РФ проігнорувала перемир'я: вдарила бомбами та БпЛА, є поранені та прильоти

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- Сили оборони України відбили масовану атаку безпілотників РФ
- Є поранені, постраждали об'єкти в чотирьох областях
У ніч з 11 на 12 травня Сили оборони України успішно відбили масовану атаку російських безпілотників, збивши 55 ударних дронів типу Shahed та інших моделей.
Станом на 08:30 підтверджено знищення 55 ударних БПЛА, які противник запустив із різних напрямків - на сході, півночі, півдні та в центральній частині країни, повідомляє Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.
Крім того, близько 30 ворожих безпілотників-імітаторів були "втрачені" противником, не досягнувши своїх цілей і не завдавши шкоди.
Загалом під час нічної атаки росіяни застосували 108 дронів - як ударних, так і хибних, - запущених із території РФ (Брянська, Орловська області, Шаталове, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ) і з тимчасово окупованого Криму (Чауда).
Для відбиття атаки були задіяні засоби ППО - авіація, зенітні ракетні комплекси, мобільні вогневі групи та електронна боротьба.
За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали об'єкти в Одеській, Миколаївській, Донецькій та Житомирській областях.
Подробиці ударів РФ по Україні
Минулої ночі російські війська знову завдали удару по Одеській області за допомогою ударних безпілотників. За словами голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера, внаслідок атаки в Білгород-Дністровському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру, включно з житловими будинками, адміністративною будівлею та пожежною частиною. Один чоловік постраждав - він перебував в одному зі зруйнованих приватних будинків. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу.
Кіпер зазначив, що всі екстрені служби працюють на місці для усунення наслідків обстрілу, а правоохоронці фіксують факти чергового удару по мирному населенню регіону.
У Білозерці Херсонської області через російський обстріл постраждала дитина, повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
Як зазначається, внаслідок попадання ворожого снаряда до будинку під завалами зруйнованого будинку опинилась 10-річна дівчинка.
"Рятувальники звільнили дитину та передали медикам. Вона отримала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також осколкові поранення ніг", - йдеться у повідомленні.
Протягом доби, з ранку 11 травня до ранку 12 травня 2025 року, російські війська здійснили майже 90 обстрілів за 33 населеними пунктами у 12 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткінському районах, повідомив начальник Сумської ОДА Ігор Кальченко.
Ворог активно застосовував РСЗВ, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА.
Тим часом Укрзалізниця повідомила про триваючі атаки на залізничні об'єкти. На Донеччині російський дрон знову вразив цивільний вантажний потяг. Унаслідок удару постраждав машиніст - він отримав осколкове поранення ноги. Залізничнику оперативно надали допомогу, його госпіталізували, загрози життю немає.
Незважаючи на постійну небезпеку, працівники залізниці продовжують виконувати свої обов'язки навіть поблизу лінії фронту - у бронежилетах і касках, з медичними наборами і повною готовністю до ризику, адже забезпечення руху поїздів залишається критично важливим для підтримки країни.
Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський повідомив, що повне і безумовне припинення вогню між Україною і Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня, мінімум на 30 днів.
Раніше повідомлялося про те, що в Києві прогриміли вибухи: спалахнули пожежі, є жертви і постраждалі. Унаслідок ворожих обстрілів у столиці двоє людей загинули, п'ятеро - травмовані, з них четверо дітей.
Як писав Главред, у ніч на 5 травня в Конотопі Сумської області прогриміли вибухи. Російські окупаційні війська завдали по місту комбінованого ракетно-дронового удару.
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Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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