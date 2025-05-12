Пастка в тилу росіян: спецзагін ЗСУ "покришив" штурмовиків РФ

Скориставшись фактором раптовості, українські спецпризначенці вступили в бій і в короткому зіткненні повністю знищили ворожу штурмову групу.

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Спецназ ЗСУ ліквідував групу росіян / Колаж: Главред, фото: Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine, Facebook/usofcom

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Ліквідовано штурмовий підрозділ російських військ

Українські спецпризначенці повністю знищили ворожу штурмову групу

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України успішно ліквідували штурмовий підрозділ російських військ у тилу противника.

Як повідомляється в Telegram ССО, група спецпризначенців виконувала завдання з проведення спецрозвідки за межами лінії фронту, коли помітила переміщення ворожих сил.

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Оцінивши обстановку, командир оперативно скоординував дії своїх бійців і віддав наказ зайняти більш вигідні позиції.

Скориставшись фактором раптовості, українські спецпризначенці вступили в бій і в короткому сутичці повністю знищили ворожу штурмову групу - всього вісім осіб.

Після бою бійці оглянули тіла ліквідованих супротивників, не зазнавши втрат, і продовжили виконання розвідувального завдання на даній ділянці.

Дивіться відео - ліквідація групи окупантів РФ

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Ситуація на фронті - останні новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що армія РФ накопичує сили і намагається форсувати річку Оскіл. Українські військові фіксують періодичні спроби ворожих штурмів і спроби накопичення піхоти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України просунулися на сході. Окупанти РФ нещодавно просунулися на фронті відразу на декількох напрямках.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій і Харківській областях.

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Що таке Сили спеціальних операцій ЗСУ ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

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