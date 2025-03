Навмисно затягує переговори: в ISW попередили про новий маневр РФ на фронті

Ключові тези:

Країна-агресор Росія навмисно затягує переговори з Україною про тимчасове припинення вогню. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Москва використовує затягування переговорів як тактичний маневр, намагаючись захопити якомога більше територій до моменту можливого припинення вогню.

Зокрема, в ISW згадали заяву речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина. Він 17 березня заявив, що війська РФ активізувалися на Запорізькому напрямку, користуючись покращенням погоди.

Також аналітики зауважують, що російський диктатор Путін не прийняв американсько-українську пропозицію про тимчасове припинення вогню на лінії зіткнення і повторив свої вимоги щодо врегулювання війни, які рівнозначні капітуляції України.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 18 березня, відбулась телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Ключовою темою переговорів стало обговорення можливого припинення вогню у повномасштабній війні, яку Росія розпочала проти України у 2022 році.

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з Путіним було досягнуто домовленостей про негайне припинення вогню щодо енергетики та інфраструктури.

Водночас, президент України Володимир Зеленський хоче отримати більше деталей про телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним. За його словами, Україна повинна розуміти, що саме обговорювалося та які подальші кроки можуть бути запропоновані.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.