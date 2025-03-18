Припинення ударів по енергетиці: Зеленський оголосив про рішення Києва

Зеленський очікує розмови з Трампом.

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Україна згодна на тридцятиденне припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот Facebook, Кремль (ілюстративне фото)

Головне із заяви Зеленського:

Україна підтримує припинення ударів по енергетиці

Зеленський очікує розмови з Трампом, який розповість деталі

Офіційний Київ підтримує ініціативу, спрямовану на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Проте якщо агресор Росія порушить своє зобов'язання, буде удар у відповідь. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє Суспільне, він розповів про те, що розраховує на розмову з очільником Білого дому Дональдом Трампом, у межах якої будуть зрозумілі деталі.

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"Я розраховую, що у нас буде розмова з президентом Трампом, ми зрозуміємо деталі. Ми завжди підтримували позицію не бити будь-якою зброєю по енергетиці", - зазначив Зеленський.

Телефонні перемовини Трампа і Путіна - головні новини:

Як повідомляв Главред, розмова Трампа і Путіна відбулася ввечері 18 березня. У рамках розмови, яка тривала понад 2 години, сторони домовилися розпочати мирний процес, спрямований на завершення війни в Україні.

Путін погодився лише на часткове перемир'я на 30 днів, для повного миру він "зажадав" припинення військової допомоги і надання розвідувальних даних Україні. Крім того, Путін "наполягає" на припиненні Києвом мобілізації в армію і зупинення військової підготовки українців.

Трамп повідомив, що домовився з Путіним про припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі. На думку глави Білого дому, сторони готові рухатися в напрямку завершення російсько-української війни.

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Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. За його словами, США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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