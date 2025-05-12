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"Уже днями": глава МЗС Туреччини зробив заяву про можливу зустріч України і РФ

Альона Вороніна
12 травня 2025, 16:41
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Україна і Росія вже найближчими днями "можуть прийти до компромісу".
'Уже днями': глава МЗС Туреччини зробив заяву про можливу зустріч України і РФ
Глава МЗС Туреччини зробив заяву про можливу зустріч України і РФ/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Коротко:

  • Глава МЗС Туреччини зробив заяву про можливу зустріч України і РФ
  • Він зазначив, що Україна і Росія вже найближчими днями "можуть прийти до компромісу"

Україна і країна-агресорка Росія можуть зустрітися для проведення мирних перемовин.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомляє Haberturk. Він зазначив, що Туреччина намагається виконувати свою роль у пришвидшенні переговорів.

відео дня

"Наша позиція щодо війни, яка триває між Україною та Росією, є чіткою з самого початку. Наш президент неодноразово висловлював це. Туреччина намагається виконувати свою роль усіма своїми інституціями", – сказав Фідан.

Глава турецького МЗС зазначив, що минулого тижня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган мав "інтенсивний дипломатичний трафік". Зокрема, він мав розмову з президентом США Дональдом Трампом, президентом Франції Еммануелем Макроном і російським диктатором Володимиром Путіним.

Фідан наголосив: важливо те, що Туреччина перебуває у центрі цих переговорів.

Водночас він висловив переконання, що Україна і Росія "прийдуть до компромісу найближчими днями".

"Для нас важливо мати мир і стабільність у нашому регіоні. Я думаю, що сторони прийдуть до компромісу найближчими днями. Обидві сторони намагаються заручитися підтримкою США. Ми запрошуємо їх до якнайшвидшого припинення вогню", – заявив глава МЗС Туреччини.

Переговори в Стамбулі – останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор Володимир Путін зробив несподівану заяву щодо потенційного врегулювання війни проти України. Він висловив готовність до безпосередніх переговорів із Києвом і запропонував провести зустріч 15 травня в Стамбулі.

Зеленський зробив заяву і сказав, що особисто чекатиме на Путіна в четвер у Туреччині. Він наголосив на тому, що він погодився на переговори. Водночас він очікує не лише на переговори, а й на припинення вогню з 12 травня.

Також раніше повідомлялося, що Зеленський перехопив ініціативу в Путіна. Президент України Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну зустрітися особисто для мирних мирних переговорів у Туреччині 15 травня. Таким чином, він перехопив у Путіна ініціативу і тепер чинить тиск на російського диктатора.

Нагадаємо, раніше нардеп сказав, чого найбільше боїться глава Кремля. Потенціал санкцій проти Росії ще не вичерпано. Крім цього, є ще чутливі точки, на які можна тиснути.

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Хто такий Хакан Фідан?

Хакан Фідан - турецький дипломат, міністр закордонних справ Туреччини, ексочільник національної розвідки Туреччини, пише Вікіпедія.

Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну брав участь у переговорах про обмін військовополоненими між Україною та РФ. Так, у жовтні 2022 року голова Офісу президента України Андрій Єрмак дякував Фідану "за сприяння звільненню 215 військових й забезпечення умов для захисників Азовсталі у Туреччині".

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