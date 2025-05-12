Рекордний кешбек від держави: яку суму отримали українці за березень

За весь час дії програми українці отримали близько 2 млрд грн кешбеку від держави.

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Українцям виплатили рекордні 443 млн грн кешбеку / колаж: Главред, фото: pixabay

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Який кешбек виплачено українцям за березень

Куди можна витратити кешбек

У березні 2025 року уряд виплатив українцям 443 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва. Це рекордна сума з початку дії програми, яка стартувала у вересні 2024 року. Про це повідомили в Міністерстві економіки.

Виплати отримали 3,4 млн учасників програми, які накопичили понад 2 грн кешбеку та активували картки для виплат "Національний кешбек" у застосунку "Дія".

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За весь час дії програми українці отримали близько 2 млрд грн кешбеку від держави:

за вересень - 37,2 млн грн;

за жовтень - 119,2 млн грн;

за листопад - 232 млн грн;

за грудень і січень - 714 млн грн;

за лютий - 384 млн грн;

за березень - 443 млн грн.

У Мінекономіки нагадали, що кешбек можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, які зареєстровані в програмі. Також їх можна спрямувати на благодійність або задонатити ЗСУ.

Виплати українцям - останні новини України

Наприкінці квітня повідомлялося, що 3,4 мільйона осіб незабаром отримають 443 мільйони гривень у вигляді національного кешбеку.

Як повідомляв Главред, міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що з початку 2025 року в Україні введено нові правила обмеження для занадто великих пенсій. Частина виплат, яка перевищує 23 610 гривень, тепер обмежується за допомогою спеціальних коефіцієнтів.

Крім того, після останньої індексації пенсій, середній розмір виплат в Україні становить 6 341 гривню. Однак таку суму отримують не всі пенсіонери. Наприклад, кожен третій громадянин пенсійного віку зараз отримує лише 3 340 гривень, що еквівалентно приблизно 80 доларам.

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