'Ласкаво просимо до петлі': у The Times сказали, чого насправді Кремль хоче від України

У Кремлі продовжують наполягати, що будь-які переговори мають стосуватися "першопричин" війни, і не хочуть погоджуватися на припинення вогню.

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У The Times сказали, чого насправді Кремль хоче від України/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Основні тези матеріалу The Times:

Попри ствердження РФ про нібито готовність до переговорів Путін відмовляється припиняти вогонь

Кремль продовжує наполягати, що переговори мають стосуватися "першопричин" війни

РФ вважає, що єдиний шлях до миру – це виконання всіх вимог Путіна

Російський диктатор Володимир Путін продовжує стверджувати, нібито країна-агресорка Росія готова до мирних перемовин з Україною. Але при цьому глава Кремля категорично відмовляється припиняти вогонь і переходити до повноцінної дипломатії.

Більше того, російський диктатор продовжує фактично вимагати капітуляції України і територіальних поступок. Про це йдеться в матеріалі The Times.

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У виданні зазначили, що замість того, щоб погодитися на припинення кровопролиття і зупинити вбивства українців, Путін запропонував прямі переговори з Україною. Також він продовжує наполягати, що будь-які переговори мають стосуватися "першопричин" війни. Автори матеріалу зазначають, що в розумінні Путіна це натяк на усунення від влади нинішнього українського уряду і президента, а також юридичну відмову від вступу в НАТО.

Аналітики висловили впевненість, що Кремль, як і раніше, буде вимагати контроль над Кримом і чотирма українськими областями, при чому не по лінії бойового зіткнення, а в їхніх адміністративних межах.

У виданні зазначили, що Кремль повторює свої вимоги тиждень за тижнем. І хоча в РФ ці вимоги можуть формулювати різним чином, але принципово вони не змінюються. Країна-агресорка Росія вважає, що єдиний шлях до миру – це виконання всіх вимог Путіна.

"Фільм "День бабака", в якому актор Білл Мюррей змушений переживати один і той самий день знову і знову, має величезну популярність у Росії. Судячи з його коментарів у неділю про Україну, Путін, схоже, теж є його шанувальником. Ласкаво просимо в часову петлю Кремля. (Знову)", – зазначається у матеріалі The Times.

Переговори в Стамбулі – останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор Володимир Путін зробив несподівану заяву щодо потенційного врегулювання війни проти України. Він висловив готовність до безпосередніх переговорів із Києвом і запропонував провести зустріч 15 травня в Стамбулі.

Зеленський зробив заяву і сказав, що особисто чекатиме на Путіна в четвер у Туреччині. Він наголосив на тому, що він погодився на переговори. Водночас він очікує не лише на переговори, а й на припинення вогню з 12 травня.

Також раніше повідомлялося, що Зеленський перехопив ініціативу в Путіна. Президент України Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну зустрітися особисто для мирних мирних переговорів у Туреччині 15 травня. Таким чином, він перехопив у Путіна ініціативу і тепер чинить тиск на російського диктатора.

У The Economist зазначили, що ведуться інтенсивні переговори, скоро буде поворот у війні. Інтенсивність публічної дипломатії свідчить про те, що наступні дні справді можуть стати вирішальними.

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Що таке The Times? The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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