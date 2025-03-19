У Зеленського висловилися щодо ймовірного сценарію завершення війни й назвали умову

Головне:
- Подоляк назвав головну умову сталого миру
- РФ є безумовним опонентом США
Країна-агресор РФ Росія значно поступається США і КНР як у ресурсах, так і в політичному, а також у репутаційному впливі, тому Кремль постійно конфліктує з Вашингтоном, щоб зберігати ілюзію рівноправного гравця, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
Як підкреслив він у коментарі РБК-Україна, для цього Кремль створює нестабільність у різних регіонах, як-от Африка, Латинська Америка чи Близький Схід.
"Тому з Росією домовитися ширше, викинувши з рівняння Україну, не вийде... Україна - це базове для того, щоб вийти на нові правила. Якщо цю війну неправильно фіналізуємо, то правила негативні і вони будуть зменшувати прибутковості всіх регіонів країн і так далі. Якщо буде війна правильно фіналізована, ми матимемо з вами на деякий час стійкий мир, як такий із певними правилами", - пояснив представник ОП.
На його думку, РФ є безумовним опонентом США, оскільки сприймає будь-які правила як обмеження.
Подоляк додав, що Росія зацікавлена у створенні хаосу, оскільки відсутність правил дає їй можливість претендувати на домінування. Чіткі ж домовленості та встановлені правила лише обмежують її.
Переговори про припинення вогню - останні новини за темою
Раніше Володимир Зеленський назвав точні вимоги Росії для завершення війни в Україні. Президент України озвучив, за яких умов Росії не вдасться досягти своїх цілей, а мир буде справедливим.
Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо завив, що існує план "А" і план "Б" по завершенню війни Росії проти України, і пояснили в чому вони полягають. За його словами, ніхто не говорить, що закінчити російсько-українську війну буде легко.
Як повідомляв Главред, Володимир Путін виступив із новими "ультиматумами". Зокрема, він погодився з ініціативою щодо припинення вогню, але за низки "умов": припинення мобілізації в Україні, військової підготовки та військової допомоги від Заходу.
Інші новини:
- РФ найближчим часом відновить ракетні удари: українців попередили про небезпеку
- ЗСУ розгромили базу РФ у Курській області: Генштаб розкрив подробиці
- Кабмін надав бронь від мобілізації ще одній категорії чоловіків: хто в списку
Хто такий Михайло Подоляк
Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред