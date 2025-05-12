'Я буду в Туреччині': Зеленський хоче бачити Трампа на переговорах з Путіним

Зеленський наголосив, що Україна готова забезпечити припинення вогню із свого боку.

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Зеленський кличе Трампа на переговори з Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Зеленського:

Україна підтримує ініціативу США щодо повного та негайного припинення вогню

Київ готовий до прямих переговорів з РФ у Туреччині

Україна хобіла б, щоб на перемовинах був присутній Дональд Трамп

Україна підтримала ідею США щодо припинення вогню та проведення прямих переговорів з РФ у Туреччині. Київ хотів би, щоб на зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним був присутній президент США Дональд Трамп. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Чув щойно заяву президента Трампа. Дуже важливі слова", - зазначив Зеленський, коментуючи заяву Трампа щодо його можливого візиту у Стамбул.

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Президент наголосив, що Україна готова до негайного та повного припинення вогню на фронті, щоб дати основу дипломатії. За словами Зеленського, країна готова до практичних кроків, аби забезпечити тишу з українського боку.

"Я підтримав Президента Трампа з ідеєю прямих перемовин із Путіним. Я відкрито сказав, що готовий до зустрічі. Я буду в Туреччині. Сподіваюся, що росіяни не будуть уникати цієї зустрічі", - зазначив він.

Зеленський також висловив сподівання, що Дональд Трамп особисто долучиться до такої зустрічі у Туреччині.

"І, звісно, ми всі в Україні хотіли б, щоб президент Трамп зміг бути там із нами – на цій зустрічі в Туреччині. Це правильна ідея. Багато можемо змінити. Президент Ердоган справді може прийняти зустріч на найвищому рівні. Дякую всім, хто допомагає", - наголосив президент України.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, у ніч на 11 травня 2025 року Володимир Путін заявив про готовність до прямих переговорів з Україною 15 травня у Стамбулі. Водночас він відмовився підтримати ініційоване Україною 30-денне припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський у відповідь підтвердив готовність до переговорів у Туреччині. Глава держави підкреслив, що не лише погодився на зустріч, а й чекає на повне і тривале припинення вогню вже з 12 травня.

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що може особисто приїхати до Стамбула 15 травня для участі в переговорах між Зеленським і Путіним. Він висловив надію на позитивний результат зустрічі й припустив, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню.

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