"Домовилися спланувати зустріч": Зеленський поговорив із Папою Львом XIV

Зеленський зазначив, що однією з тем переговорів були тисячі депортованих Росією українських дітей.

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Зеленський поговорив із Папою Львом XIV / колаж: Главред, фото: ОПУ, vatican.va

Що сказав Зеленський:

Україна розраховує на сприяння Ватикану в поверненні депортованих дітей

Домовилися підтримувати контакт із Левом XIV

Президент Володимир Зеленський провів першу розмову з новим Папою Римським Левом XIV. Про це український лідер написав у Телеграм у понеділок, 12 травня.

"Це була наша перша розмова, але вже дуже тепла і справді предметна. Подякував за підтримку України і всіх наших людей. Дуже цінуємо слова Його Святості про необхідність досягнення справедливого і тривалого миру для нашої країни та звільнення полонених", - написав він. відео дня

Зеленський зазначив, що однією з тем переговорів були тисячі депортованих Росією українських дітей. Наша країна розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому.

Також президент поінформував Папу про домовленість України та її партнерів щодо того, що відсьогодні має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, а також про готовність української сторони до подальших перемовин у будь-якому форматі, зокрема й до прямих переговорів.

"Запросив Його Святість здійснити апостольський візит в Україну. Такий візит приніс би справжню надію для всіх віруючих, для всіх наших людей. Домовилися підтримувати контакт і спланувати особисту зустріч найближчим часом", - додав глава Української держави.

Новий Папа Римський - останні новини

Як повідомляв Главред, 8 травня стало відомо про те, що у Ватикані обрали нового Папу Римського. Про це свідчив білий дим, який виходив із димоходу Сикстинської капели. Незабаром стало відомо, що новим Папою Римський став американець Роберт Френсіс Прево.

Також ми розповідали про те, чим він унікальний. Новий духовний лідер узяв собі ім'я Лев XIV. Зазначається, що він став першим Папою Римським із Північної Америки.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нового Папи Римського одразу після обрання. Він привітав його з початком понтифікату та наголосив, що Україна високо цінує незмінну позицію Святого Престолу щодо поваги до міжнародного права, засудження російської військової агресії та підтримки прав мирного населення.

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