Росія запустила по Україні ракети та 145 дронів: скільки з них збила ППО

Внаслідок російської атаки постраждали 6 областей України.

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Атака Росії на Україну / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

Коротко:

Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками

Підтверджено збиття 72 ударних БпЛА

56 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені

У ніч на 19 березня країна-агресор Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомили в Повітряних Силах.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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"Станом на 08:00 підтверджено збиття 72 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях", - йдеться в повідомленні.

Водночас, 56 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені без негативних наслідків.

Відомо, що внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, з вечора 18 березня російські окупанти атакували Київську область дронами. Унаслідок атаки є поранений та пошкоджені будинки. На Сумщині безпілотник упав на дах лікарні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін фактично відмовив президенту США Дональду Трампу в ідеї щодо припинення вогню. Україною пролунали вибухи. Окупанти потрапили в лікарню у Сумах і завдають ударів по українських містах і населених пунктах, руйнуючи енергетику та інфраструктуру.

18 березня після ранкової атаки російських дронів у Києві зафіксовано падіння уламків БпЛА. Вони впали на територію школи у Деснянському районі столиці.

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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