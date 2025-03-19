'Я підтримав цей крок': Зеленський зробив заяву після переговорів з Трампом

Зеленський анонсував нові переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії та погодився на припинення ударів по цивільній інфраструктурі.

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Зеленський зробив важливу заяву щодо припинення вогню / Колаж Главред, фото: Володимир Зеленський/X, Офіс президента України

Про що сказав Зеленський:

Переговори із Трампом пройшли позитивно

Україна готова до припинення атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру

Переговори між делегаціями України та США відбудуться найближчими днями у Саудівській Аравії

Переговори між президентами України та США стали важливим кроком у досягненні миру, зокрема щодо припинення ударів по цивільній інфраструктурі та припинення вогню на лінії фронту. Сторони погодилися продовжувати координацію для розширення цих ініціатив та підготовки всеосяжної мирної угоди, а їхні команди зустрінуться найближчим часом у Саудівській Аравії для подальших переговорів. Про це у своєму дописі в X повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що мав позитивну, змістовну та відверту розмову з президентом США Дональдом Трампом.

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"Я подякував йому за гарний і продуктивний початок роботи української та американської команд у Джидді 11 березня - ця зустріч команд суттєво допомогла у просуванні до завершення війни. Ми погодилися, що Україна і США повинні продовжувати працювати разом для досягнення реального припинення війни і встановлення міцного миру. Ми віримо, що разом з Америкою, з президентом Трампом і під американським лідерством можна досягти тривалого миру вже цього року", - зазначив він.

За його словами, Трамп поділився деталями своєї бесіди з Путіним та ключовими питаннями, які вони обговорювали. Одним із перших кроків до припинення війни могло б стати зупинення атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру.

"Я підтримав цей крок, і Україна підтвердила, що ми готові його здійснити. Наші команди обговорювали цей крок у Джидді. Американська сторона також запропонувала безумовне припинення вогню на лінії фронту, і Україна також прийняла цю пропозицію. Ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб це відбулося. Ми вважаємо, що такі кроки необхідні для того, щоб створити можливість для підготовки всеосяжної мирної угоди під час припинення вогню", - сказав президент.

Зеленський також повідомив, що поінформував Трампа про ситуацію на фронті та наслідки російських ударів. Обговорювали події в Курській області, питання звільнення військовополонених та повернення українських дітей, яких незаконно вивезли російські військові. Окрему увагу приділили стану протиповітряної оборони України та можливостям її посилення для захисту мирного населення.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що лідери США та України доручили своїм командам опрацювати технічні аспекти реалізації та розширення часткового припинення вогню. Українська та американська делегації готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями для подальшої координації мирних кроків.

"Ми доручили нашим радникам і представникам провести цю роботу якнайшвидше. Ми відзначили позитивну роботу наших радників і представників - Рубіо, Вальса, Келлога, Єрмака, Сибіги, Умерова і Паліси. На наступних зустрічах команди можуть узгодити всі необхідні аспекти просування до міцного миру і гарантій безпеки", - написав він.

Зеленський також подякував Дональду Трампу та американському народу за підтримку. Він наголосив, що Україна прагне миру, саме тому погодилася на пропозицію про безумовне припинення вогню.

"Я підкреслив важливість концепції президента Трампа про мир через силу. Ми домовилися підтримувати постійний контакт, у тому числі на найвищому рівні та через наші команди", - резюмував він.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українська делегація не братиме участі в запланованих на 23 березня переговорах між США та Росією в Саудівській Аравії, зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський погодився припинити удари по російських енергетичних об'єктах та обговорив можливість часткового припинення вогню, повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнане джерело.

За словами Михайла Подоляка, Росія значно поступається США та Китаю за ресурсами, політичним впливом і репутацією, тому Кремль підтримує конфронтацію з Вашингтоном, щоб створювати ілюзію рівноправного гравця.

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