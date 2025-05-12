Чи згодна Україна на переговори без перемир'я: Єрмак розкрив позицію Києва

Москва може використовувати переговорний процес як спосіб послабити санкційний тиск, не виключив Андрій Єрмак.

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Андрій Єрмак прокоментував перспективи переговорів із РФ / колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

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Єрмак прокоментував можливість початку переговорів із Росією

Позиція України повністю збігається з позицією західних союзників

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував можливість початку переговорів із Росією без попереднього припинення бойових дій.

Як наголосив він в інтерв'ю РБК-Україна, ключовим моментом у цьому питанні є слово "якщо", адже Україна вже стикалася з подібними ситуаціями в минулому і добре розуміє, до чого може призвести участь у переговорах без режиму тиші.

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Однак, на думку Єрмака, важливим є й те, як подібний формат сприймуть у США та Європі, особливо з точки зору безпеки всього регіону.

Він підкреслив, що Москва, найімовірніше, використовуватиме переговорний процес як спосіб послабити санкційний тиск, при цьому не маючи реального наміру припинити війну.

"Росія просто намагається обдурити - і питання в тому, чи готові західні партнери дозволити себе обдурити. Відповідь очевидна - ні", - зазначив Єрмак.

Він додав, що позиція України повністю збігається з позицією західних союзників: спочатку припинення вогню - потім діалог. Це, за його словами, підтверджують усі останні публічні заяви як у США, так і в Європі.

Відповідаючи на запитання про те, чи можливі переговори з кимось іншим, крім Володимира Путіна, Єрмак наголосив, що в сучасній Росії рішення такого рівня ухвалює виключно він.

"Так, він може доручити технічні моменти своїм представникам, але в підсумку все залежить від однієї людини", - зауважив він.

Перспективи мирних переговорів

Єрмак переконаний, що як перший крок для початку будь-яких переговорів має бути оголошене 30-денне перемир'я, яке буде чітко моніторитися: "Ми вважаємо, що лідерство має бути за американцями, які мають для цього всі можливості. Безумовно, за участю європейців".

Він наголосив, що на всіх етапах має брати участь Європа, тому що Україна - це частина Європи, Україна - майбутній член Європейського Союзу. А після цього може початися узгодження формату переговорів.

"Весь перелік питань, які потрібні для закінчення війни, стане предметом цих переговорів. Україна має бути сильною на цих переговорах. Україна точно не дозволить із собою розмовляти мовою будь-яких ультиматумів. Основою цих переговорів має бути міжнародне право, статут Організації Об'єднаних Націй", - пояснив він.

У разі згоди РФ можна буде перейти до наступного етапу, до якого готові партнери України.

"Якщо ні, то будь ласка, має бути тиск на Росію і санкціями, і іншими діями, абсолютно конкретно і чітко. Тому що ми не віримо Росії. Ми вважаємо, що вони розуміють тільки мову сили", - додав глава ОП.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше Трамп заявив про те, що Україна негайно має погодитися на переговори з РФ у Туреччині. Американський президент відреагував на заяву Путіна про готовність до переговорів.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про те, що особисто чекатиме на Путіна в четвер у Туреччині. Президент очікує припинення вогню 12 травня.

Як повідомляв Главред, раніше Путін запропонував Україні прямі переговори в Туреччині 15 травня. Він заявив, що зателефонує з таким проханням Ердогану. Мовляв, Росія готова до переговорів "без попередніх умов", але водночас буде, мовляв, прагнути "до усунення першопричин конфлікту".

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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