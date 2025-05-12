"Це вже поразка Путіна": нардеп сказав, чого найбільше боїться глава Кремля

Потенціал санкцій проти Росії ще не вичерпано. Крім цього, є ще чутливі точки, на які можна тиснути.

https://glavred.net/politics/eto-uzhe-porazhenie-putina-nardep-skazal-chego-bolshe-vsego-boitsya-glava-kremlya-10663883.html Посилання скопійоване

Нардеп сказав, чого найбільше боїться глава Кремля/ колаж: Главред, фото: скрін з відео, міноборони РФ

Основні тези Мережка:

Зараз складна для Путіна ситуація, він боїться єдиної позиції Заходу

Потенціал санкцій проти РФ ще не вичерпано, також є ще чутливі точки, на які можна тиснути

Російський диктатор Володимир Путін боїться того, що західні політики демонструють єдність і рішучість у питанні завершення розв'язаної ним війни в Україні.

У країни-агресорки Росії станом на зараз досі є вразливі місця, на які можна тиснути, зокрема санкції. Таку думку висловив народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, пише OBOZ.UA.

відео дня

Попри те, що Путін не зацікавлений у припиненні вогню, ультиматум з боку європейських країн поставив його у складну ситуацію, каже нардеп.

"Це складна для нього ситуація. Чого Путін боїться найбільше? Єдиної позиції Заходу. А тут є єдність, рішучість. Ми називаємо це "коаліцією рішучих". Це правильно. Путін цього боїться, бо потенціал санкцій ще не вичерпано. Ані з боку Європи, ані Сполучених Штатів. Є ще чутливі точки, на які можна тиснути. До речі, Путін пропонує перемовини – і це вже поразка", – сказав Мережко.

Він додав: зараз стало помітно, що вимоги глави Кремля стали скромнішими. Спершу Путін наполягав, що буде говорити лише зі США, без участі України. Проте зараз, побачивши, що навіть Трамп не показує свою зацікавленість, російський диктатор погоджується на прямий діалог з Україною.

Також Мережко переконаний, що президент США Дональд Трамп повинен відреагувати на відхилення вимоги щодо припинення вогню з 12 травня з боку Путіна.

Нардеп також додав, що російський диктатор не здатен зупинитися, а війна та Путін в уявленні росіян стали нерозривно пов'язаними.

Переговори в Стамбулі – останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор Володимир Путін зробив несподівану заяву щодо потенційного врегулювання війни проти України. Він висловив готовність до безпосередніх переговорів із Києвом і запропонував провести зустріч 15 травня в Стамбулі.

Зеленський зробив заяву і сказав, що особисто чекатиме на Путіна в четвер у Туреччині. Він наголосив на тому, що він погодився на переговори. Водночас він очікує не лише на переговори, а й на припинення вогню з 12 травня.

Також раніше повідомлялося, що Зеленський перехопив ініціативу в Путіна. Президент України Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну зустрітися особисто для мирних мирних переговорів у Туреччині 15 травня. Таким чином, він перехопив у Путіна ініціативу і тепер чинить тиск на російського диктатора.

У The Economist зазначили, що ведуться інтенсивні переговори, скоро буде поворот у війні. Інтенсивність публічної дипломатії свідчить про те, що наступні дні справді можуть стати вирішальними.

Читайте також:

Хто такий Олександр Мережко? Олександр Олександрович Мережко (нар. 14 лютого 1971, м. Бобринець, Кіровоградська область, УРСР) — український правознавець, юрист-міжнародник, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України. Голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред