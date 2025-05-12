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"Я буду в Туреччині": Зеленський хоче бачити Трампа на переговорах з Путіним

Руслана Заклінська
12 травня 2025, 19:09
147
Зеленський наголосив, що Україна готова забезпечити припинення вогню із свого боку.
'Я буду в Туреччині': Зеленський хоче бачити Трампа на переговорах з Путіним
Зеленський кличе Трампа на переговори з Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Зеленського:

  • Україна підтримує ініціативу США щодо повного та негайного припинення вогню
  • Київ готовий до прямих переговорів з РФ у Туреччині
  • Україна хобіла б, щоб на перемовинах був присутній Дональд Трамп

Україна підтримала ідею США щодо припинення вогню та проведення прямих переговорів з РФ у Туреччині. Київ хотів би, щоб на зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним був присутній президент США Дональд Трамп. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Чув щойно заяву президента Трампа. Дуже важливі слова", - зазначив Зеленський, коментуючи заяву Трампа щодо його можливого візиту у Стамбул.

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Президент наголосив, що Україна готова до негайного та повного припинення вогню на фронті, щоб дати основу дипломатії. За словами Зеленського, країна готова до практичних кроків, аби забезпечити тишу з українського боку.

"Я підтримав Президента Трампа з ідеєю прямих перемовин із Путіним. Я відкрито сказав, що готовий до зустрічі. Я буду в Туреччині. Сподіваюся, що росіяни не будуть уникати цієї зустрічі", - зазначив він.

Зеленський також висловив сподівання, що Дональд Трамп особисто долучиться до такої зустрічі у Туреччині.

"І, звісно, ми всі в Україні хотіли б, щоб президент Трамп зміг бути там із нами – на цій зустрічі в Туреччині. Це правильна ідея. Багато можемо змінити. Президент Ердоган справді може прийняти зустріч на найвищому рівні. Дякую всім, хто допомагає", - наголосив президент України.

'Я буду в Туреччині': Зеленський хоче бачити Трампа на переговорах з Путіним
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Переговори у Стамбулі - новини за темою

Нагадаємо, у ніч на 11 травня 2025 року Володимир Путін заявив про готовність до прямих переговорів з Україною 15 травня у Стамбулі. Водночас він відмовився підтримати ініційоване Україною 30-денне припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський у відповідь підтвердив готовність до переговорів у Туреччині. Глава держави підкреслив, що не лише погодився на зустріч, а й чекає на повне і тривале припинення вогню вже з 12 травня.

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що може особисто приїхати до Стамбула 15 травня для участі в переговорах між Зеленським і Путіним. Він висловив надію на позитивний результат зустрічі й припустив, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню.

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Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

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