ЗСУ збивають 'Шахеди' новітнім засобом: що відомо про таємничу зброю

Вартість українського засобу – $5000, тоді як один російський "Шахед" коштує понад $150 000, зазначили у СБС.

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ЗСУ знайшли спосіб економно знищувати "Шахеди" / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Командування Сил безпілотних систем ЗС України

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ЗСУ знищують "Шахеди" новітнім засобом

Захисник збили вже понад 10 ворожих дронів

Вартість українського засобу – $5000

ЗСУ новітнім засобом почали знищувати російські дрони-камікадзе типу "Шахед". Вже понад 10 ворожих БпЛА було ліквідовано за допомогою цього засобу. Про це повідомили Сили безпілотних систем ЗСУ.

Оператори підрозділу "Darknode" 412-го окремого полку безпілотних систем (ОПБпС) Nemesis продовжують успішно знищувати ворожі ударні дрони Shahed-136/131. За допомогою новітнього засобу їм уже вдалося ліквідувати понад десять таких БПЛА.

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Військові наголошують, що вартість цього засобу складає лише близько 5000 доларів, тоді як один російський дрон-камікадзе коштує понад 150 000 доларів.

"Сили безпілотних систем продовжують впроваджувати інноваційні рішення, що підвищують ефективність Сил оборони України задля збереження життя українців", - зазначили у повідомленні СБС.

Також військові підкреслили, що найближчим часом варто очікувати офіційних новин про подальші досягнення у використанні новітніх засобів боротьби з ворожими дронами.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Ліквідація техніки РФ - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 28 січня на заводі "Протек" у Воронежі згоріли два російські комплекси радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель", які мали відправити на фронт. ГУР МО України підтвердило знищення дорогої техніки ворога.

Також у ніч на 28 лютого українські військові знищили склад термобаричних боєприпасів окупантів біля Селидового в Донецькій області та вразили три важливі об'єкти загарбників. Серед них – Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ, який забезпечує російську армію.

Як повідомляв Главред, у Будьонівському районі Донецька партизани спалили авто російських військових разом із мобільним комплексом РЕБ. Окупанти не змогли відреагувати – в цей час вони відпочивали після вживання спиртного.

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Що відомо про Сили безпілотних систем Збройних сил України? Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС) — окремий рід військ у складі Збройних сил України, що призначений для використання повітряних, морських надводних і підводних, а також наземних безпілотних та роботизованих систем. Створений 2024 року, пише Вікіпедія. СБС були офіційно створені 6 лютого 2024 року за указом Президента України № 51/2024 "Про нарощування спроможностей сил оборони". Цей рід військ включає повітряні, морські (надводні та підводні) та наземні безпілотні та роботизовані системи. До складу СБС входять такі підрозділи, як 9-та окрема бригада безпілотних систем, 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів, 412-й окремий полк безпілотних систем "Nemesis", 413-й окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" та інші.

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