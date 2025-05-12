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Україну накриває потужна негода: литимуть дощі з мокрим снігом

Ангеліна Підвисоцька
12 травня 2025, 19:40
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Погода у Сумах буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +11 градусів вдень.
Погода, дождь, лето
Прогноз погоди в Україні на 13 травня / unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 13 травня
  • Де температура повітря опуститься до -3 градусів
  • У яких областях будуть дощі, сніг та заморозки

Погода в Україні 13 травня буде дощовою та прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі у західних та Вінницькій областях на ґрунті будуть сильні заморозки - до -3 градусів. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

відео дня

"Заморозки завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам", - йдеться у повідомленні.

У Рівненській, Житомирській, Херсонській областях та в Криму очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

погода 13 мая
Прогноз погоди в Україні на 13 травня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні ще триватиме прохолодна погода. Максимальна температура повітря підвищиться лише до +17 градусів. У північних областях температура повітря опуститься до +9 градусів. А вночі очікується +2...+7 градусів.

Практично повсюди буде хмарна погода з періодичними дощами. У Карпатах очікується мокрий сніг. Лише на південному сході не буде істотних опадів.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 13 травня

В Україні 13 травня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі у більшості областей. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 2-7° тепла, у західних та Вінницький областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла; на півдні та сході країни вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°. На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень невеликий дощ; температура вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +1

За даними meteoprog, 13 травня в Україні буде свіжа погода. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+17 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до +3...+11 градусів.

погода 13 мая
Прогноз погоди в Україні на 13 травня / фото: meteoprog

Погода 13 травня у Києві

У Києві 13 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 13 мая
Прогноз погоди в Україні на 13 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Україну накрила потужна непогода. В Україні 11 травня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у північних, більшості західних, центральних, південно-східних областях. Вітер буде північно-західний та західний зі швидкістю 5-10 м/с.

9 травня Україною пронісся потужний смерч. У Павлограді на відео зафіксували момент, коли сильний вихор зриває з дахів дахи. Найбільше постраждали будинки, які не встигли повноцінно відновити після обстрілів. Через сильний вітер були повалені дерева, через що ускладнився проїзд транспорту у різних місцях.

Також стало відомо, коли потепління накриє Україну. Найближчими днями холод нікуди не дінеться – період з низькими температурами затягнеться. Очікується, що реальне потепління прийде з 20 травня.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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