Трамп може поїхати до Стамбула на переговори Зеленського і Путіна - що відомо

Президент США Дональд Трамп висловив позитивні очікування від переговорів у Стамбулі 15 травня між Україною та РФ і заявив про свою можливу участь.

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Трамп зробив гучну заяву про переговори в Стамбулі / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, скріншот із відео

Ключові тези:

Трамп може особисто прибути до Стамбулу для переговорів між Україною та РФ

Росія погодиться на припинення вогню

Трамп може особисто приїхати до Стамбула 15 травня для участі в переговорах між президентом України Зеленським та російським диктатором та воєнним злочинцем Путіним. Відповідну заяву він зробив під час пресконференції, передає Clash Report.

За словами президента США, він сподівається, що президент Росії також прибуде до Туреччини для участі в переговорах.

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"Ми можемо отримати хороші результати від зустрічі в Стамбулі, я думаю, що обидва лідери будуть там. Я думав про поїздку в Стамбул. Існує можливість, якщо я вважатиму, що щось справді відбудеться", - зазначив він.

Крім того, Трамп вважає, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню.

Окрім того, президент США Дональд Трамп висловив сподівання на позитивний результат переговорів у Стамбулі.

"Я дуже наполягав на тому, щоб ця зустріч відбулася. Я думаю, що з цієї зустрічі можуть вийти великі речі", - сказав він.

Трамп також звернув увагу на масштаб втрат, заявивши, що щотижня у війні гине близько 5 тисяч російських та українських військовослужбовців.

"Вони не американські солдати, вони з Росії та України, але вони люди. Це – людські душі, і їх вбивають на такому рівні, якого ми не бачили з часів Другої світової війни", – додав американський президент.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про готовність своєї країни сприяти досягненню припинення вогню та встановленню сталого миру в Україні, зокрема виступити майданчиком для перемовин між Києвом і Москвою.

У відповідь на пропозицію Путіна, український президент Володимир Зеленський виступив із ініціативою провести особисту зустріч із главою Кремля 15 травня в Туреччині. Як зазначає The Guardian, таким кроком Зеленський перехопив ініціативу в дипломатичному процесі та посилив тиск на Путіна. Попри активну риторику з обох боків, залишається неясним, чи відбулися суттєві зрушення у базових позиціях сторін.

Зеленський також підкреслив готовність України до мирних переговорів у будь-якому форматі, але наголосив, що у разі відмови Росії припинити вогонь, українські сили відповідатимуть симетрично.

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