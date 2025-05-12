Путін ігнорує пропозицію Зеленського: в МЗС анонсували відповідь на саботаж РФ

Росія ігнорує пропозицію про припинення вогню та атакує по всьому фронту, заявив Андрій Сибіга.

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Росія продовжує наступ, ігноруючи заклики до перемир'я / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези Сибіги:

Росія повністю проігнорувала пропозицію про припинення вогню

Атаки ворога тривають по всій лінії фронту

Зеленський запропонував Путіну особисту зустріч 15 травня, але відповіді немає

Росія повністю проігнорувала пропозицію щодо повного і тривалого припинення вогню. Кремль демонструє, що його єдина мета — продовження війни. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х.

Глава українського МЗС взяв участь в онлайн-зустрічі з міністрами закордонних справ Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Польщі, Франції, а також представниками ЄС. Основними темами перемовин були спільна стратегія досягнення миру та координація зусиль зі Сполученими Штатами. Перед початком зустрічі він отримав оперативну інформацію з фронту від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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"Вони продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту. Москва втрачає ще одну можливість покласти край вбивствам. Це ще раз демонструє, що єдина мета Росії — продовжити війну. Навпаки, Україна докладає всіх зусиль, щоб припинити війну та дати шанс дипломатії", - наголосив Сибіга.

Міністр підкреслив, що президент України Володимир Зеленський запропонував лідеру РФ Володимиру Путіну особисту зустріч 15 травня, однак відповіді з Кремля досі не надійшло. За словами Сибіги, учасники зустрічі обговорили нові рішучі кроки у разі подальшого саботажу з боку РФ — посилення санкцій проти банківського та енергетичного секторів РФ, а також про нові пакети оборонної підтримки для України.

"Путін повинен розуміти наслідки відмови від мирних зусиль та продовження війни", - додав він.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Переговори в Стамбулі - новини за темою

Нагадаємо, у ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор Путін заявив про готовність до прямих переговорів з Україною 15 травня у Стамбулі. Він запропонував повернутись до формату перемовин 2022 року. Водночас він не підтримав запропоноване Україною 30-денне припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів із Володимиром Путіним у Туреччині та чекає від Росії повного і тривалого припинення вогню вже з 12 травня. Керівник ОП Андрій Єрмак додав, що Зеленський готовий зробити все для завершення війни.

Як повідомляв Главред, російський президент Володимир Путін має відповісти на пропозицію про припинення вогню в Україні до кінця дня. Німеччина попередила Кремль, що у разі відмови від перемир'я буде розпочато підготовку до нових санкцій.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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