Ініціатива Зеленського про 30-денне перемир'я: у Китаї зробили важливу заяву

Пекін готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством і брати конструктивну участь у зусиллях щодо завершення війни.

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У Китаї прокоментували ініціативу Володимира Зеленського / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

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Китай підтримує всі ініціативи, спрямовані на мирне врегулювання

Пекін готовий брати участь у зусиллях із завершення війни

Міністерство закордонних справ Китаю заявило про підтримку всіх ініціатив, спрямованих на мирне врегулювання війни в Україні, включно з пропозицією про 30-денне припинення вогню, висунутою Україною, Європейським союзом і США.

Про це повідомив представник МЗС КНР Лінь Цзянь, позиція Китаю щодо конфлікту залишається незмінною, повідомляє Укрінформ.

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Пекін вважає, що будь-які дії мають бути спрямовані виключно на встановлення миру. Він висловив сподівання, що сторони продовжать діалог і переговори, щоб досягти стійкого, справедливого і всеосяжного мирного рішення, яке влаштує всі сторони.

"Ми незмінно виступаємо за те, що єдиним реальним способом врегулювання кризи залишаються переговори", - наголосив представник китайського зовнішньополітичного відомства.

Коментуючи слова президента США Дональда Трампа про необхідність активної участі таких країн, як Туреччина і Китай, у врегулюванні конфлікту, Лінь Цзянь зазначив, що Пекін готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством і брати конструктивну участь у зусиллях по завершенню війни та досягненню стійкого миру.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше Трамп заявив про те, що Україна негайно має погодитися на переговори з РФ у Туреччині. Американський президент відреагував на заяву Путіна про готовність до переговорів.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про те, що особисто чекатиме на Путіна в четвер у Туреччині. Президент очікує припинення вогню 12 травня.

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський повідомив, що повне і безумовне припинення вогню між Україною і Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня, мінімум на 30 днів.

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Відносини Китаю та Росії на тлі війни в Україні - головне Китай став головним партнером Росії після повного масштабного вторгнення в Україну та санкцій Заходу. При цьому Пекін наполягає, щоб Україна сідала за стіл переговорів із агресором на вигідних Путіну умовах. Крім того, Пекін продовжує експортувати до Росії верстати, електроніку та інші товари, які можуть допомагати Кремлю вести війну в Україні. Також Китай купує у РФ енергоносії, поповнюючи в такий спосіб її бюджет. Захід розуміє всі можливі наслідки "дружби" двох режимів і намагається або домогтися лояльності Цзіньпіня.

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