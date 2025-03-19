Росія запустила по Україні ракети та 145 дронів: скільки з них збила ППО

Коротко:
- Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками
- Підтверджено збиття 72 ударних БпЛА
- 56 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені
У ніч на 19 березня країна-агресор Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомили в Повітряних Силах.
Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 08:00 підтверджено збиття 72 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях", - йдеться в повідомленні.
Водночас, 56 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені без негативних наслідків.
Відомо, що внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.
Удари РФ по Україні - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, з вечора 18 березня російські окупанти атакували Київську область дронами. Унаслідок атаки є поранений та пошкоджені будинки. На Сумщині безпілотник упав на дах лікарні.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін фактично відмовив президенту США Дональду Трампу в ідеї щодо припинення вогню. Україною пролунали вибухи. Окупанти потрапили в лікарню у Сумах і завдають ударів по українських містах і населених пунктах, руйнуючи енергетику та інфраструктуру.
18 березня після ранкової атаки російських дронів у Києві зафіксовано падіння уламків БпЛА. Вони впали на територію школи у Деснянському районі столиці.
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Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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