Мокрий сніг і дощі накриють Україну: у яких областях будуть сильні опади

Похолодання буде й далі триматися в Україні, подекуди очікується лише +2 градуси.

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Погода в Україні - мокрий сніг і дощі накриють Україну/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 13 травня

Де будуть дощі, а де – мокрий сніг

Якою буде температура повітря

Погода в Україні у вівторок, 13 травня, буде переважно прохолодною, а подекуди навіть дуже холодною.

Максимальна температура повітря становитиме упродовж дня +14…+17 градусів, а на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині буде лише +9…+12 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

відео дня

Вона попередила, що ночі будуть ще холоднішими – очікується +2…+7 градусів.

"Щастя в цьому синоптичному випадку, що практично повсюди переважатиме хмарна погода із періодичними дощами, тому саме хмари та підвищена вологість повітря заважатимуть заморозкам прорватися до нас", – зазначила Діденко.

13 травня очікуються дощі, в Карпатах з мокрим снігом. Лише на південному сході України буде без істотних опадів.

Погода в Україні 13 травня/ meteoprog

У Києві завтра передбачається дощ. Температура повітря вночі становитиме +3…+6 градусів, вдень +12…+14 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред розповів, коли потепління накриє Україну – синоптикиня сказала точну дату. У найближчі дні холод нікуди не дінеться – період з низькими температурами затягнеться. Синоптикиня сказала, коли знову буде тепло.

Також раніше повідомлялося, що будуть мокрий сніг, грозові дощі та морози – стало відомо, коли відступить холоднеча. Більшість областей України буде під впливом циклонів та холодного повітря.

Нагадаємо, "вріже" 5-градусний мороз – у яких регіонах будуть дощі та сніг. Погода у Львові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до -1 градуса.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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