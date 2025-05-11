Переговори з РФ у Стамбулі 15 травня: яку умову висунула Україна та як реагує світ

Росія запропонувала провести прямі переговори з Україною в Стамбулі 15 травня та висунула ряд умов - як реагує Україна та світ на заяви Путіна.

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Путін анонсував прямі переговори з Україною - які умови сторін / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Які умови переговорів у Стамбулі висунули в Кремлі

Як відреагували в Україні та які цілі Путіна

Реакція світу на заяви Путіна

У ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін зробив гучну заяву, яка стосується можливого мирного врегулювання війни проти України. Кремлівський лідер заявив про готовність до прямих переговорів з українською стороною, запропонувавши провести зустріч уже 15 травня у Стамбулі. Його ініціатива прозвучала на тлі триваючих бойових дій та посилення міжнародного тиску на Росію.

Главред зібрав головне, що варто знати про заяви Путіна та реакцію світу на ініціативу Кремля.

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Що заявив Путін

У нічному зверненні 11 травня Володимир Путін заявив про готовність до прямих переговорів з Україною, які, за його словами, можуть відбутися в Стамбулі 15 травня. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Путін запропонував повернутися до формату переговорів, розпочатих у 2022 році, та обговорити можливість нового перемир’я.

"Пропонуємо відновити прямі переговори з Київським режимом у четвер, 15 травня у Стамбулі, де вони були перервані", - заявив Путін, додавши, що тоді переговори, які не увінчалися перемир'ям, зірвала, на його думку, Україна.

У зверненні він уперше відкрито назвав так звану "спеціальну військову операцію" війною.

Дивіться відер повної заяви Путіна / Фото: скріншот

"Не виключено, що під час переговорів вдасться домовитися про нове перемир'я, нове припинення вогню", - сказав Путін, додавши, що тепер "м'яч на боці України".

Кремль, за словами Путіна, готовий до перемовин без попередніх умов і очікує реакції як від української влади, так і від її західних союзників. Він також повторив свою тезу про нібито необхідність усунення "першопричин конфлікту".

Путін також нагадав, що з точки зору Москви, перемир’я має включати заборону для України на переозброєння, підготовку військових та інші дії, які могли б посилити її обороноздатність. Уперше такі умови він озвучив ще в березні, коли коментував можливість припинення вогню, зазначивши: "Ми за, але є нюанси".

Крім того, він повідомив про плани обговорити потенційні прямі переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Володимир Путін / Фото: kremlin.ru

У зверненні не було згадки про 30-денне перемир’я, яке раніше пропонувала Україна, що фактично свідчить про відмову Москви. Ініціатива Путіна, по суті, є поверненням до переговорного формату 2022 року, який не дав результатів. Він також не закликав до припинення вогню на час можливих переговорів.

Які умови переговорів у Стамбулі

Помічник президента Росії Юрій Ушаков озвучив нову вимогу щодо потенційних переговорів з Україною. За його словами, діалог про завершення війни має відбуватися з урахуванням результатів стамбульських перемовин 2022 року, а також з огляду на поточну ситуацію на фронті. Про це він заявив у коментарі російським ЗМІ.

Ушаков додав, що Путін поки не визначився, хто саме представлятиме Росію на можливих прямих переговорах із Києвом, запланованих на 15 травня в Стамбулі. Напередодні Путін запропонував провести перемовини без попередніх умов і допустив можливість припинення вогню під час них.

Проте вже незабаром після цієї заяви його помічник почав висувати вимоги, зокрема щодо врахування попередніх переговорів 2022 року та нинішньої ситуації на полі бою.

"Президент дасть команду, тоді оголосимо. З урахуванням цього (стамбульських переговорів 2022 року. – ред), звісно, з урахуванням реальної ситуації", – сказав Ушаков.

В Україні виставили умову Путіну для переговорів у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяву російського диктатора та воєнного злочинця Путіна щодо проведення прямих переговорів 15 травня у Стамбула зазначив, що це хороший знак, і заявив, що в РФ почали реально думати про закінчення агресивної війни проти України.

"Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню. Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню – повне, тривале й надійне, – починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись", - написав президент України у Telegram.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак конкретизував, що Україна готова обговорювати формат прямих переговорів з РФ лише за умови, якщо Кремль погодиться на безумовне припинення вогню на 30 днів.

"Росія не має маскувати під словесні конструкції бажання продовжувати війну. Припинення вогню - це перший крок до завершення війни і він підтвердить готовність Росії закінчити вбивства", - наголосив він у Telegram.

Про що свідчить заява Путіна

Глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко попереджає, що заяви російського диктатора свідчать про те, що РФ відмовилась від закінчення війни на користь літнього наступу на фронті.

"Повне припинення вогню, Росія повинна погодитись на те, чого постійно намагається уникнути", - додав він.

Реакція Трампа

Дональд Трамп відреагував на заяву Володимира Путіна, який напередодні відкинув ідею 30-денного перемир’я з 12 травня, натомість запропонувавши провести переговори 15 травня у Стамбулі. У дописі на платформі TruthSocial Трамп назвав це "потенційно великим днем для Росії та України" та висловив сподівання, що війна нарешті завершиться.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

"Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна "кривава баня", сподіваюся, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий світ", - заявив він.

Він також заявив, що продовжуватиме працювати з обома сторонами задля досягнення мирного рішення.

"США хочуть зосередитися на відновленні та торгівлі. Попереду великий тиждень!", - додав президент США.

Реакція Макрона

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи пропозицію Кремля про прямі переговори в Стамбулі, назвав її "першим кроком", але зауважив, що цього недостатньо. За словами Макрона, Путін демонструє пошук виходу з ситуації, проте водночас намагається виграти час.

На запитання, чи є така ініціатива частиною затягування процесу, французький лідер відповів ствердно: "Так, так, це так".

Пізніше у своєму дописі в соцмережі X президент Франції підкреслив, що під час перебування в Києві разом із Дональдом Трампом вони озвучили чітку ініціативу: запровадити безумовне 30-денне припинення вогню, починаючи з понеділка. За його словами, президент Зеленський вже погодився на це без жодних умов, і тепер Франція очікує такої ж конкретної відповіді від Росії.

"Не може бути ніяких переговорів, коли говорить зброя. Не може бути діалогу, якщо в той же час бомбардують цивільне населення. Зараз потрібне припинення вогню, щоб можна було розпочати переговори. Заради миру", - резюмував він.

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