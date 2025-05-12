Поляки почали 'блокаду' на кордоні з Україною: в ДПСУ розповіли, де зупинено рух

У Держприкордонслужбі припустили, що акція протесту може тривати до 4 місяців.

https://glavred.net/world/polyaki-nachali-blokadu-na-granice-s-ukrainoy-v-gpsu-skazali-gde-perekryto-dvizhenie-10664084.html Посилання скопійоване

Польські перевізники заблокували пункт пропуску / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Що відомо:

Польські перевізники почали протест біля ПП "Ягодин-Дорогуськ"

З 16:00 рух вантажівок заблокований у обох напрямках

Автобуси та гуманітарна допомога пропускаються безперешкодно

У понеділок, 12 травня, польські перевізники розпочали акцію протесту на кордоні Польщі та України. Протестувальники заблокували рух вантажівок біля пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Про це повідомила Держприкордонслужба України.

"З 16-ї години (за київським часом) польські перевізники розпочали акцію протесту на напрямку пункту пропуску "Дорогуськ", що навпроти українського пункту пропуску "Ягодин", - розповіли прикордонники. відео дня

В рамках протесту перевізники заблокували рух вантажного транспорту. Пропуск здійснюється у сповільненому режимі: лише один вантажний автомобіль на годину на в’їзд до Польщі та один на виїзд з неї. Водночас автобуси та вантажівки з гуманітарною допомогою можуть перетинати кордон безперешкодно.

"Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати впродовж 4 місяців", - зазначили у ДПСУ.

Станом на 16:40 рух вантажного транспорту через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" був фактично зупинений в обох напрямках. Водіїв закликають враховувати ситуацію при плануванні маршруту.

Блокада кордону з Україною - що відомо

Нагадаємо, це вже не перший випадок блокування кордону з боку польських протестувальників. У 2023 році фермери та перевізники Польщі розпочали масштабні акції, виступаючи проти лібералізації перевезень для українських транспортних компаній та вимагаючи відновлення системи дозволів. Блокади тоді призвели до серйозних перебоїв у логістиці, особливо в аграрному секторі України.

Попри часткове вирішення конфлікту навесні 2024 року внаслідок перемовин між урядами обох країн, польські перевізники неодноразово поновлювали акції протесту, вимагаючи додаткових поступок та захисту внутрішнього ринку.

Як повідомляв Главред, 6 травня польські перевізники анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною, яка може відбутися на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин". Вони пояснили це відсутністю реакції влади на вимоги щодо обмеження доступу українських перевізників до ринку.

Читайте також:

Що таке ДПСУ? Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред