Такого ніколи не було: що незвичного відбулось на церемонії у Ватикані

У четвер, 8 травня, у Ватикані обрали нового Папу Римського - Лева XIV.

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Папа Римский Лев XIV став першим, хтовиступив з промовою / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

У Ватикані обрали нового Папу Римського

Лев XIV виступив з власною промовою

Сьогодні, 8 травня, у Ватикані обрали Нового Папу Римського. Ним став американець Роберт Френсіс Прево, який обрав ім'я Лев XIV. Він урочисто вийшов на балкон після свого обрання, привітав людей та виступив із промовою.

Новий Папа Римський був зворушеним і ледь не плакав. Але це були емоції щастя та радості.

відео дня

Слід зазначити, що це перший Папа Римський, який підготував особисте звернення до людей та виступив із промовою. Раніше Папи лише благословляли людей та читали молитву.

Дивіться відео з промовою нового Папи Римського Лева XIV:

Промова нового Папи Римського / фото: скріншот

Така поведінка Лева XIV свідчить про те, що він буде близьким до людей. Він продемонстрував, що хоче контакту та близької дистанції з віруючими.

Новий Папа Римський - останні новини

Як повідомляв Главред, 8 травня стало відомо про те, що у Ватикані обрали нового Папу Римського. Про це свідчив білий дим, який виходив із димоходу Сикстинської капели. Незабаром стало відомо, що новим Папою Римський став американець Роберт Френсіс Прево.

Також ми розповідали про те, чим він унікальний. Новий духовний лідер узяв собі ім'я Лев XIV. Зазначається, що він став першим Папою Римським із Північної Америки.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нового Папи Римського одразу після обрання. Він привітав його з початком понтифікату та наголосив, що Україна високо цінує незмінну позицію Святого Престолу щодо поваги до міжнародного права, засудження російської військової агресії та підтримки прав мирного населення.

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