'Уже днями': глава МЗС Туреччини зробив заяву про можливу зустріч України і РФ

Коротко:
- Глава МЗС Туреччини зробив заяву про можливу зустріч України і РФ
- Він зазначив, що Україна і Росія вже найближчими днями "можуть прийти до компромісу"
Україна і країна-агресорка Росія можуть зустрітися для проведення мирних перемовин.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомляє Haberturk. Він зазначив, що Туреччина намагається виконувати свою роль у пришвидшенні переговорів.
"Наша позиція щодо війни, яка триває між Україною та Росією, є чіткою з самого початку. Наш президент неодноразово висловлював це. Туреччина намагається виконувати свою роль усіма своїми інституціями", – сказав Фідан.
Глава турецького МЗС зазначив, що минулого тижня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган мав "інтенсивний дипломатичний трафік". Зокрема, він мав розмову з президентом США Дональдом Трампом, президентом Франції Еммануелем Макроном і російським диктатором Володимиром Путіним.
Фідан наголосив: важливо те, що Туреччина перебуває у центрі цих переговорів.
Водночас він висловив переконання, що Україна і Росія "прийдуть до компромісу найближчими днями".
"Для нас важливо мати мир і стабільність у нашому регіоні. Я думаю, що сторони прийдуть до компромісу найближчими днями. Обидві сторони намагаються заручитися підтримкою США. Ми запрошуємо їх до якнайшвидшого припинення вогню", – заявив глава МЗС Туреччини.
Переговори в Стамбулі – останні новини за темою
Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор Володимир Путін зробив несподівану заяву щодо потенційного врегулювання війни проти України. Він висловив готовність до безпосередніх переговорів із Києвом і запропонував провести зустріч 15 травня в Стамбулі.
Зеленський зробив заяву і сказав, що особисто чекатиме на Путіна в четвер у Туреччині. Він наголосив на тому, що він погодився на переговори. Водночас він очікує не лише на переговори, а й на припинення вогню з 12 травня.
Також раніше повідомлялося, що Зеленський перехопив ініціативу в Путіна. Президент України Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну зустрітися особисто для мирних мирних переговорів у Туреччині 15 травня. Таким чином, він перехопив у Путіна ініціативу і тепер чинить тиск на російського диктатора.
Нагадаємо, раніше нардеп сказав, чого найбільше боїться глава Кремля. Потенціал санкцій проти Росії ще не вичерпано. Крім цього, є ще чутливі точки, на які можна тиснути.
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Хто такий Хакан Фідан?
Хакан Фідан - турецький дипломат, міністр закордонних справ Туреччини, ексочільник національної розвідки Туреччини, пише Вікіпедія.
Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну брав участь у переговорах про обмін військовополоненими між Україною та РФ. Так, у жовтні 2022 року голова Офісу президента України Андрій Єрмак дякував Фідану "за сприяння звільненню 215 військових й забезпечення умов для захисників Азовсталі у Туреччині".
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