Потужні вибухи в окупованому Криму: місцеві жителі повідомляють про прильоти

Коротко:
- В Криму пролунали вибухи
- Гучно було в Севастополі та біля аеродромів Бельбек і Кача
- На півострові працювала російська ППО
Мешканці Криму ввечері, 6 березня, поскаржилися на вибухи через масовану атаку БПЛА та ракет. Попередньо, на півострові відбулись прильоти. Про це пише Telegram-канал Кримський вітер.
Зазначається, що гучно було в Севастополі (зокрема, на північній стороні, біля аеродромів Бельбек і Кача, також у районі Камишової бухти й мису Фіолент); у селищі Заозерне під Євпаторією; у Саках і Новофедорівці, де також є ворожа авіабаза.
Під час атаки морський пасажирський транспорт у районі цього міста припинив рух.
Вибухи в Криму - відео:
Водночас, т.зв. губернатор Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив атаку й роботу російської ППО.
"За інформацією Рятівної служби Севастополя, жодні об'єкти в місті не постраждали", - написав він.
Вибухи в Криму - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, 26 лютого тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки ударних безпілотників. У різних районах півострова лунали вибухи, працювала російська ППО.
26 січня у тимчасово окупованому Криму також лунали вибухи. Місцеві пабліки та пропагандисти повідомили про атаку українських морських дронів з моря, зокрема на місто Севастополь.
Крім того, на території тимчасово окупованого Криму росіяни панікують. Вони бояться, що можуть відбутись масштабні удари дронами.
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Атаки ЗСУ на Крим
З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі.
Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.
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