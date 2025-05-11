Відмова Путіна від припинення вогню: у Зеленського зробили першу заяву

Путін обрав шлях війни, сказав Андрій Коваленко.

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Путін готується до наступу влітку - РНБО / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

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Путін вирішив воювати далі

Путін готується до літнього наступу

Глава Кремля Володимир Путін фактично відмовився від завершення розв'язаної Росією війни проти України заради літнього наступу. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

У своєму Telegram-каналі він прокоментував заяву Путіна, в рамках якої кремлівський керівник відмовився від припинення вогню на 30 днів, як того вимагали Україна і Захід.

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"Путін обрав війну і відмовився від її завершення заради літнього наступу", - сказав Коваленко.

За його словами, для подальшого врегулювання РФ має погодитися на повне припинення вогню.

"Повне припинення вогню, Росія повинна погодитися на те, чого постійно намагається уникнути", - каже Коваленко.

Відмова Путіна від припинення вогню і плани РФ на літо - головні новини:

Як повідомляв Главред, наприкінці квітня президент Володимир Зеленський заявив, що цього літа Росія може "щось готувати" в Білорусі під приводом нібито військових навчань.

"Подивіться на Білорусь - цього літа Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна? Литва? Польща? Не дай боже! Але ми всі повинні бути готові. Усі наші інститути відкриті до співпраці", - говорив глава держави.

Уночі 11 травня Путін зробив екстрену заяву, в якій запропонував прямі переговори з Україною. Путін вважає, що вони можуть відбутися 15 травня в Туреччині. Мовляв, Росія готова говорити без попередніх умов, але "щоб усунути першопричини конфлікту, вийти на встановлення довгострокового, міцного миру на історичну перспективу".

Пізніше помічник глави РФ Юрій Ушаков заявив, що "умовою" Росії для перемовин є врахування "реальної ситуації" на полі бою. Кремль чекає на "відповідь Києва".

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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