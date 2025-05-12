Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

"Це вже поразка Путіна": нардеп сказав, чого найбільше боїться глава Кремля

Альона Вороніна
12 травня 2025, 10:06
198
Потенціал санкцій проти Росії ще не вичерпано. Крім цього, є ще чутливі точки, на які можна тиснути.
Путин, армия РФ
Нардеп сказав, чого найбільше боїться глава Кремля/ колаж: Главред, фото: скрін з відео, міноборони РФ

Основні тези Мережка:

  • Зараз складна для Путіна ситуація, він боїться єдиної позиції Заходу
  • Потенціал санкцій проти РФ ще не вичерпано, також є ще чутливі точки, на які можна тиснути

Російський диктатор Володимир Путін боїться того, що західні політики демонструють єдність і рішучість у питанні завершення розв'язаної ним війни в Україні.

У країни-агресорки Росії станом на зараз досі є вразливі місця, на які можна тиснути, зокрема санкції. Таку думку висловив народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, пише OBOZ.UA.

відео дня

Попри те, що Путін не зацікавлений у припиненні вогню, ультиматум з боку європейських країн поставив його у складну ситуацію, каже нардеп.

"Це складна для нього ситуація. Чого Путін боїться найбільше? Єдиної позиції Заходу. А тут є єдність, рішучість. Ми називаємо це "коаліцією рішучих". Це правильно. Путін цього боїться, бо потенціал санкцій ще не вичерпано. Ані з боку Європи, ані Сполучених Штатів. Є ще чутливі точки, на які можна тиснути. До речі, Путін пропонує перемовини – і це вже поразка", – сказав Мережко.

Він додав: зараз стало помітно, що вимоги глави Кремля стали скромнішими. Спершу Путін наполягав, що буде говорити лише зі США, без участі України. Проте зараз, побачивши, що навіть Трамп не показує свою зацікавленість, російський диктатор погоджується на прямий діалог з Україною.

Також Мережко переконаний, що президент США Дональд Трамп повинен відреагувати на відхилення вимоги щодо припинення вогню з 12 травня з боку Путіна.

Нардеп також додав, що російський диктатор не здатен зупинитися, а війна та Путін в уявленні росіян стали нерозривно пов'язаними.

Переговори в Стамбулі – останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор Володимир Путін зробив несподівану заяву щодо потенційного врегулювання війни проти України. Він висловив готовність до безпосередніх переговорів із Києвом і запропонував провести зустріч 15 травня в Стамбулі.

Зеленський зробив заяву і сказав, що особисто чекатиме на Путіна в четвер у Туреччині. Він наголосив на тому, що він погодився на переговори. Водночас він очікує не лише на переговори, а й на припинення вогню з 12 травня.

Також раніше повідомлялося, що Зеленський перехопив ініціативу в Путіна. Президент України Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну зустрітися особисто для мирних мирних переговорів у Туреччині 15 травня. Таким чином, він перехопив у Путіна ініціативу і тепер чинить тиск на російського диктатора.

У The Economist зазначили, що ведуться інтенсивні переговори, скоро буде поворот у війні. Інтенсивність публічної дипломатії свідчить про те, що наступні дні справді можуть стати вирішальними.

Читайте також:

Хто такий Олександр Мережко?

Олександр Олександрович Мережко (нар. 14 лютого 1971, м. Бобринець, Кіровоградська область, УРСР) — український правознавець, юрист-міжнародник, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Володимир Путін новини України Олександр Мережко мирні переговори
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
РФ проігнорувала перемир'я: вдарила бомбами та БпЛА, є поранені та прильоти

РФ проігнорувала перемир'я: вдарила бомбами та БпЛА, є поранені та прильоти

10:22Україна
"Це вже поразка Путіна": нардеп сказав, чого найбільше боїться глава Кремля

"Це вже поразка Путіна": нардеп сказав, чого найбільше боїться глава Кремля

10:06Політика
Чи згодна Україна на переговори без перемир'я: Єрмак розкрив позицію Києва

Чи згодна Україна на переговори без перемир'я: Єрмак розкрив позицію Києва

09:12Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на тиждень з 12 по 18 травня: Терезам буде боляче, Рибам потрібен відпочинок

Гороскоп Таро на тиждень з 12 по 18 травня: Терезам буде боляче, Рибам потрібен відпочинок

Драїти більше не потрібно - що покласти в унітаз, щоб позбутися вапняного нальоту

Драїти більше не потрібно - що покласти в унітаз, щоб позбутися вапняного нальоту

Де цифра 6 серед 8: лише геній вгадає за 5 секунд

Де цифра 6 серед 8: лише геній вгадає за 5 секунд

Мокрий сніг, грозові дощі та морози: коли відступить холоднеча

Мокрий сніг, грозові дощі та морози: коли відступить холоднеча

Росіян починає бісити 9 травня - що змінилось та в чому причина

Росіян починає бісити 9 травня - що змінилось та в чому причина

Останні новини

10:22

РФ проігнорувала перемир'я: вдарила бомбами та БпЛА, є поранені та прильоти

10:19

"Синок із діагнозом": Корольова із сином публічно зганьбилися своєю поведінкою

10:18

"Збитки - мінус мільйон": у яких регіонах нічні заморозки погубили врожай

10:06

"Це вже поразка Путіна": нардеп сказав, чого найбільше боїться глава Кремля

09:54

Квітковий Місяць: 4 знаки зодіаку, чий світ стрясає травнева повня

Фейкова військова техніка та історичні ляпи: Коваленко – про ганьбу Путіна на параді 9 травняФейкова військова техніка та історичні ляпи: Коваленко – про ганьбу Путіна на параді 9 травня
09:25

Гороскоп на завтра 13 травня: Левам - неочікувана зустріч, Стрільцям - подорож

09:22

"Це щастя": Могилевська нарешті показала свого таємничого чоловіка

09:12

Чи згодна Україна на переговори без перемир'я: Єрмак розкрив позицію Києва

09:12

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 травня (оновлюється)

Реклама
09:00

"Це серветка для носа": у Макрона висміяли фейк Захарової про наркотикиВідео

08:30

Переговори в Стамбулі: чому кінець війни відсуваєтьсяПогляд

08:18

У ЗСУ успіх на сході, росіяни просунулися на двох напрямках – ISW

08:18

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:13

Зеленський перехопив ініціативу в Путіна: що відбувається в мирних переговорах

08:02

З букетом на концерті: син Софії Ротару здивував фотографією щасливої мами

07:42

Українці можуть отримати 25% знижки на комуналку: кого торкнеться і що треба зробити

07:10

Чим відрізняються левенята: відповідь потрібно дати за 15 секунд

06:49

Кремль маніпулює в питанні перемир'я: в ISW розкрили деталі

06:27

Передпереговорні маневри навколо Трампа і для ТрампаПогляд

05:50

Незвичайний ребус для надрозумів: знайдіть на ігровому майданчику свічку за 5 сек

Реклама
05:15

Гороскоп за місячним календарем: що не слід робити 12 травня, щоб не втратити достаток

04:45

Для чого досвідчені дачники збирають шишки: про проблеми з городом можна забутиВідео

04:15

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти єнота

03:55

Замість ППО - макети, Путін "оголив" майже всю Росію - КоваленкоВідео

03:30

"Роками "відхаркувати": розкрито найгірший сценарій переговорів із РФ у Туреччині

01:43

"Тор-М2" не витримав удару: як ЗСУ знищили російський ЗРКВідео

01:30

Мама і тато пішли у відрив: Меган Маркл показала палкі поцілунки та обійми з чоловіком

00:45

Російський слід у варшавській пожежі: Туск зробив гучну заяву

00:33

Ведуться інтенсивні переговори, скоро буде поворот у війні - The Economist

11 травня, неділя
23:47

Тіньова схема Москви: як нафта минає санкції

23:15

"Трусило" 4,6 балів: в Одеській області відчули землетрус

22:45

Зеленський попередив про наслідки відмови РФ від припинення вогню: подробиці

22:43

"Унікальна" техніка, яка ніколи не опиниться на фронті: як зганьбився ПутінВідео

22:21

Путін вимагатиме капітуляції Києва: ЗМІ про ймовірний сценарій переговорів у Туреччині

22:09

У спеку краще забрати з машини: 10 речей не варто лишати в салоні

21:49

Олена Мозгова показала трьох доньок від трьох різних чоловіків на одному фото

21:20

Прямі переговори Зеленського з Путіним: Маркарова розкрила позицію Києва

21:18

Парад брухту: як Путін маскує танкову кризу показухою на Красній площіПогляд

20:55

Ольга Сумська "послала" підписника після коментаря про доньок: "Провокуєте"

20:47

Як помити мультипіч за кілька хвилин: копійчаний лайфхакВідео

Реклама
20:41

"Я особисто чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині": Зеленський зробив заяву

20:31

"Вріже" 5-градусний мороз: у яких регіонах будуть дощі та сніг

20:21

Розведення сил на фронті: експерт пояснив, що не так із пропозицією Келлога

19:43

Навіщо Путіну варто погодитися на паузу: експерт зробив прогноз

19:30

Переговори з РФ у Стамбулі та реакція України: головні новини України (дайджест)

19:25

Україна негайно має погодитися на переговори з РФ у Туреччині - Трамп

19:25

Трамп може посилити тиск на Київ: ВВС про ймовірну відповідь на ультиматум Путіна

19:16

Долар по 55 грн/долар: НБУ здивував невтішним прогнозом

18:49

Скинули КАБ на село: наслідки удару на Харківщині

18:31

У Франції назвали умову приєднання Європи до переговорів України з РФ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти