У Зеленського висловилися щодо ймовірного сценарію завершення війни й назвали умову

Кремль створює нестабільність у різних регіонах, підкреслив Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк висловився щодо бачення завершення війни / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

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Подоляк назвав головну умову сталого миру

РФ є безумовним опонентом США

Країна-агресор РФ Росія значно поступається США і КНР як у ресурсах, так і в політичному, а також у репутаційному впливі, тому Кремль постійно конфліктує з Вашингтоном, щоб зберігати ілюзію рівноправного гравця, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Як підкреслив він у коментарі РБК-Україна, для цього Кремль створює нестабільність у різних регіонах, як-от Африка, Латинська Америка чи Близький Схід.

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"Тому з Росією домовитися ширше, викинувши з рівняння Україну, не вийде... Україна - це базове для того, щоб вийти на нові правила. Якщо цю війну неправильно фіналізуємо, то правила негативні і вони будуть зменшувати прибутковості всіх регіонів країн і так далі. Якщо буде війна правильно фіналізована, ми матимемо з вами на деякий час стійкий мир, як такий із певними правилами", - пояснив представник ОП.

На його думку, РФ є безумовним опонентом США, оскільки сприймає будь-які правила як обмеження.

Подоляк додав, що Росія зацікавлена у створенні хаосу, оскільки відсутність правил дає їй можливість претендувати на домінування. Чіткі ж домовленості та встановлені правила лише обмежують її.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше Володимир Зеленський назвав точні вимоги Росії для завершення війни в Україні. Президент України озвучив, за яких умов Росії не вдасться досягти своїх цілей, а мир буде справедливим.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо завив, що існує план "А" і план "Б" по завершенню війни Росії проти України, і пояснили в чому вони полягають. За його словами, ніхто не говорить, що закінчити російсько-українську війну буде легко.

Як повідомляв Главред, Володимир Путін виступив із новими "ультиматумами". Зокрема, він погодився з ініціативою щодо припинення вогню, але за низки "умов": припинення мобілізації в Україні, військової підготовки та військової допомоги від Заходу.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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