Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Переговори з РФ у Стамбулі 15 травня: яку умову висунула Україна та як реагує світ

Юрій Берендій
11 травня 2025, 12:43
251
Росія запропонувала провести прямі переговори з Україною в Стамбулі 15 травня та висунула ряд умов - як реагує Україна та світ на заяви Путіна.
Путін анонсував прямі переговори з Україною - які умови сторін
Путін анонсував прямі переговори з Україною - які умови сторін / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Які умови переговорів у Стамбулі висунули в Кремлі
  • Як відреагували в Україні та які цілі Путіна
  • Реакція світу на заяви Путіна

У ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін зробив гучну заяву, яка стосується можливого мирного врегулювання війни проти України. Кремлівський лідер заявив про готовність до прямих переговорів з українською стороною, запропонувавши провести зустріч уже 15 травня у Стамбулі. Його ініціатива прозвучала на тлі триваючих бойових дій та посилення міжнародного тиску на Росію.

Главред зібрав головне, що варто знати про заяви Путіна та реакцію світу на ініціативу Кремля.

відео дня

Що заявив Путін

У нічному зверненні 11 травня Володимир Путін заявив про готовність до прямих переговорів з Україною, які, за його словами, можуть відбутися в Стамбулі 15 травня. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Путін запропонував повернутися до формату переговорів, розпочатих у 2022 році, та обговорити можливість нового перемир’я.

"Пропонуємо відновити прямі переговори з Київським режимом у четвер, 15 травня у Стамбулі, де вони були перервані", - заявив Путін, додавши, що тоді переговори, які не увінчалися перемир'ям, зірвала, на його думку, Україна.

У зверненні він уперше відкрито назвав так звану "спеціальну військову операцію" війною.

Дивіться відер повної заяви Путіна
Дивіться відер повної заяви Путіна / Фото: скріншот

"Не виключено, що під час переговорів вдасться домовитися про нове перемир'я, нове припинення вогню", - сказав Путін, додавши, що тепер "м'яч на боці України".

Кремль, за словами Путіна, готовий до перемовин без попередніх умов і очікує реакції як від української влади, так і від її західних союзників. Він також повторив свою тезу про нібито необхідність усунення "першопричин конфлікту".

Путін також нагадав, що з точки зору Москви, перемир’я має включати заборону для України на переозброєння, підготовку військових та інші дії, які могли б посилити її обороноздатність. Уперше такі умови він озвучив ще в березні, коли коментував можливість припинення вогню, зазначивши: "Ми за, але є нюанси".

Крім того, він повідомив про плани обговорити потенційні прямі переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Переговори з РФ у Стамбулі 15 травня: яку умову висунула Україна та як реагує світ
Володимир Путін / Фото: kremlin.ru

У зверненні не було згадки про 30-денне перемир’я, яке раніше пропонувала Україна, що фактично свідчить про відмову Москви. Ініціатива Путіна, по суті, є поверненням до переговорного формату 2022 року, який не дав результатів. Він також не закликав до припинення вогню на час можливих переговорів.

Які умови переговорів у Стамбулі

Помічник президента Росії Юрій Ушаков озвучив нову вимогу щодо потенційних переговорів з Україною. За його словами, діалог про завершення війни має відбуватися з урахуванням результатів стамбульських перемовин 2022 року, а також з огляду на поточну ситуацію на фронті. Про це він заявив у коментарі російським ЗМІ.

Ушаков додав, що Путін поки не визначився, хто саме представлятиме Росію на можливих прямих переговорах із Києвом, запланованих на 15 травня в Стамбулі. Напередодні Путін запропонував провести перемовини без попередніх умов і допустив можливість припинення вогню під час них.

Проте вже незабаром після цієї заяви його помічник почав висувати вимоги, зокрема щодо врахування попередніх переговорів 2022 року та нинішньої ситуації на полі бою.

"Президент дасть команду, тоді оголосимо. З урахуванням цього (стамбульських переговорів 2022 року. – ред), звісно, з урахуванням реальної ситуації", – сказав Ушаков.

В Україні виставили умову Путіну для переговорів у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяву російського диктатора та воєнного злочинця Путіна щодо проведення прямих переговорів 15 травня у Стамбула зазначив, що це хороший знак, і заявив, що в РФ почали реально думати про закінчення агресивної війни проти України.

"Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню. Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню – повне, тривале й надійне, – починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись", - написав президент України у Telegram.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак конкретизував, що Україна готова обговорювати формат прямих переговорів з РФ лише за умови, якщо Кремль погодиться на безумовне припинення вогню на 30 днів.

"Росія не має маскувати під словесні конструкції бажання продовжувати війну. Припинення вогню - це перший крок до завершення війни і він підтвердить готовність Росії закінчити вбивства", - наголосив він у Telegram.

Про що свідчить заява Путіна

Глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко попереджає, що заяви російського диктатора свідчать про те, що РФ відмовилась від закінчення війни на користь літнього наступу на фронті.

"Повне припинення вогню, Росія повинна погодитись на те, чого постійно намагається уникнути", - додав він.

Реакція Трампа

Дональд Трамп відреагував на заяву Володимира Путіна, який напередодні відкинув ідею 30-денного перемир’я з 12 травня, натомість запропонувавши провести переговори 15 травня у Стамбулі. У дописі на платформі TruthSocial Трамп назвав це "потенційно великим днем для Росії та України" та висловив сподівання, що війна нарешті завершиться.

Переговори з РФ у Стамбулі 15 травня: яку умову висунула Україна та як реагує світ
Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

"Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна "кривава баня", сподіваюся, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий світ", - заявив він.

Він також заявив, що продовжуватиме працювати з обома сторонами задля досягнення мирного рішення.

"США хочуть зосередитися на відновленні та торгівлі. Попереду великий тиждень!", - додав президент США.

Реакція Макрона

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи пропозицію Кремля про прямі переговори в Стамбулі, назвав її "першим кроком", але зауважив, що цього недостатньо. За словами Макрона, Путін демонструє пошук виходу з ситуації, проте водночас намагається виграти час.

На запитання, чи є така ініціатива частиною затягування процесу, французький лідер відповів ствердно: "Так, так, це так".

Пізніше у своєму дописі в соцмережі X президент Франції підкреслив, що під час перебування в Києві разом із Дональдом Трампом вони озвучили чітку ініціативу: запровадити безумовне 30-денне припинення вогню, починаючи з понеділка. За його словами, президент Зеленський вже погодився на це без жодних умов, і тепер Франція очікує такої ж конкретної відповіді від Росії.

"Не може бути ніяких переговорів, коли говорить зброя. Не може бути діалогу, якщо в той же час бомбардують цивільне населення. Зараз потрібне припинення вогню, щоб можна було розпочати переговори. Заради миру", - резюмував він.

Вам також можуть бути цікавими новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Стамбул Дональд Трамп Володимир Путін мирне врегулювання Трамп новини Путін новини мирні переговори
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Путін запропонував Україні переговори в Туреччині: Ердоган зробив заяву

Путін запропонував Україні переговори в Туреччині: Ердоган зробив заяву

13:29Війна
"Кілька тисяч": Макрон сказав, скільки миротворців можуть відправити в Україну

"Кілька тисяч": Макрон сказав, скільки миротворців можуть відправити в Україну

12:58Україна
Захід поставив Путіну ультиматум, Кремль захопили зненацька - Sky News

Захід поставив Путіну ультиматум, Кремль захопили зненацька - Sky News

12:49Війна
Реклама

Популярне

Більше
Мокрий сніг та мороз -5 градусів: Україну накрила потужна непогода

Мокрий сніг та мороз -5 градусів: Україну накрила потужна непогода

Назва, про яку всі забули - як раніше називався Хмельницький

Назва, про яку всі забули - як раніше називався Хмельницький

Китайський гороскоп на сьогодні 11 травня: Бикам - труднощі, Драконам - дурниці

Китайський гороскоп на сьогодні 11 травня: Бикам - труднощі, Драконам - дурниці

Дорослий і високий: Орбакайте показала молодшого сина від чеченського бізнесмена

Дорослий і високий: Орбакайте показала молодшого сина від чеченського бізнесмена

Ворог може вдарити ракетами по Україні: ЗМІ назвали місто, яке під прицілом РФ

Ворог може вдарити ракетами по Україні: ЗМІ назвали місто, яке під прицілом РФ

Останні новини

13:35

Драїти більше не потрібно - що покласти в унітаз, щоб позбутися вапняного нальоту

13:29

Путін запропонував Україні переговори в Туреччині: Ердоган зробив заяву

12:59

Гороскоп Таро на тиждень з 12 по 18 травня: Терезам буде боляче, Рибам потрібен відпочинок

12:58

"Кілька тисяч": Макрон сказав, скільки миротворців можуть відправити в Україну

12:49

Захід поставив Путіну ультиматум, Кремль захопили зненацька - Sky News

Фейкова військова техніка та історичні ляпи: Коваленко – про ганьбу Путіна на параді 9 травняФейкова військова техніка та історичні ляпи: Коваленко – про ганьбу Путіна на параді 9 травня
12:43

Переговори з РФ у Стамбулі 15 травня: яку умову висунула Україна та як реагує світВідео

12:37

Зірка "МастерШеф" Ліза Глінська хрестила доньок-близнючок

12:07

Чому потрібно бути щедрим 12 травня: яке церковне свято і день ангела

12:05

Китайський гороскоп на завтра 12 травня: Тиграм - стрес, Зміям - зневага

Реклама
12:02

У Зеленського назвали Путіну головну умову для початку перемовин із Росією

11:24

Любовний гороскоп на тиждень з 12 по 18 травня

11:22

У Китаї "підіграли" Кремлю і розкрили плани Путіна на перемовини з Україною

10:59

"Це хороший знак": Зеленський відреагував на виступ Путіна

10:44

Гороскоп Таро на сьогодні 11 травня: Овнам - бути наполегливішими, Близнюкам - медитувати

10:24

Привітання з Днем матері - красиві картинки і теплі побажання

10:15

Відмова Путіна від припинення вогню: у Зеленського зробили першу заяву

10:12

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 травня (оновлюється)

09:59

Не від імені Кия - історики розкрили справжнє походження назви КиєваВідео

09:58

Вступ України до ЄС: Угорщина перенесла переговори з Києвом

09:58

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 травня: Тельцям - конфлікти, Ракам - зміни

Реклама
09:46

У Кремлі "розвели" друга Трампа на перемовинах у Москві: ЗМІ розкрили деталі

09:18

Карта Deep State онлайн за 11 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:56

Виступ Путіна: Трамп і Макрон відповіли на його заяви

08:47

У Путіна назвали "вимоги" Росії для початку перемовин з Україною

08:10

Чому Україна оголосила Угорщині публічний демаршПогляд

07:27

Путін запропонував Україні прямі перемовини 15 травня і вибухнув умовами, деталі

07:10

Де тюлень серед ведмедів: лише найуважніші знайдуть його за 6 секунд

06:10

Як Трамп вирішив передати Ердогану та Сі Цзіньпіну "брудну роботу"Погляд

05:59

Гороскоп на завтра 12 травня: Рибам - велика можливість, Водоліям - відпочинок

05:10

Найвідоміші прізвища України – звідки вони походять: вчителька дала цікаву відповідьВідео

04:30

Здогадуються одиниці: для чого потрібні маленькі чорні крапки на склі в автомобілі

03:51

Гороскоп для Раків 2025-2028: важливі рішення та крутий результат через три рокиВідео

03:00

"Король насправді голий": відомо, чому погрози Путіна "Орешніком" - пустіВідео

02:20

Повня у Скорпіоні зачепить 4 знака: кому доведеться попрощатися з ілюзіями

10 травня, субота
23:47

30 днів тиші або нові санкції: "Коаліція охочих" поставила РФ жорсткий ультиматум

22:29

Ціна на навчання в університетах злетить до 50 тисяч: у чому причина

22:23

Угорщина затримала українця за "шпигунство": МЗС України вимагає припинити істеріюВідео

22:19

Травма у Гаррі та доросла Ліза: сім'я Пугачової побувала на концерті Орбакайте

21:52

Чим підживити цибулю навесні: що не можна і що варто використовувати

21:44

Ворог може вдарити ракетами по Україні: ЗМІ назвали місто, яке під прицілом РФ

Реклама
21:22

Генії серед нас: астрологи назвали 3 найрозумніших знаки зодіаку

21:20

Дорослий і високий: Орбакайте показала молодшого сина від чеченського бізнесмена

20:37

Як правильно зберігати насіння – прості методи перевірки та зберігання вдома

20:31

Як прочистити каналізаційні труби: ефективні способи без виклику майстра

20:30

"Є багато питань": у Путіна відреагували на 30-денне припинення вогню

20:27

Пипинення вогню на 30 днів: в ОП розкрили план дій, якщо РФ відкине ініціативу

19:48

Мокрий сніг та мороз -5 градусів: Україну накрила потужна непогода

19:46

Повний місяць у травні принесе 3 знакам зодіаку грандіозний успіх: гороскоп для кожного

19:28

"Китай знає, на що тиснути": експерт розкрив залежність Путіна від Сі ЦзіньпінаВідео

19:13

Мʼясо буде м'яким та соковитим: знайдено рецепт ідеального маринаду для шашлику

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти