незрозуміло, чи змінилися фундаментальні позиції двох сторін. Однак переговори, схоже, прискорилися, пише The Guardian.
Володимир Зеленський, Путін
Зеленський запропонував Путіну особисто зустрітися для мирних переговорів у Стамбулі / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Головні тези:

  • Ультиматуми та пропозиції свідчать про швидкий розвиток дипломатії навколо конфлікту
  • Зеленський перехопив ініціативу
  • Путін діє вивірено й обережно

Президент України Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну зустрітися особисто для мирних мирних переговорів у Туреччині 15 травня. Таким чином, він перехопив у Путіна ініціативу і тепер чинить тиск на російського диктатора.

Як пише The Guardian, потік пропозицій та ультиматумів свідчить про швидкий розвиток дипломатії довкола конфлікту, однак за риторикою неясно, наскільки змінилися фундаментальні позиції двох сторін.

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Видання нагадує, що Зеленський запропонував Путіну особисто зустрітися для мирних переговорів у Стамбулі після того, як господар Кремля відхилив вимогу України та європейських союзників підписати 30-денне припинення вогню. Водночас Путін заявив, що Росія готова до прямих переговорів з Україною.

Відповідь Путіна на ультиматум прийшла в незвичній формі заяви, зачитаної журналістам у церемоніальному залі Кремля близько другої години ночі за місцевим часом. Він звинуватив Україну в порушенні попередніх перемир'їв, але сказав, що "незважаючи на це", він пропонує двом сторонам зустрітися для переговорів, які, за його словами, можуть відбутися в Стамбулі цього четверга.

"Тон Путіна, схоже, був ретельно вивірений, щоб відкинути вимоги Європи, але також створити видимість того, що Москва грає конструктивно в очах адміністрації Трампа, яка донедавна була набагато м'якшою з Москвою, ніж із Києвом. Путін особливо подякував новій адміністрації США за її зусилля щодо врегулювання конфлікту", - зазначають журналісти.

"Запропонувавши провести пряму зустріч із Путіним у Стамбулі, Зеленський, мабуть, перехоплює ініціативу, чинячи тиск на російського лідера, який рідко подорожує спонтанно, щоб змусити його або взяти участь, або відмовитися", - пише видання.

Лідери двох країн не спілкувалися безпосередньо відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, а від березня 2022 року, незабаром після початку війни, між Москвою і Києвом не було жодних публічно відомих переговорів.

Переговори в Стамбулі - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор Володимир Путін зробив несподівану заяву щодо потенційного врегулювання війни проти України. Він висловив готовність до безпосередніх переговорів з Києвом і запропонував провести зустріч 15 травня в Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на переговори в Туреччині. Зробити це необхідно негайно.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на запропоновані російським диктатором Володимиром Путіним переговори в Туреччині. Зеленський зазначив, що він погодився на переговори. Водночас він очікує не лише переговорів, а й припинення вогню з 12 травня.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган підтвердив, що Анкара готова сприяти організації переговорів і докласти зусиль для встановлення режиму припинення вогню і довготривалого миру.

The Economist пише, що найближчими днями може статися поворот у війні РФ проти України. Зараз за лаштунками ведуться інтенсивні переговори.

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