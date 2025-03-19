Трамп провів перші переговори із Зеленським після скандалу у Білому домі: що відомо

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/ Колаж Главред, фото: facebook.com/​DonaldTrump, УНІАН

Після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним 18 березня 2025 року, під час якої було досягнуто домовленості про 30-денне припинення атак на енергетичну інфраструктуру України, президент України Володимир Зеленський 19 березня провів телефонні переговори з президентом Трампом.

Ця розмова відбулася на тлі продовження російських атак на українські об'єкти, що викликало занепокоєння щодо дотримання Росією взятих на себе зобов'язань.

Про деталі переговорів повідомив президент США Дональд Трамп у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social.

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"Щойно завершив дуже хорошу телефонну розмову з президентом України Зеленським. Вона тривала приблизно одну годину. Значна частина розмови ґрунтувалася на вчорашній розмові з президентом Путіним з метою узгодження запитів і потреб Росії і України. Ми знаходимося на правильному шляху, і я попрошу Державного секретаря Марко Рубіо і Радника з питань національної безпеки Майкла Волца дати точний опис обговорюваних питань. Ця заява буде опублікована найближчим часом", - написав він.

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