"Рекордне" нарахування: українців закликали перевірити банківські карти

В "Дії" заявили, що працюють над тим, щоб кешбек надійшов якнайшвидше.

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Виплата національного кешбеку / колаж: Главред, фото: pixabay

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Скоро відбудеться виплата національного кешбеку за березень

Наразі триває завершальний етап обробки даних

Це найбільше нарахування кешбеку за всю історію програми

Українці досі не отримали виплату національного кешбеку за березень, яка зазвичай відбувається до 20 числа наступного місяця. У прес-службі "Дії" пояснили, яка причина.

Там зауважили, що наразі триває завершальний етап обробки даних для платежів у системі, що нараховує нацкешбек.

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"Хороша новина: Національний кешбек скоро буде на вашій картці. Це буде найбільше нарахування кешбеку за всю історію програми: 443 мільйони гривень отримають 3,4 мільйона людей", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також додали, що для нарахування кешбеку система обробляє мільйони транзакцій, і цього місяця потрібно трохи більше часу, ніж зазвичай.

"Щойно стане відома точна дата зарахування коштів, інформація зʼявиться на сайті програми. Мінекономіки з партнерами активно працює, щоб кешбек надійшов якнайшвидше", - наголосили в "Дії".

Виплати українцям - останні новини України

Як повідомляв Главред, у місті Мукачево на Закарпатті запровадили нову соціальну ініціативу. Мешканці поважного віку з нагоди дня народження отримуватимуть одноразову грошову допомогу.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що із початку 2025 року в Україні запроваджено нові правила обмеження для надто великих пенсій. Частина виплат, яка перевищує 23 610 гривень, тепер обмежується за допомогою спеціальних коефіцієнтів.

Крім того, після останньої індексації пенсій, середній розмір виплат в Україні становить 6 341 гривні. Однак таку суму отримують не всі пенсіонери. Наприклад, кожен третій громадянин пенсійного віку наразі отримує лише 3 340 гривень, що еквівалентно приблизно 80 доларам.

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