Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Зеленського висловилися щодо ймовірного сценарію завершення війни й назвали умову

Олексій Тесля
19 березня 2025, 18:35
658
Кремль створює нестабільність у різних регіонах, підкреслив Михайло Подоляк.
У Зеленського висловилися щодо ймовірного сценарію завершення війни й назвали умову
Михайло Подоляк висловився щодо бачення завершення війни / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне:

  • Подоляк назвав головну умову сталого миру
  • РФ є безумовним опонентом США

Країна-агресор РФ Росія значно поступається США і КНР як у ресурсах, так і в політичному, а також у репутаційному впливі, тому Кремль постійно конфліктує з Вашингтоном, щоб зберігати ілюзію рівноправного гравця, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Як підкреслив він у коментарі РБК-Україна, для цього Кремль створює нестабільність у різних регіонах, як-от Африка, Латинська Америка чи Близький Схід.

відео дня

"Тому з Росією домовитися ширше, викинувши з рівняння Україну, не вийде... Україна - це базове для того, щоб вийти на нові правила. Якщо цю війну неправильно фіналізуємо, то правила негативні і вони будуть зменшувати прибутковості всіх регіонів країн і так далі. Якщо буде війна правильно фіналізована, ми матимемо з вами на деякий час стійкий мир, як такий із певними правилами", - пояснив представник ОП.

На його думку, РФ є безумовним опонентом США, оскільки сприймає будь-які правила як обмеження.

Подоляк додав, що Росія зацікавлена у створенні хаосу, оскільки відсутність правил дає їй можливість претендувати на домінування. Чіткі ж домовленості та встановлені правила лише обмежують її.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше Володимир Зеленський назвав точні вимоги Росії для завершення війни в Україні. Президент України озвучив, за яких умов Росії не вдасться досягти своїх цілей, а мир буде справедливим.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо завив, що існує план "А" і план "Б" по завершенню війни Росії проти України, і пояснили в чому вони полягають. За його словами, ніхто не говорить, що закінчити російсько-українську війну буде легко.

Як повідомляв Главред, Володимир Путін виступив із новими "ультиматумами". Зокрема, він погодився з ініціативою щодо припинення вогню, але за низки "умов": припинення мобілізації в Україні, військової підготовки та військової допомоги від Заходу.

Інші новини:

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Михайло Подоляк Переговори про припинення вогню
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Переговори з Трампом та обмін полоненими: головні новини України (дайджест)

Переговори з Трампом та обмін полоненими: головні новини України (дайджест)

20:38Війна
Україні можуть передати нові ЗРК Patriot: у Трампа зробили важливу заяву

Україні можуть передати нові ЗРК Patriot: у Трампа зробили важливу заяву

20:24Світ
В Україну йде потепління, але подекуди буде -10 градусів: синоптики назвали регіони

В Україну йде потепління, але подекуди буде -10 градусів: синоптики назвали регіони

19:45Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 20 березня: Водоліям - велика радість, Овнам - подарунок

Гороскоп на завтра 20 березня: Водоліям - велика радість, Овнам - подарунок

"Любимо, сумуємо": українську співачку засмутила смерть Кіркорова, який ненавидить Україну

"Любимо, сумуємо": українську співачку засмутила смерть Кіркорова, який ненавидить Україну

Карта Deep State онлайн за 19 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 19 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

944 гривні надбавки: кому з пенсіонерів донарахують виплати вже в квітні

944 гривні надбавки: кому з пенсіонерів донарахують виплати вже в квітні

Путін "вимагає" від України п'ять регіонів або навіть більше: ЗМІ дізналися деталі

Путін "вимагає" від України п'ять регіонів або навіть більше: ЗМІ дізналися деталі

Останні новини

20:38

Переговори з Трампом та обмін полоненими: головні новини України (дайджест)

20:36

Що дістанеться Кіркорову після смерті батька

20:27

Чи можна повторно використовувати пергаментний папір - лайфхак

20:26

Три відділення - три функції: для чого насправді потрібні відсіки у пралці

20:24

Україні можуть передати нові ЗРК Patriot: у Трампа зробили важливу заяву

Трамп під час розмови з Путіним здав багато червоних ліній України - ГорбачТрамп під час розмови з Путіним здав багато червоних ліній України - Горбач
20:15

Що посадити біля помідорів – захистіть урожай природним способом

19:45

В Україну йде потепління, але подекуди буде -10 градусів: синоптики назвали регіони

19:43

"Я підтримав цей крок": Зеленський зробив заяву після переговорів з Трампом

19:42

Повторний удар РФ балістикою по інфраструктурі Укрзалізниці: є важко поранені

Реклама
19:23

Порошенко підігрує РФ: звинуватив владу в утисках, хоча сам тиснув руку і обіймав путіна, - експерт

19:14

Рослини, які не можна садити поруч із фруктовими деревами - список

19:11

Переговори РФ і США в Саудівській Аравії: в ОП зробили заяву про участь України

19:10

Ударів по енергетиці не буде: в ЗМІ дізналися деталі розмови Зеленського з Трампом

19:10

Один із ключових результатів переговорів Трампа і ПутінаПогляд

18:50

20 березня день весняного рівнодення: що можна і не можна робити

18:35

У Зеленського висловилися щодо ймовірного сценарію завершення війни й назвали умову

18:28

Навіжений путініст Борис Корчевніков отримав підозру від СБУ

18:19

Хрустітиме, ніби щойно з печі: хитрий трюк, як зберегти багет свіжим

18:17

ЗСУ збивають "Шахеди" новітнім засобом: що відомо про таємничу зброю

18:10

Бігли через кордон і вперше говорили з рідними: зворушливі кадри з обміну полоненимиФотоВідео

Реклама
17:56

Більше молитися та вмитися з криниці: яке свято та прикмети 20 березня

17:45

Трамп провів перші переговори із Зеленським після скандалу у Білому домі: що відомо

17:43

ЗСУ вибивають росіян: в ДПСУ повідомили, як змінилася ситуація на Сумщині

17:35

Запалюються, наче сірник: астрологи назвали ТОП-3 найпалкіших знаків

17:34

"У нас немає ілюзій": у Трампа заявили, що ведуть жорсткі переговори з Путіним

17:14

Дочку Віри Брежнєвої затримали на кордоні

16:55

Перевірте свій мозок: знайдіть папугу, що сховався в кімнаті, за 7 секунд

16:52

США "зливають" червоні лінії України: названо деталі плану Трампа щодо мируВідео

16:51

Лише до 31 березня: водіїв закликали внести важливу плату, інакше "згорить"

16:39

Путін пригрозив Трампу: аналітик BILD проаналізував розмову лідерів США і РФ

16:08

Чому півонії не цвітуть так, як очікувалось: експерти вказали на головний нюанс

16:07

Великий обмін полоненими: Україна повернула 197 захисниківФото

15:38

Готові брати в руки зброю: в Європі заявили про серйозну підготовку до війни з РФ

15:29

"Не приїде": Пугачова відмовилася приїжджати в Росію на похорон Кіркорова

15:18

У Мінкульті назвали два колективи, яким можна виїжджати за кордон

15:17

У Трампа назвали нову дату перемир'я в Україні: що буде із санкціями проти Росії

15:10

В Україні різко зростають ціни на цукор: скільки прийдеться платити за кілограм

15:01

Росія може перекинути резерви з Курщини: експерт назвав напрямок

14:58

Привітання з днем народження чоловікові - оригінальні картинки та теплі слова

14:51

"Це дуже важко": Ольга Харлан зізналася, на що піде її олімпійський гонорар

Реклама
14:43

США можуть змінити свою позицію щодо України: названо два варіантиВідео

14:28

Чому в погребі мокра стеля - як позбутися конденсату

14:27

В США могли знищити докази воєнних злочинів Путіна - Reuters

14:11

Київ готує список об'єктів, які РФ не повинна обстрілювати: що туди ввійде

13:58

Балістичний мотлох для ЗСУ: військовим пропонують небезпечні захисні окуляриПогляд

13:53

Зеленський анонсував нову розмову із Трампом: про що будуть говорити

13:51

Ліні Костенко 95 років: найхльосткіші вірші про Росію та життя поетесиВідео

13:47

За одну годину: ідеальний рецепт швидкої вологої паски на ВеликденьВідео

13:45

Смачний напій зберігатиметься до зими: як закрити березовий сік, рецептВідео

13:44

Кормлять всю Україну: одразу два ключових продукти різко "підскочили" в ціні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти