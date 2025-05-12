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Погодинні відключення світла повернуться: стало відомо, у якому місяці це може статися

Альона Вороніна
12 травня 2025, 11:07
157
Скоро можуть повернутися погодинні відключення світла, адже очікується, що через насування спеки може виникнути дефіцит.
Погодинні відключення світла повернуться: стало відомо, у якому місяці це може статися
Погодинні відключення світла можуть повернутися/ колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

  • Погодинні відключення світла можуть повернутися
  • Це може статися у липні й на початку серпня
  • Через спеку може виникнути дефіцит електроенергії

У липні й на початку серпня є ризик повернення погодинних відключень електроенергії.

Але поки немає спеки, енергосистема тримається. Про це сказав директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в ефірі одного з телеканалів.

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"З дев’яти атомних блоків п’ять у нас перебуває в роботі, чотири в ремонті. Це достатньо багато. Поки що немає такої спеки. І ви пам'ятаєте, минулого року, коли була велика спека в червні-липні, у нас були серйозні погодинні графіки. Особливо вони були великі в Києві – по вісім, по 12 годин", – зазначив Омельченко.

Він наголосив, що з того часу дещо ситуація покращилася. З тих потужностей, які були зруйновані чи пошкоджені через удари російських окупантів, значну частину вдалося відновити. Тому станом на сьогодні, якщо активні атаки не відновляться, серйозної загрози відключень електроенергії не очікується.

Експерт звернув увагу, що за останній час в Україні було збудовано багато сонячних електростанцій. Тому в денні години навесні і влітку буде спостерігатися профіцит електроенергії. А ось ввечері, якраз коли є піки споживання електроенергії, в Україні може виникати певний дефіцит. Адже сонячні електростанції не виробляють ввечері таку кількість електричної енергії, як вдень.

"Збільшується споживання електричної енергії. І крім того, блоки атомні перебувають в ремонті. Тому існують ризики… Це не означає, що на 100% так буде, але певні ризики є, що можуть в спекотні дні та в липні, на початку серпня бути певні обмеження, можуть бути погодинні графіки відключень. Але це тільки в тому випадку, якщо буде дефіцит потужності, якщо ми не зможемо покривати цей дефіцит потужності імпортом електричної енергії", – пояснив Омельченко.

Владимир Омельченко
Володимир Омельченко/ скрін

Дивіться відео з коментарем Омельченка:

Погодинні відключення світла повернуться: стало відомо, у якому місяці це може статися
Генерація електроенергії в Україні/ Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Укренерго прокоментували ситуацію з можливим поверненням відключень світла в Україні. Реальна потреба в раціональному споживанні електроенергії справді є, зазначили в компанії.

Також раніше повідомлялося, що енергоблоки зупиняться на ремонт – стало відомо, чи вимикатимуть світло влітку. Харченко розповів, чи можливі відключення електроенергії у теплу пору року і що на це впливатиме.

Нагадаємо, в Україну можуть повернутися графіки вимкнення світла – названо терміни. Громадян закликали встановлювати сонячні батареї та системи накопичення енергії.

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Хто такий Володимир Омельченко

Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.

У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування;

1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України;

1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти;

2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України;

з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

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