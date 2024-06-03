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Усе повторюється: поляки влаштовують нову блокаду на кордоні з Україною

Ангеліна Підвисоцька
3 червня 2024, 19:56оновлено 3 червня, 21:01
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Нова блокада розпочнеться на польсько-українському кордоні 4 червня о 10:00.
Усе повторюється: поляки влаштовують нову блокаду на кордоні з Україною
Поляки погрожують почати нову блокаду на кордоні / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Ольга Дейнека/Суспільне Львів

Польські фермери анонсували початок нової блокади на кордоні з Україною. Вона розпочнеться вже з 10:00 4 червня. Про це повідомляє Державна митна служба.

Блокада вантажної ділянки буде в пункті пропуску "Рава-Руська - Хребенне". Через це, можливо, буде повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.

"У напрямку на в'їзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що ця блокада триватиме до другої половини дня 6 червня.

Блокада кордону поляками - останні новини

Нагадаємо, 23 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом із міністрами прибув на польський кордон для врегулювання питання з блокадою. Однак польський уряд не приїхав на зустріч. Тож Шмигаль опублікував звернення до Польщі, в якому пояснив позицію України. Також український уряд запропонував план вирішення блокади, який складається з 5 пунктів.

Як повідомляв Главред, проблемою польських фермерів є експорт аграрної продукції з Росії та Білорусі через Україну. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що понад 90% українського експорту йде морем або через дунайські порти. Він вважає блокування кордону польськими аграріями "безглуздим" і вірить, що польські аграрії зрозуміють причини своїх бід.

Крім цього, 20 березня протестувальники почали блокування руху автобусів на пункті пропуску "Медика-Шегині". Але 21 березня поляки припинили блокаду на цьому напрямку. Однак залишаються заблокованими три інші напрямки на кордоні з Польщею: "Ягодин", "Угринів" та "Рава-Руська".

Чому страйкують польські фермери

Польські фермери вже кілька місяців блокують кордони між Україною та Польщею. Протестувальники вимагають заборонити імпорт української агропродукції та виступають проти "Європейського зеленого курсу" (пакет ініціатив, спрямований на те, щоб поставити ЄС на шлях екологічної трансформації).

Політолог Олег Саакян вважає, що першопричиною страйків серед польських аграріїв є політичний фактор. За його словами, за протестами стоять не тільки і не стільки фермери, скільки праворадикальна партія Конфедерація.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак також упевнений, що "акція польських фермерів не стільки економічна, скільки політична, яку було організовано і профінансовано Росією", передають Факти ICTV.

У МЗС Польщі визнали, що "пропутінські агенти" хочуть захопити протестні рухи фермерів на польсько-українському кордоні.

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