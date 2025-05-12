Змінила тональність США: Єрмак розкрив деталі зустрічі Зеленського з Трампом

Зустріч президентів у Ватикані виявилася вкрай значущою, каже Андрій Єрмак.

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Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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Після зустрічі у Ватикані змінилася тональність Вашингтона

Зустріч виявилася вкрай значущою, каже Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що після короткої зустрічі президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського у Ватикані змінилася тональність Вашингтона щодо українського питання.

За словами Єрмака в інтерв'ю РБК-Україна, незважаючи на коротку тривалість, зустріч виявилася вкрай значущою.

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Спочатку вона мала відбутися після меси, але зміни в розкладі дали змогу провести діалог у більш сприятливих умовах. "Якби все пройшло за початковим планом - це могла бути зовсім інша зустріч або навіть така, що взагалі не відбулася", - зазначив він.

Єрмак підкреслив, що поворот у відносинах між Києвом і Вашингтоном став можливий лише після особистого спілкування президентів віч-на-віч. Він не став розкривати зміст бесіди, пославшись на те, що деталі залишилися між двома лідерами, але додав: "Президент розповів мені тільки те, що вважав за потрібне".

За його словами, ключовим результатом цієї зустрічі стала взаємна довіра. Зеленський відчув щире прагнення Трампа покласти край війні, а Трамп, зі свого боку, побачив в українському президенті справжню рішучість і прихильність до справедливого миру.

Раніше було розкрито план Кремля. Кремля Володимир Путін спеціально затягує припинення вогню в російсько-українській війні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія відмовилася від 30-денного припинення вогню. Москва нібито орієнтується на виведення ситуації в русло мирного врегулювання.

Як повідомляв Главред, раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся у Ватикані з президентом США Дональдом Трампом. Лідери обговорювали питання припинення війни.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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