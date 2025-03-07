Потужні вибухи в окупованому Криму: місцеві жителі повідомляють про прильоти

Найбільше вибухів лунало у Севастополі.

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Вибухи в Криму / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, google.com

Коротко:

В Криму пролунали вибухи

Гучно було в Севастополі та біля аеродромів Бельбек і Кача

На півострові працювала російська ППО

Мешканці Криму ввечері, 6 березня, поскаржилися на вибухи через масовану атаку БПЛА та ракет. Попередньо, на півострові відбулись прильоти. Про це пише Telegram-канал Кримський вітер.

Зазначається, що гучно було в Севастополі (зокрема, на північній стороні, біля аеродромів Бельбек і Кача, також у районі Камишової бухти й мису Фіолент); у селищі Заозерне під Євпаторією; у Саках і Новофедорівці, де також є ворожа авіабаза.

відео дня

Під час атаки морський пасажирський транспорт у районі цього міста припинив рух.

Вибухи в Криму - відео:

Водночас, т.зв. губернатор Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив атаку й роботу російської ППО.

"За інформацією Рятівної служби Севастополя, жодні об'єкти в місті не постраждали", - написав він.

Аеродроми РФ в Криму / Інфографіка: Главред

Вибухи в Криму - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 26 лютого тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки ударних безпілотників. У різних районах півострова лунали вибухи, працювала російська ППО.

26 січня у тимчасово окупованому Криму також лунали вибухи. Місцеві пабліки та пропагандисти повідомили про атаку українських морських дронів з моря, зокрема на місто Севастополь.

Крім того, на території тимчасово окупованого Криму росіяни панікують. Вони бояться, що можуть відбутись масштабні удари дронами.

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Атаки ЗСУ на Крим З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі. Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.

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