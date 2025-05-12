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РФ проігнорувала перемир'я: вдарила бомбами та БпЛА, є поранені та прильоти

Олексій Тесля
12 травня 2025, 10:22
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Підтверджено знищення 55 ударних БПЛА, близько 30 ворожих безпілотників-імітаторів було "втрачено".
РФ проігнорувала перемир'я: вдарила бомбами та БпЛА, є поранені та прильоти
РФ била по Україні безпілотниками / Колаж: Главред, фото: В/Ч 3017 НГУ, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Сили оборони України відбили масовану атаку безпілотників РФ
  • Є поранені, постраждали об'єкти в чотирьох областях

У ніч з 11 на 12 травня Сили оборони України успішно відбили масовану атаку російських безпілотників, збивши 55 ударних дронів типу Shahed та інших моделей.

Станом на 08:30 підтверджено знищення 55 ударних БПЛА, які противник запустив із різних напрямків - на сході, півночі, півдні та в центральній частині країни, повідомляє Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

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Крім того, близько 30 ворожих безпілотників-імітаторів були "втрачені" противником, не досягнувши своїх цілей і не завдавши шкоди.

Загалом під час нічної атаки росіяни застосували 108 дронів - як ударних, так і хибних, - запущених із території РФ (Брянська, Орловська області, Шаталове, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ) і з тимчасово окупованого Криму (Чауда).

Для відбиття атаки були задіяні засоби ППО - авіація, зенітні ракетні комплекси, мобільні вогневі групи та електронна боротьба.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали об'єкти в Одеській, Миколаївській, Донецькій та Житомирській областях.

Скріншот
/ t.me/kpszsu

Подробиці ударів РФ по Україні

Минулої ночі російські війська знову завдали удару по Одеській області за допомогою ударних безпілотників. За словами голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера, внаслідок атаки в Білгород-Дністровському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру, включно з житловими будинками, адміністративною будівлею та пожежною частиною. Один чоловік постраждав - він перебував в одному зі зруйнованих приватних будинків. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу.

Кіпер зазначив, що всі екстрені служби працюють на місці для усунення наслідків обстрілу, а правоохоронці фіксують факти чергового удару по мирному населенню регіону.

РФ проігнорувала перемир'я: вдарила бомбами та БпЛА, є поранені та прильоти
/ Главред

У Білозерці Херсонської області через російський обстріл постраждала дитина, повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Як зазначається, внаслідок попадання ворожого снаряда до будинку під завалами зруйнованого будинку опинилась 10-річна дівчинка.

"Рятувальники звільнили дитину та передали медикам. Вона отримала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також осколкові поранення ніг", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби, з ранку 11 травня до ранку 12 травня 2025 року, російські війська здійснили майже 90 обстрілів за 33 населеними пунктами у 12 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткінському районах, повідомив начальник Сумської ОДА Ігор Кальченко.

Ворог активно застосовував РСЗВ, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА.

Тим часом Укрзалізниця повідомила про триваючі атаки на залізничні об'єкти. На Донеччині російський дрон знову вразив цивільний вантажний потяг. Унаслідок удару постраждав машиніст - він отримав осколкове поранення ноги. Залізничнику оперативно надали допомогу, його госпіталізували, загрози життю немає.

Незважаючи на постійну небезпеку, працівники залізниці продовжують виконувати свої обов'язки навіть поблизу лінії фронту - у бронежилетах і касках, з медичними наборами і повною готовністю до ризику, адже забезпечення руху поїздів залишається критично важливим для підтримки країни.

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський повідомив, що повне і безумовне припинення вогню між Україною і Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня, мінімум на 30 днів.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві прогриміли вибухи: спалахнули пожежі, є жертви і постраждалі. Унаслідок ворожих обстрілів у столиці двоє людей загинули, п'ятеро - травмовані, з них четверо дітей.

Як писав Главред, у ніч на 5 травня в Конотопі Сумської області прогриміли вибухи. Російські окупаційні війська завдали по місту комбінованого ракетно-дронового удару.

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Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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