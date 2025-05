Кремль маніпулює в питанні перемир'я: в ISW розкрили деталі

Коротко:

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія намагається маніпулювати в питанні дискусій щодо 30-денного перемир'я, а також порушити єдність України, Європи та Сполучених Штатів.

У звіті ISW наголошується, що кремлівські чиновники останнім часом активізували взаємодію із західними медіа, намагаючись донести свої меседжі безпосередньо до адміністрації президента Дональда Трампа та американської аудиторії. Зокрема, вони прагнуть представити умови капітуляції України, запропоновані Москвою, як нібито виважені та прийнятні.

"Пресконференція Путіна 11 травня і нещодавні інтерв'ю прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова західним ЗМІ є частиною спроби впровадити кремлівські наративи в західний інформаційний простір, спрямовані на те, щоб переконати Захід у тому, що Росія здатна завоювати всю Україну воєнним шляхом, і налякати Україну і Захід, щоб вони поступилися вимогам Росії", - пишуть аналітики.

Експерти зазначають, що риторичне позерство Путіна є спробою приховати обмеженість можливостей російських військових і відволікти увагу від нездатності РФ домогтися будь-якого істотного прогресу на полі бою за останні два роки.

"Путін та інші кремлівські чиновники твердо дотримуються своїх військових цілей, які рівносильні повній капітуляції України, і досі відмовляються розглядати будь-яку мирну угоду, яка не поступається усім вимогам Росії", - йдеться у звіті ISW.

В Інституті додали, що Кремль вдає, що готовий вести сумлінні переговори з Україною, продовжуючи водночас атакувати українські позиції на фронті та створюючи умови для подальшої військової агресії проти України та НАТО в найближчі роки.

Як повідомляв Главред, у ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор Володимир Путін зробив несподівану заяву щодо потенційного врегулювання війни проти України. Він висловив готовність до безпосередніх переговорів з Києвом і запропонував провести зустріч 15 травня в Стамбулі.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган підтвердив, що Анкара готова сприяти організації переговорів і докласти зусиль для встановлення режиму припинення вогню та довготривалого миру.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на запропоновані російським диктатором Володимиром Путіним переговори в Туреччині. Зеленський зазначив, що він погодився на переговори. Водночас він очікує не лише переговорів, а й припинення вогню з 12 травня.

Найближчими днями може статися поворот у війні РФ проти України. Зараз за лаштунками ведуться інтенсивні переговори, пише The Economist. Вважається, що своїм постом про заклик негайно погодитися на переговори в Туреччині американський президент Дональд Трамп буквально не залишив Володимиру Зеленському вибору. Водночас слова президента США про те, що переговори покажуть справжню готовність РФ до миру, є оптимістичними. Це свідчить про те, що Америка готова тиснути на Путіна.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.