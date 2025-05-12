"Результату не буде": тривожний прогноз прямих переговорів Зеленського з Путіним

Володимир Путін висуває додаткові вимоги до Києва, підкреслив Микола Маломуж.

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З'явився прогноз підсумків переговорів про припинення вогню / Колаж: Главред, скріншот, фото ua.depositphotos.com

Головне із заяв Маломужа:

Тільки після припинення обстрілів можна вести переговори

Путін не піде на явні кроки щодо дотримання перемир'я на умовах України

Будь-які стратегічні зустрічі, зокрема зустріч Зеленського і Путіна, мають системно готуватися - тільки в такому разі вони матимуть сенс і результат, і встановлення перемир'я є однією з передумов для конструктивної розмови, заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

"Тільки після того, як припиняться обстріли і бойові дії на фронті, можна вести переговори про пункти майбутньої мирної угоди. Тому зараз Україна і глобальний світ наполягають на дотриманні перемир'я без будь-яких попередніх умов", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт пояснив, що диктатор Володимир Путін висуває додаткові вимоги до Києва, хоча прямо не відмовляється від припинення вогню, нав'язуючи свої правила гри.

"І зараз Путін не піде на 30-денне перемир'я - він буде маніпулювати: то припиняти, то відновлювати вогонь. Він буде тиснути на Україну постійними порушеннями непідтвердженого перемир'я. Адже Росія офіційно не заявить про підтримку перемир'я, але дещо зменшить кількість та інтенсивність ударів", - упевнений він.

Співрозмовник переконаний, що Путін не піде на явні кроки щодо дотримання перемир'я на умовах України, адже це неприпустимо для нього, він це сприймає як власний програш.

"Що стосується переговорів у Стамбулі, то, на мій погляд, на цей момент готовності до них ще немає: не визначено предмет переговорів, пункти, які там обговорюватимуться, їхній зміст. Над усім цим ще мають працювати робочі групи сторін із потужними посередниками на кшталт США, Європи, Китаю. Тільки в такому разі переговори на високому рівні будуть конструктивними, а, крім того, ми отримаємо сильні гарантії, які забезпечать виконання домовленостей", - зазначив він.

Маломуж додав, що від зустрічі в Стамбулі на даному етапі певний позитив буде, але суто символічний: "Зокрема, заява Зеленського про готовність зустрітися з Путіним уже цього тижня більше працює на позитивний імідж України, а не на результат переговорів. Дипломатія так не працює, і жодного результату переговори Зеленського і Путіна зараз не матимуть".

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше Трамп заявив про те, що Україна негайно має погодитися на переговори з РФ у Туреччині. Американський президент відреагував на заяву Путіна про готовність до переговорів.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про те, що особисто чекатиме на Путіна в четвер у Туреччині. Президент очікує припинення вогню 12 травня.

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський повідомив, що повне і безумовне припинення вогню між Україною і Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня, мінімум на 30 днів.

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Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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