Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Змінила тональність США: Єрмак розкрив деталі зустрічі Зеленського з Трампом

Олексій Тесля
12 травня 2025, 11:23
133
Зустріч президентів у Ватикані виявилася вкрай значущою, каже Андрій Єрмак.
Зеленський, Трамп
Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Важливо:

  • Після зустрічі у Ватикані змінилася тональність Вашингтона
  • Зустріч виявилася вкрай значущою, каже Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що після короткої зустрічі президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського у Ватикані змінилася тональність Вашингтона щодо українського питання.

За словами Єрмака в інтерв'ю РБК-Україна, незважаючи на коротку тривалість, зустріч виявилася вкрай значущою.

відео дня

Спочатку вона мала відбутися після меси, але зміни в розкладі дали змогу провести діалог у більш сприятливих умовах. "Якби все пройшло за початковим планом - це могла бути зовсім інша зустріч або навіть така, що взагалі не відбулася", - зазначив він.

Єрмак підкреслив, що поворот у відносинах між Києвом і Вашингтоном став можливий лише після особистого спілкування президентів віч-на-віч. Він не став розкривати зміст бесіди, пославшись на те, що деталі залишилися між двома лідерами, але додав: "Президент розповів мені тільки те, що вважав за потрібне".

За його словами, ключовим результатом цієї зустрічі стала взаємна довіра. Зеленський відчув щире прагнення Трампа покласти край війні, а Трамп, зі свого боку, побачив в українському президенті справжню рішучість і прихильність до справедливого миру.

Раніше було розкрито план Кремля. Кремля Володимир Путін спеціально затягує припинення вогню в російсько-українській війні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія відмовилася від 30-денного припинення вогню. Москва нібито орієнтується на виведення ситуації в русло мирного врегулювання.

Як повідомляв Главред, раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся у Ватикані з президентом США Дональдом Трампом. Лідери обговорювали питання припинення війни.

Інші новини:

Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Дональд Трамп Андрій Єрмак
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Змінила тональність США: Єрмак розкрив деталі зустрічі Зеленського з Трампом

Змінила тональність США: Єрмак розкрив деталі зустрічі Зеленського з Трампом

11:23Україна
Погодинні відключення світла повернуться: стало відомо, у якому місяці це може статися

Погодинні відключення світла повернуться: стало відомо, у якому місяці це може статися

11:07Україна
РФ проігнорувала перемир'я: вдарила бомбами та БпЛА, є поранені та прильоти

РФ проігнорувала перемир'я: вдарила бомбами та БпЛА, є поранені та прильоти

10:22Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на тиждень з 12 по 18 травня: Терезам буде боляче, Рибам потрібен відпочинок

Гороскоп Таро на тиждень з 12 по 18 травня: Терезам буде боляче, Рибам потрібен відпочинок

Драїти більше не потрібно - що покласти в унітаз, щоб позбутися вапняного нальоту

Драїти більше не потрібно - що покласти в унітаз, щоб позбутися вапняного нальоту

Де цифра 6 серед 8: лише геній вгадає за 5 секунд

Де цифра 6 серед 8: лише геній вгадає за 5 секунд

Мокрий сніг, грозові дощі та морози: коли відступить холоднеча

Мокрий сніг, грозові дощі та морози: коли відступить холоднеча

Росіян починає бісити 9 травня - що змінилось та в чому причина

Росіян починає бісити 9 травня - що змінилось та в чому причина

Останні новини

12:13

"Як зробити посмішку": "мама Вєрки Сердючки" поділилася кумедною порадою від Данилка

12:08

Чим відрізняються дівчата: лише дадуть відповідь за 19 секунд

12:06

Стоцька влаштувала свято для доньки - копії Кіркорова: який у неї вигляд

11:51

Скільки можна перевозити грошей через кордон України готівкою та на картці: усі нюанси

11:23

Змінила тональність США: Єрмак розкрив деталі зустрічі Зеленського з Трампом

Фейкова військова техніка та історичні ляпи: Коваленко – про ганьбу Путіна на параді 9 травняФейкова військова техніка та історичні ляпи: Коваленко – про ганьбу Путіна на параді 9 травня
11:07

Погодинні відключення світла повернуться: стало відомо, у якому місяці це може статисяВідео

10:54

Китайський гороскоп на завтра 13 травня: Зміям - нещасний випадок, Коням - сварка

10:22

РФ проігнорувала перемир'я: вдарила бомбами та БпЛА, є поранені та прильоти

10:19

"Синок із діагнозом": Корольова із сином публічно зганьбилися своєю поведінкою

Реклама
10:18

"Збитки - мінус мільйон": у яких регіонах нічні заморозки погубили врожай

10:06

"Це вже поразка Путіна": нардеп сказав, чого найбільше боїться глава Кремля

09:54

Квітковий Місяць: 4 знаки зодіаку, чий світ стрясає травнева повня

09:25

Гороскоп на завтра 13 травня: Левам - неочікувана зустріч, Стрільцям - подорож

09:22

"Це щастя": Могилевська нарешті показала свого таємничого чоловіка

09:12

Чи згодна Україна на переговори без перемир'я: Єрмак розкрив позицію Києва

09:12

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 травня (оновлюється)

09:00

"Це серветка для носа": у Макрона висміяли фейк Захарової про наркотикиВідео

08:30

Переговори в Стамбулі: чому кінець війни відсуваєтьсяПогляд

08:18

У ЗСУ успіх на сході, росіяни просунулися на двох напрямках – ISW

08:18

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
08:13

Зеленський перехопив ініціативу в Путіна: що відбувається в мирних переговорах

08:02

З букетом на концерті: син Софії Ротару здивував фотографією щасливої мами

07:42

Українці можуть отримати 25% знижки на комуналку: кого торкнеться і що треба зробити

07:10

Чим відрізняються левенята: відповідь потрібно дати за 15 секунд

06:49

Кремль маніпулює в питанні перемир'я: в ISW розкрили деталі

06:27

Передпереговорні маневри навколо Трампа і для ТрампаПогляд

05:50

Незвичайний ребус для надрозумів: знайдіть на ігровому майданчику свічку за 5 сек

05:15

Гороскоп за місячним календарем: що не слід робити 12 травня, щоб не втратити достаток

04:45

Для чого досвідчені дачники збирають шишки: про проблеми з городом можна забутиВідео

04:15

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти єнота

03:55

Замість ППО - макети, Путін "оголив" майже всю Росію - КоваленкоВідео

03:30

"Роками "відхаркувати": розкрито найгірший сценарій переговорів із РФ у Туреччині

01:43

"Тор-М2" не витримав удару: як ЗСУ знищили російський ЗРКВідео

01:30

Мама і тато пішли у відрив: Меган Маркл показала палкі поцілунки та обійми з чоловіком

00:45

Російський слід у варшавській пожежі: Туск зробив гучну заяву

00:33

Ведуться інтенсивні переговори, скоро буде поворот у війні - The Economist

11 травня, неділя
23:47

Тіньова схема Москви: як нафта минає санкції

23:15

"Трусило" 4,6 балів: в Одеській області відчули землетрус

22:45

Зеленський попередив про наслідки відмови РФ від припинення вогню: подробиці

22:43

"Унікальна" техніка, яка ніколи не опиниться на фронті: як зганьбився ПутінВідео

Реклама
22:21

Путін вимагатиме капітуляції Києва: ЗМІ про ймовірний сценарій переговорів у Туреччині

22:09

У спеку краще забрати з машини: 10 речей не варто лишати в салоні

21:49

Олена Мозгова показала трьох доньок від трьох різних чоловіків на одному фото

21:20

Прямі переговори Зеленського з Путіним: Маркарова розкрила позицію Києва

21:18

Парад брухту: як Путін маскує танкову кризу показухою на Красній площіПогляд

20:55

Ольга Сумська "послала" підписника після коментаря про доньок: "Провокуєте"

20:47

Як помити мультипіч за кілька хвилин: копійчаний лайфхакВідео

20:41

"Я особисто чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині": Зеленський зробив заяву

20:31

"Вріже" 5-градусний мороз: у яких регіонах будуть дощі та сніг

20:21

Розведення сил на фронті: експерт пояснив, що не так із пропозицією Келлога

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти