"Мова ультиматумів неприйнятна": у Кремлі відповіли Європі

У Путіна відреагували на пропозицію зустрітися із Зеленським у Стамбулі.

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У Кремлі відповіли Європі / Колаж: Главред, фото: скріншот

Що сказав Дмитро Пєсков:

Путін чітко і недвозначно позначив позицію

З Росією не можна розмовляти мовою ультиматумів

Прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у Стамбулі 15 травня, пишуть росЗМІ.

За його словами, глава Кремля вже позначив свою позицію щодо відновлення переговорів.

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"Путін чітко і недвозначно позначив позицію відновлення переговорів з Україною без попередніх умов", - сказав Пєсков.

Він стверджує, що Росія нібито налаштована на серйозний пошук шляхів довгострокового врегулювання війни. Також він висловився про загрозу запровадження нових європейських санкцій проти Москви, якщо вона відмовиться від припинення вогню в Україні щонайменше на 30 днів.

"До цього попередження ми вже чули попередження позавчора, також вони були озвучені в досить ультимативній формі. Але така мова ультиматумів, вона для Росії неприйнятна, вона не підходить. З Росією не можна розмовляти такою мовою", - заявив Пєсков.

Переговори в Стамбулі - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор Володимир Путін зробив несподівану заяву щодо потенційного врегулювання війни проти України. Він висловив готовність до безпосередніх переговорів з Києвом і запропонував провести зустріч 15 травня в Стамбулі.

Зеленський зробив заяву і сказав, що особисто чекатиме на Путіна в четвер у Туреччині. Він зазначив, що він погодився на переговори. Водночас він очікує не тільки на переговори, а й на припинення вогню з 12 травня.

Також раніше повідомлялося, що Зеленський перехопив ініціативу у Путіна. Президент України Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну зустрітися особисто для мирних переговорів у Туреччині 15 травня. Таким чином, він перехопив у Путіна ініціативу і тепер чинить тиск на російського диктатора.

У The Economist зазначили, що ведуться інтенсивні переговори, скоро буде поворот у війні. Інтенсивність публічної дипломатії свідчить про те, що наступні дні дійсно можуть стати вирішальними.

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