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У Путіна назвали "вимоги" Росії для початку перемовин з Україною

Андрій Ганчук
11 травня 2025, 08:47
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У Кремлі підтвердили завершення так званого перемир'я до 9 травня.
Ушаков, Пєсков
У Путіна вже озвучують свої вимоги для, мовляв, діалогу "без попередніх умов" / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Що сказали в Кремлі:

  • "Стійкий мир може настати після серйозного діалогу"
  • "РФ готова говорити з Києвом хоч зранку 15 травня"
  • Москва хоче вести перемовини "з урахуванням реальної ситуації"

Глава країни-агресора Росії "готовий" до перемовин з Україною, стійкий мир нібито може настати після серйозного діалогу. Москва, мовляв, хоче розмовляти "з урахуванням реальної ситуації" на полі бою і чекає відповіді від Києва. Про це заявили в Кремлі.

В ефірі державного пропагандистського каналу Россия 1 кремлівський рупор Дмитро Пєсков заявив, що, мовляв, до стійкого миру можуть привести "серйозні перемовини".

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"Рішення про встановлення стійкого миру в Україні може бути знайдено тільки при проведенні серйозних перемовин", - сказав чиновник.

Також ситуацію прокоментував і помічник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков. За його словами, Росія начебто готова до перемовин з Україною "хоч із ранку" 15 травня і чекає на реакцію Києва.

Дипломат додав, що Москва "хоче" вести діалог з позиції "реальної ситуації" на полі бою.

"З урахуванням цього, звичайно. З урахуванням реальної ситуації", - сказав Юрій Ушаков і підкреслив, що формат перемовин буде скориговано за обставинами.

Путін виступив за "прямі перемовин" з Україною - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, вночі 11 травня глава Кремля Володимир Путін виступив з екстреною заявою. Путін запропонував Україні переговори 15 травня в Стамбулі і додав, що Москва, мовляв, готова до серйозного діалогу "без попередніх умов". При цьому він не виключив перемир'я між Києвом і Кремлем. Російська сторона, мовляв, захотіла "усунути першопричини конфлікту, вийти на встановлення довгострокового, міцного миру на історичну перспективу"

Від 30-денного перемир'я Путін відмовився.

Напередодні лідери "коаліції охочих" - президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Британії Кір Стармер - заявили, що Росія зіткнеться з новими санкціями, якщо не піде на 30-денне припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп уже прокоментував слова Путіна. Він сподівається на завершення війни.

"Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна "кривава баня", сподіваємося, закінчиться. Це буде абсолютно новий, набагато кращий СВІТ. Я продовжуватиму працювати з обома сторонами, щоб переконатися, що це станеться. США хочуть зосередитися на відновленні та торгівлі. Попереду Великий тиждень!" - написав Трамп у своїй соцмережі Truth social.

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Хто такий Юрій Ушаков?

Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика.

У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

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Дмитро Пєсков Юрій Ушаков війна Росії та України Переговори про припинення вогню Тридцятиденне припинення вогню
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