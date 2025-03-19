Переговори з Трампом та обмін полоненими: головні новини України (дайджест)

Новини України 19 березня лютого станом на 20:30: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 20:30 19 березня / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Головні новини України станом на 20:30. Добірка Главреда:

РФ атакувала дронами Київщину та Сумщину: пошкоджено будинки та лікарню, є поранений

З вечора 18 березня російські окупанти атакували Київську область дронами. Унаслідок атаки є поранений та пошкоджені будинки. На Сумщині безпілотник упав на дах лікарні.

Як повідомив у Telegram голова Київської ОВА Микола Калашник, у Бучанському районі постраждала людина. Чоловік 60 років отримав поранення обох нижніх кінцівок. Наразі його госпіталізовано до місцевої лікарні. Потерпілому надається вся необхідна медична допомога.

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Навмисно затягує переговори: в ISW попередили про новий маневр РФ на фронті

Країна-агресор Росія навмисно затягує переговори з Україною про тимчасове припинення вогню. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Москва використовує затягування переговорів як тактичний маневр, намагаючись захопити якомога більше територій до моменту можливого припинення вогню.

У Трампа анонсували новий раунд мирних переговорів у Джидді: про що говоритимуть

У неділю, 23 березня, у місті Джидда триватимуть переговори щодо припинення вогню. З американської сторони до Саудівської Аравії вирушать державний секретар США Марко Рубіо і радник президента Трампа з національної безпеки Майк Волтц.

Як розповів спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф в інтерв'ю Fox News, основна тема зустрічі - деталізація домовленостей, зокрема щодо 30-денного припинення вогню.

Росія запустила по Україні ракети та 145 дронів: скільки з них збила ППО

У ніч на 19 березня країна-агресор Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомили в Повітряних Силах.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

ППО, морські судна і вертоліт: бійці ГУР атакували десятки ворожих цілей у Криму

Українські розвідники кілька днів поспіль масштабно атакували об'єкти російських окупантів у Криму. Зокрема, було уражено вертоліт, корабель Федір Урюпін, а також понад десять РЛС.

Як повідомляє пресслужба Головного управління розвідки, дороговартісні системи протиповітряної оборони окупантів виявилися безпорадними перед точними ударами бійців ГУР МО України.

Томати та огірки знову зростуть у ціні: експерт пояснив, чого чекати у квітні

Тенденція зростання цін, яка почалася восени 2024 року, продовжується. Важливим фактором у цьому контексті є подальше зростання інфляції, яка вже перевищила 13,5%. Це суттєво впливає на собівартість виробництва продукції, а отже, і на її кінцеву ціну.

Про це в коментарі Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, фактор сезонності залишається актуальним.

У США вважають, що ЄС має брати участь у мирних переговорах щодо України - ЗМІ

Офіційні особи США сказали своїм європейським колегам, що Європейський Союз повинен буде брати участь у будь-якій мирній угоді з Україною. Про це пише Bloomberg.

Як пояснили джерела видання, що ознайомлені з цим питанням, така необхідність є через те, що країна-агресорка Росія хоче зняти санкції, запроваджені блоком.

Час для амбітних рішень: 6 країн закликали прискорити вступ України до ЄС

Країни Європи закликають Європейський союз надати конкретні пропозиції щодо просування процесу вступу України. Про це повідомляє Politico.

У спільному листі провідні дипломати Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви та Естонії закликали Брюссель надати "конкретні пропозиції щодо того, як рішуче просунути процес вступу України до ЄС".

Доля Криму і не тільки: Зеленський відповів, на що готова Україна заради миру

Представники адміністрації Трампа неодноразово заявляли про необхідність Україні піти на територіальні поступки Росії, щоб закінчити війну. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що території будуть одним із чутливих та складних питань у рамках мирних переговорів.

Відповідаючи на питання про визнання окупації Криму Росією, Зеленський заперечив таку можливість.

В РФ цинічно заявили про збиття своїх БпЛА: Зеленський рішуче відповів

В Міноборони РФ заявили про збиття 7 своїх же БпЛА після наказу Путіна про "стоп" на удари. Там додали, що усі ці дрони летіли по енергооб'єктах у Миколаївській області.

"ППО Російської Федерації було наказано знешкодити безпілотні літальні апарати, шість із них було збито ЗРПК Панцир, один черговим винищувачем ВКС Росії", - йдеться в повідомленні.

Київ готує список об'єктів, які РФ не повинна обстрілювати: що туди ввійде

Партнерам підготують та передадуть список енергетичних, інфраструктурних та цивільних об’єктів, по яких РФ має припинити завдавати ударів. У тому випадку, якщо Кремль перестане здійснювати атаки ці об’єкти, то Україна також не буде бити по енергетичній сфері країни-агресорки. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання, що необхідно, щоб видати наказ припинити удари по російській нафтовій енергетиці, Зеленський відповів, що одних слів недостатньо.

В США могли знищити докази воєнних злочинів Путіна - Reuters

США припинили фінансування групи дослідників Єльського Університету, яка займалася пошуком та поверненням додому депортованих українських дітей, після чого зникли докази воєнних злочинів країни-агресорки Росії на 26 мільйонів доларів.

Як пише Reuters, про це йдеться у листі законодавців-демократів до держсекретаря США Марко Рубіо й міністра фінансів Скотта Бессента. Зі сховища, де містилася зібрана дослідниками інформація, безповоротно видалили дані про 30 тисяч дітей з України.

У Трампа назвали нову дату перемир'я в Україні: що буде із санкціями проти Росії

Спеціальний посланник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф зробив нову заяву щодо припинення вогню в Україні і назвав чіткі терміни. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg TV, передає Clash Report.

Він зазначив, що вірить у добросовісність намірів і дій Путіна.

Великий обмін полоненими: Україна повернула 197 захисників

Сьогодні, 19 березня, відбувся новий обмін військовополоненими. В Україну повернулися 175 захисників. Ще 22 захисники повертаються завдяки заходам поза обміну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Серед військовополонених є важкопоранені та воїни, яких РФ переслідувала за вигадані злочини.

Путін пригрозив Трампу: аналітик BILD проаналізував розмову лідерів США і РФ

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови намагався переконати кремлівського диктатора Володимира Путіна погодитися на 30-денне припинення вогню в Україні. Однак замість конструктивного діалогу Путін висунув довгий список майже нездійсненних вимог. Про це розповів політичний оглядач BILD Філіп П'ятов.

ЗСУ вибивають росіян: в ДПСУ повідомили, як змінилася ситуація на Сумщині

Окупаційна армія країни-агресорки Росії намагається прорватися на територію Сумської області та закріпитися там. Однак українські захисники відбивають спроби штурмів противника.

Про це в етері телемарафону розповів речник державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, для штурму кордону із Сумською областю ворог обрав звичну для себе тактику малих штурмових груп.

Трамп провів перші переговори із Зеленським після скандалу у Білому домі: що відомо

Після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним 18 березня 2025 року, під час якої було досягнуто домовленості про 30-денне припинення атак на енергетичну інфраструктуру України, президент України Володимир Зеленський 19 березня провів телефонні переговори з президентом Трампом.

Ця розмова відбулася на тлі продовження російських атак на українські об'єкти, що викликало занепокоєння щодо дотримання Росією взятих на себе зобов'язань.

Бігли через кордон і вперше говорили з рідними: зворушливі кадри з обміну полоненими

Україна та РФ провела один з найбільших обмінів військовополоненими. 175 українських захисників повернулись в рамках обміну, ще 22 - поза межами обміну. В Мережі вже з'явились перші відео.

Українські захисники йшли через кордон пішки, а коли побачили наших людей, то буквально рвонули з місця й почали бігти. Вони брали в руки українські прапори, огорталися ними та цілували жовто-блакитний стяг.

ЗСУ збивають "Шахеди" новітнім засобом: що відомо про таємничу зброю

ЗСУ новітнім засобом почали знищувати російські дрони-камікадзе типу "Шахед". Вже понад 10 ворожих БпЛА було ліквідовано за допомогою цього засобу. Про це повідомили Сили безпілотних систем ЗСУ.

Оператори підрозділу "Darknode" 412-го окремого полку безпілотних систем (ОПБпС) Nemesis продовжують успішно знищувати ворожі ударні дрони Shahed-136/131. За допомогою новітнього засобу їм уже вдалося ліквідувати понад десять таких БПЛА.

У Зеленського висловилися щодо ймовірного сценарію завершення війни й назвали умову

Країна-агресор РФ Росія значно поступається США і КНР як у ресурсах, так і в політичному, а також у репутаційному впливі, тому Кремль постійно конфліктує з Вашингтоном, щоб зберігати ілюзію рівноправного гравця, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Як підкреслив він у коментарі РБК-Україна, для цього Кремль створює нестабільність у різних регіонах, як-от Африка, Латинська Америка чи Близький Схід.

Ударів по енергетиці не буде: в ЗМІ дізналися деталі розмови Зеленського з Трампом

Президент України Володимир Зеленський погодився припинити удари по енергетичних об’єктах РФ і обговорив можливість часткового припинення вогню під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Про це пише Bloomberg, посилаючись на обізнане джерело.

Як розповів співрозмовник видання, розмова між Зеленським і Трампом тривала понад годину або близько години. Одним із ключових питань, яке обговорили глави держав, було часткове припинення вогню, зокрема по енергетичних об’єктах.

Переговори РФ і США в Саудівській Аравії: в ОП зробили заяву про участь України

Українська делегація не братиме участі в майбутніх переговорах між США та Росією, які заплановані на 23 березня в Саудівській Аравії. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, якого цитує The Guardian.

Подоляк пояснив, що ці переговори мають відбутися у двосторонньому форматі між Вашингтоном і Москвою, тому Україна наразі не планує до них долучатися.

Повторний удар РФ балістикою по інфраструктурі Укрзалізниці: є важко поранені

Країна-агресор РФ завдала повторного удару по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини, вдаривши, за попередньою інформацією, балістичною ракетою.

Унаслідок удару РФ поранення дістали четверо залізничників, повідомила пресслужба АТ Укрзалізниця.

"Друга тільки за сьогодні ворожа атака по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. Поранено четверо залізничників, з них двоє - у важкому стані. Їм надається медична допомога. Попередньо удар завдано балістичною ракетою", - йдеться в повідомленні УЗ.

"Я підтримав цей крок": Зеленський зробив заяву після переговорів з Трампом

Переговори між президентами України та США стали важливим кроком у досягненні миру, зокрема щодо припинення ударів по цивільній інфраструктурі та припинення вогню на лінії фронту. Сторони погодилися продовжувати координацію для розширення цих ініціатив та підготовки всеосяжної мирної угоди, а їхні команди зустрінуться найближчим часом у Саудівській Аравії для подальших переговорів. Про це у своєму дописі в X повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що мав позитивну, змістовну та відверту розмову з президентом США Дональдом Трампом.

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