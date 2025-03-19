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У США вважають, що ЄС має брати участь у мирних переговорах щодо України - ЗМІ

Анна Косик
19 березня 2025, 11:20
182
У Штатах дали зрозуміти союзникам з ЄС, що пріоритетом є припинення бойових дій в Україні.
Путин и Трамп, санкции ЕС
У Європі побоюються, що мирну угоду укладуть без участі країн ЄС / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Головне:

  • РФ хоче зняти санкції, тому ЄС має брати участь у переговорах про мирну угоду
  • Для США важливіше спершу припинити бойові дії, ніж обговорювати гарантії безпеки

Офіційні особи США сказали своїм європейським колегам, що Європейський Союз повинен буде брати участь у будь-якій мирній угоді з Україною. Про це пише Bloomberg.

Як пояснили джерела видання, що ознайомлені з цим питанням, така необхідність є через те, що країна-агресорка Росія хоче зняти санкції, запроваджені блоком.

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"США нещодавно дали зрозуміти європейцям, що пріоритетом є припинення бойових дій в Україні, а вже після цього можна обговорювати гарантії безпеки. Такі меседжі можуть стати певним заспокоєнням для ЄС, оскільки європейські лідери побоювалися, що США спробують укласти угоду без них", - йдеться у статті.

До цього у США неодноразово заявляли союзникам з ЄС, що санкції проти РФ будуть залишатися чинними поки не буде досягнуто певних домовленостей, а якщо Кремль не буде співпрацювати, то Штати готові вжити заходів для посилення тиску на агресора.

Речники Ради національної безпеки США та держдепартаменту не відповіли на запити видання, однак держсекретар Марко Рубіо згадував про залучення Євросоюзу на саміті G7 у Канаді минулого тижня під час виступу перед журналістами.

"Європейський Союз наклав значні санкції на рф і на окремих осіб всередині росії. Тож з ними треба буде консультуватися. Європейців треба буде залучати до цього процесу. Тому давайте не будемо визначати наперед і не будемо випереджати події", - сказав він.

Зняття санкції з Росії - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник вважає, що російський диктатор Володимир Путін тисне на президента США Дональда Трампа з тим, щоб він якомога швидше зняв санкції з Росії.

Напередодні старший науковий співробітник Євразійського центру Брайан Вітмор попередив, що після гострої перепалки в Білому домі між президентами України і США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, дедалі ймовірнішим стає зняття американських санкцій Росії.

Раніше також уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Україна може розглянути варіант послаблення санкцій проти Росії, якщо це сприятиме досягненню справедливості та безпеки в рамках мирної угоди.

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Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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