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"У Москви є час до вечора": Макрон висунув ультиматум Путіну щодо України

Юрій Берендій
12 травня 2025, 16:36
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Макрон пригрозив Росії новими санкціями, якщо вона не погодиться на безумовне припинення вогню на 30 днів.
'У Москви є час до вечора': Макрон висунув ультиматум Путіну щодо України
Макрон висунув ультиматум Путіну щодо України / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що сказав Макрон:

  • У Росії є час до вечора 12 травня, щоб погодитись на припинення вогню на 30 днів
  • Якщо РФ не погодиться - буде запроваджено більше санкцій

Росія має час до вечора понеділка, щоб погодитися на спільну ініціативу США та ЄС щодо безумовного 30-денного припинення вогню в Україні. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє France24.

Макрон також зазначив, що планує знову провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами.

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"Я буду говорити з Володимиром Зеленським та моїми європейськими колегами сьогодні вдень. Ми дали рамки. Все зрозуміло. Зараз ми всі повинні бути розсудливими. Або Росія налаштована серйозно і хоче миру. Або вона несерйозна, і ми повинні запровадити більше санкцій", - сказав він у кулуарах візиту на завод франко-італійської оптичної групи EssilorLuxottica у Віссусі, Ессон.

Припинення вогню на 30 днів - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін має дати відповідь на пропозицію щодо припинення вогню в Україні до завершення доби. Про це заявив представник уряду Німеччини Стефан Корнеліус, наголосивши, що Берлін уже попередив Москву, що "час спливає", і в разі відмови розпочнеться підготовка до нових санкцій.

Тим часом речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи ініціативу українського лідера Володимира Зеленського про особисту зустріч із Путіним у Стамбулі 15 травня, зазначив, що російський президент уже окреслив своє бачення щодо можливості відновлення перемовин.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив, що Росія проігнорувала заклик до повного і тривалого припинення бойових дій, що свідчить про єдину мету Кремля — продовження війни.

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